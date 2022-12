Oroscopo del Giorno 20 Dicembre 2022 Martedì

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ E XCELLENT: Giove, il pianeta della fortuna, entra in Ariete e nel settore della tua carta che governa la felicità domestica, chiedendoti di concentrarti sulla tua vita familiare per i prossimi mesi. Questa posizione planetaria porterà anche sacralità al tuo spazio, aiutandoti a trovare appagamento spirituale e pace dalla sicurezza delle tue quattro mura. Considera di confidare i tuoi sogni a un alleato fidato mentre la luna dello Scorpione manda un bacio a Nettuno, aiutandoti a ottenere il sostegno di coloro che si prendono cura di te. Sentirai un cambiamento mentre l’ora delle streghe si avvicina e la luna si sposta in Sagittario, mettendoti in uno spazio mentale privato e solitario.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ E XCELLENT :Ti sentirai ottimista riguardo al futuro e alla tua capacità di evolvere oggi cara Vergine, poiché Giove fortunato si sposta in Ariete e nel settore della tua carta che governa la trasformazione. L’universo sosterrà la tua ricerca di auto miglioramento in questo momento, anche se elevare le tue circostanze potrebbe richiedere di tagliare legami malsani. Nel frattempo, la luna dello Scorpione manda un bacio a Nettuno, portando nell’aria un’energia romantica e sognante. Non aver paura di condividere i tuoi sentimenti con qualcuno di speciale, soprattutto se ultimamente hai discusso. Noterai uno spostamento poco prima di mezzanotte quando la luna entra in Sagittario, attirandoti nelle comodità di casa per i prossimi due giorni e mezzo.

State aspettando le vacanze come una manna dal cielo. Questo periodo lavorativo vi sta mettendo davvero alla prova. Saturno in Aquario non vi dà tregua!

Urano benefico vi dà la fortuna di spostarvi per le feste natalizie in coppia con la persona amata. Specie se appartenete alla seconda decade. Ma chiediamoci che viaggiatore è il Toro? Tanto verde, boschi, foreste e agriturismo per il segno più legato alla natura e ad un desiderio di vita all’aria aperta, che spesso condivide con la sua dolce metà. Per i temperamenti più romantici e malgrado la stagione ingrata va benissimo Berlino, taurina città mitteleuropea, ma anche le città dell’Est Europa Praga e Budapest, sono tutte in sintonia col segno. Se non potete ora, magari programmate con il vostro amore un viaggio nella prossima primavera o in estate. In Italia attrazione fortissima esercitano sul segno la Calabria e la Puglia, terre affascinanti, cariche di ritmi tribali riscoperti (la taranta) e le loro gastronomie semplici, ideali per il sofisticato palato taurino!

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: È una giornata in cui, con quasi un intero parterre planetario a vostra disposizione, vi godete ritmi lenti in ogni settore della vostra vita. Perché è questo tipo di “tempo” quel che più vi piace nella vita!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le benedizioni arriveranno nella tua vita amorosa nei prossimi mesi, dolce Bilancia, mentre Giove entra in Ariete e nel settore della tua carta che governa le questioni del cuore. Queste vibrazioni ti chiederanno di essere generoso con il tuo amore. Tuttavia, cerca di non dedicare troppo tempo e attenzione alle dinamiche irrilevanti. Nel frattempo, la luna dello Scorpione forma una dolce connessione con Nettuno, chiedendoti di viziare il tuo corpo con un pò di cura di sé orientata al benessere. Sentirai un cambiamento mentre la giornata si chiude e la Luna si sposta in Sagittario, portando ottimismo nella tua mente mentre amplifica la tua voce.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di usare la voce nei prossimi mesi caro Acquario, mentre Giove si sposta in Ariete e nel settore della tua carta che governa la comunicazione. Queste vibrazioni sono perfette per esprimere i tuoi desideri poiché le persone e l’universo saranno più ricettivi a tali desideri. Nel frattempo, la luna dello Scorpione manda un bacio all’etereo Nettuno, dandoti il ​​permesso di staccare la spina dal mondo esterno per concentrarti su arte, bellezza e lusso. Noterai un cambiamento mentre l’ora delle streghe si avvicina e la luna entra in Sagittario, portando un brusio nella tua vita sociale nei prossimi giorni.

Oroscopo del Giorno 20 Dicembre 2022 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La gentilezza e la generosità ti faranno guadagnare rispetto per i prossimi mesi caro Cancro, mentre il benevolo Giove si sposta in Ariete e nella tua decima casa solare. Queste vibrazioni porteranno anche supporto alle tue ambizioni professionali fintanto che sei disposto a lavorare sodo e prendere l’iniziativa. Un’energia spirituale entrerà in gioco mentre la luna dello Scorpione manda un bacio all’etereo Nettuno, rendendolo un buon momento per disconnetterti dal mondo reale per nutrire il tuo spirito. Noterai uno spostamento mentre l’ora delle streghe si avvicina e la luna entra nel Sagittario, spingendoti a organizzarti all’interno dei tuoi sogni per i prossimi due giorni.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ti sentirai rinvigorito per nutrire la tua salute andando avanti caro Scorpione, mentre Giove entra in Ariete e nel settore della tua carta che governa il benessere. Sii gentile con il tuo corpo mentre lavori duramente per i tuoi obiettivi e l’universo ti ricompenserà sicuramente. Nel frattempo, la luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno, formando un dolce aspetto con Nettuno sognante. Questa energia porterà un’energia mistica alla tua aura, aiutandoti a incantare le persone che incontri. Sentiti libero di parlare francamente questa sera quando la Luna si connette con Plutone, aiutandoti a trovare il potere attraverso le parole. Cerca di ritagliarti un pò di tempo per il lusso mentre la giornata volge al termine e la luna entra nel Sagittario.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:I guadagni finanziari sono diretti verso di te, mentre Giove migra in Ariete e nel settore della tua carta che governa il denaro. È probabile che le opportunità si manifestino rapidamente, quindi preparati per un paio di mesi impegnativi. Nel frattempo, la luna dello Scorpione manda un bacio all’etereo Nettuno, aiutandoti a connetterti con il tuo lato spirituale. Queste vibrazioni funzionano particolarmente bene con la meditazione o la magia delle candele, quindi assicurati di dedicare un pò di tempo alla tua pratica mistica. Sentirai un cambiamento mentre la luna entra nel Sagittario, chiedendoti di prendere sul serio le tue speranze e i tuoi sogni.