DRO!D, in cucina un prodotto rivoluzionario che coniuga design e tecnologia 

DRO!D è inoltre utilizzabile nel microonde, lavabile in lavastoviglie e utilizzabile in frigo/freezer senza essere soggetto al tipico ingiallimento delle plastiche trasparenti.

In soli 30 secondi è in grado di raggiungere un sottovuoto di 50mbar, eliminando quindi 950 mbar corrispondenti al -95% delle molecole di ossigeno presenti all’interno del contenitore più grande. Il sottovuoto blocca il processo di ossidazione degli alimenti, permettendo di mantenere intatte le proprietà nutritive e organolettiche e senza andare ad intaccare odori, colori e consistenza.

La rivoluzione di DRO!D sta nel rapporto dimensioni/prestazioni: questo è il dispositivo più piccolo e potente presente sul mercato. Utilizza una combinazione di tecnologie uniche per garantire performance professionali , ma all’interno di un dispositivo compatto per l’uso domestico. Il processo di sottovuoto viene gestito dall’unico tasto centrale e da un’interfaccia grafica visibile nel display OLED.