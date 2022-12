Oroscopo del Giorno 19 Dicembre 2022 Lunedì

GEMELLI ⭐⭐ E XCELLENT: Cerca di non lasciare che le paure intorno a ciò che gli altri potrebbero pensare ti trattengano oggi Gemelli, mentre la luna della Bilancia si quadra con Venere. Queste vibrazioni potrebbero anche innescare lotte di potere tra i tuoi coetanei, ma evita di abboccare se un amico rivela il loro lato più meschino. Fortunatamente, l’entusiasmo tornerà nel pomeriggio, rendendolo un buon momento per sfogarsi con i tuoi compagni più fedeli. Fai attenzione alla tensione questa sera quando la luna si quadra con Mercurio, minacciando di innescare problemi all’interno delle tue complesse dinamiche.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ E XCELLENT: Potresti sentirti insoddisfatto della tua professione oggi, caro Capricorno, mentre la luna della Bilancia si quadra con Venere. Queste vibrazioni saranno particolarmente stimolanti se ti senti sottovalutato dai tuoi colleghi e superiori o sei in ritardo per un aumento o una promozione. Fortunatamente, un dolce scambio tra Mercurio e Urano ti incoraggerà ad accedere alla tua forza e a rischiare, rendendolo un buon momento per farti valere. Assicurati solo di sostenere la tua richiesta con un argomento convincente mentre delinea tutto il duro lavoro che fai.

VERGINE ⭐⭐⭐ E XCELLENT :Le insicurezze potrebbero insinuarsi questa mattina, cara Vergine, mentre la luna della Bilancia si quadra con Venere. Queste vibrazioni saranno particolarmente impegnative se hai affrontato problemi romantici, ma cerca di non lasciare che il tuo ego sia troppo coinvolto nella tua vita amorosa. Concentrati sul tuo successo professionale e finanziario e ti aiuterà a trovare stabilità questo pomeriggio quando la Luna manderà un bacio a Marte. Nel frattempo, Mercurio condivide un dolce scambio con Urano, ispirandoti a sognare in grande seguendo il tuo intuito. Assicurati di prestare attenzione ai segni!

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cerca di non stipare troppi elementi nella tua lista di cose da fare questa mattina Toro, poiché la luna della Bilancia si connette con Venere. Anche se ti sentirai energico e ambizioso, sarebbe facile pretendere troppo da te stesso in questo momento. Assicurati di fare una pausa nel pomeriggio, incoraggiandoti ad assecondare i tuoi sensi. Nel frattempo, Mercurio forma un dolce aspetto con Urano, rafforzando la tua intuizione e la tua capacità di ricevere messaggi. Sii aperto a ciò che l’altra parte ha da dire!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Quadro dei transiti abbastanza discreto complessivamente, solo nella prima parte della giornata è possibile qualche lieve screzio, dovuto a movimenti zodiacali contrari. Riuscirete a risolvere poi in serata ogni piccola e grande baruffa con i componenti dell’habitat familiare. In special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 15 al 21 del mese di ottobre.

La Luna in serata nel vostro segno e il Sole nel segno caloroso del Sagittario in ottimo aspetto con la Bilancia, vi infondono un notevole calore umano e un’energia passionale da giocarvi tutta nel rapporto con la persona che avete accanto. Vi date senza condizioni e questo fa alzare notevolmente le vostre quotazioni con chi amate. Le Bilance single con Saturno positivo nel segno amico dell’Aquario hanno l’intuizione di capire su chi puntare il loro bersaglio: sicure di non fallire. La buona sorte premierà la loro audacia.

Siete commercianti, giornalisti, artisti? Non vi adombrate se i vostri capi si dimostrano un po’ troppo esigenti da voi. Mostrate i risultati che avete ottenuto nei giorni scorsi e procedete spediti verso i vostri obiettivi. Se appartenete alla prima decade fate attenzione a non alzare i toni e parlate sempre a ragion veduta.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti un pò perso nel tuo cammino questa mattina, caro Acquario, mentre la luna della Bilancia si quadra con Venere. Concediti il ​​permesso di rilassarti in questo momento, riconnettendoti con il tuo spirito attraverso la solitudine e la meditazione. Tuttavia, potrebbero sorgere problemi se chiedi troppo la guida del tuo potere superiore, rendendo importante che ti concentri semplicemente sulla ricerca di quiete e pace. Fai attenzione ai messaggi contrastanti questa sera quando la Luna quadra Mercurio, specialmente se stai lavorando con strumenti divinatori.

Oroscopo del Giorno 19 Dicembre 2022 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti un pò irrequieto o emotivamente impoverito questa mattina, mentre la luna della Bilancia si quadra con Venere. Lavora con queste vibrazioni adottando un approccio morbido alla giornata, praticando una gentile compassione sia per te stesso che per gli altri. Un’energia restrittiva potrebbe trovarti quando la Luna affronta Giove, facendoti affrontare eventuali problemi o ostacoli che affliggono il tuo cammino. Concentrati sui modi in cui puoi aiutare te stesso in questo momento e cerca di non assumerti le responsabilità degli altri.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cerca di non dirti cose cattive questa mattina caro Scorpione, mentre la luna della Bilancia si quadra con Venere. Queste vibrazioni potrebbero farti analizzare troppo la tua situazione, innescando insicurezze e paure se assecondi il tuo lato pessimista. Fortunatamente, l’universo cospirerà per elevarti e sostenerti quando la Luna manderà un bacio a Marte, aiutandoti a recuperare l’ottimismo e la voglia di vivere. Nel frattempo, Mercurio condivide un dolce scambio con il rivoluzionario Urano, sollevandoti il morale mentre socializzi con le persone che ti amano di più.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti aver bisogno di una pausa sociale questa mattina Pesci, mentre la luna della Bilancia si quadra con Venere. Non sentirti in colpa per aver staccato la spina in questo momento, specialmente se il dramma è circolato nella tua sfera. Resta con i piedi per terra e calmo mentre la Luna forma una dura opposizione, specialmente se senti che qualcuno si sta comportando in modo malizioso. Non aver paura di tagliare i legami e difendere te stesso questo pomeriggio quando la luna manda un bacio a Marte, incoraggiandoti a lottare per ciò che è giusto. Prendi in considerazione l’idea di spegnere i tuoi dispositivi elettronici questa sera, concentrandoti invece sul benessere e sulla cura di te stesso.