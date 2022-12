Ferrari Purosangue, nel 2023 la rivoluzione!

Ferrari Purosangue, la rivoluzione

La Ferrari Purosangue è il primo Suv, o meglio la prima sport car a carrozzeria rialzata. Ferrari ha dimostrato che si può spostare molto in alto l’asticella prestazionale dei crossover!

4,97 metri di lunghezza, 1,59 metri di altezza. Pesante oltre due tonnellate. Ma con specifiche e prestazioni degne di una supersportiva. Ferrari Purosangue è spinta dallo stesso 12 cilindri a V della 812 Competizione, in questo caso depotenziato di un centinaio di cavalli a 725 cv di potenza: ma più che sufficienti per garantire prestazioni fulminee da 0 a 100 km orari in 3,3 secondi e può raggiungere i 312 km orari di velocità.!

Via libera alla tecnologia. Le due innovazioni più importanti di Ferrari Purosangue sono le nuove sospensioni attive e la trazione integrale “leggera”. Il controllo elettronico delle sospensioni modifica in tempo istantaneo l’assetto dell’auto rendendolo più piatto nelle curve per migliorare la tenuta di strada o ammorbidendolo sulle ondulazioni per aumentare il comfort.

I primi esemplari di produzione sono in consegna nel secondo trimestre del 2023.

Nonostante la domanda molto forte da parte dei clienti, la Casa di Maranello limiterà i volumi della Ferrari Purosangue a una quota pari al 20% dell’intera produzione. Una scelta che servirà a preservare l’esclusività del brand e del modello!