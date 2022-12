Birdbox Norvegia, le cabine panoramiche nella natura contaminata!

“Scatole per uccelli” pensate per avvicinare le persone alla natura

Se amate l’avventura, il senso di libertà e le esperienze a stretto contatto con la natura, allora vi raccomandiamo di trascorrere almeno una notte nelle Birdbox Norvegia, le scatole per uccelli pensate per avvicinare le persone alla natura.

Progettate per avvicinare le persone alla natura, le birdbox Norvegia hanno forme e colori che tendono a mimetizzarsi con il paesaggio in background, fondendosi quasi completamente con l’ambiente.

Ogni struttura può essere sollevata con un elicottero, in caso di situazioni d’emergenza, e trasportata facilmente in un’altra zona del paese. Le Birdbox Norvegia possono essere prenotate scegliendo tra due versioni: Mini e Medi. Entrambe le tipologie sono caratterizzate dallo stesso approccio essenziale negli interni e da grandi finestre che permettono di godersi la vista sul paesaggio circostante.

Un’esperienza nei Fiordi norvegesi con soggiorno nelle Birdbox è il programma perfetto per le vacanze invernali e per immergersi nella vera calma della campagna norvegese, con il suo cinguettio degli uccelli, i fiumi che scorrono e gli alberi che danzano nel vento.

E come se non bastasse le Birdbox Norvegia permettono anche di programmare con facilità passeggiate in campagna, trekking in quota e nuotate nelle acque fresche dei fiordi, e ovviamente rilassarsi con un buon libro e una tazza di thé caldo.