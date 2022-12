Oroscopo del Giorno 16 Dicembre 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I succhi creativi scorreranno questa mattina, caro Toro, mentre la luna della Vergine si connette con il profondo Plutone. Sfrutta al massimo queste vibrazioni abbracciando uno sbocco artistico prima del lavoro, come ad esempio scrivere un diario. Cerca di non rimanere coinvolto nelle tue pagine sui social media o potresti ritrovarti a lottare per completare i tuoi compiti entro la fine della giornata. Fortunatamente, ti sentirai molto più efficiente e organizzato man mano che il pomeriggio scorre e la luna migra in Bilancia, spingendoti a concentrarti sulla tua salute e sulle responsabilità lavorative.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non avrai voglia di scusarti per chi sei stamattina, cara Vergine, poiché la luna condivide un dolce scambio con Plutone. Queste vibrazioni premieranno una forte indole e le qualità che ti rendono unico, quindi non aver paura di mettere le carte in tavola. Un’abbondanza di energia sognante ti troverà quando Luna affronterà Giove, anche se dovresti essere consapevole di mantenere la tua intelligenza nei tuoi confronti, specialmente se sei coinvolto in un vortice romantico. Fortunatamente, un’energia stabilizzante si manifesterà mentre il pomeriggio scorre e la luna si sposta in una Bilancia armoniosa.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Girotondo dei transiti esaltante in questa giornata di metà dicembre. Sappiate riconoscere la vostra fortuna, perché non sempre la dea bendata passa e vi favorisce come sta facendo in questo momento. In special modo per i nati nella seconda decade che ricevono il doppio appoggio celeste della Luna nella Vergine e di Urano nel Toro, in aspetto magnifico.

Atmosfera serena e rilassata nel vostro ménage di coppia, dove potete trovare il momento giusto per organizzare una prossima vacanza. I nati nella terza decade con Nettuno, principe dei viaggi, in angolo benefico, vedono giungere a compimento le loro iniziative amorose, o più semplicemente erotiche. Quali i segni con cui vi potete intendere e avere la benedizione degli astri? In questo momento il vostro carisma è così intenso da potervi far catturare chiunque! Ma i vostri prescelti sono i due segni di Terra di Toro, Vergine in particolare, immediatamente seguiti da Pesci e Scorpione. Più fatica dovrete fare (ma questo può non dispiacervi!), nel conquistare i cuori di Ariete, Bilancia e Cancro.

Un segno operoso e ambizioso come il vostro gode dei successi lavorativi che gli si stanno aprendo adesso e che si prospettano in seguito. Approfittate di tutta questa grazia planetaria!

Oroscopo del Giorno 16 Dicembre 2022 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna della Vergine manda un bacio a Plutone questa mattina cari Gemelli, aiutandovi a trovare la pace nel vostro cuore. Queste vibrazioni sono perfette per praticare il perdono, soprattutto se sei stato coinvolto in una piccola lite. Noterai uno spostamento mentre il pomeriggio scorre e la luna si sposta in Bilancia, mettendoti in uno stato d’animo eccentrico e giocoso. Questo posizionamento è anche pronto ad elevare la tua creatività, rendendolo un buon momento per rispolverare le tue forniture artistiche.