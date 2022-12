Oroscopo del Giorno 13 Dicembre 2022 Martedì

VERGINE ⭐⭐ E XCELLENT : Cerca di non abbracciare il tuo lato perfezionista questa mattina cara Vergine, mentre la luna del Leone affronta Saturno. Questo clima cosmico potrebbe darti aspettative irrealistiche su te stesso, soprattutto se inizi ad analizzare eccessivamente il tuo lavoro. Fortunatamente, avrai la possibilità di mostrarti compassione mentre il sole e la luna del Sagittario si allineano, rendendolo un buon momento per onorare e apprezzare i tuoi punti di forza e le tue qualità uniche. Fai attenzione agli inganni e alle strane vibrazioni nella tua vita amorosa stasera, quando il sole si quadra con Nettuno, minacciando di affliggere il tuo cuore e le connessioni emotive con confusione.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti voler evitare di postare sui tuoi feed di social media questa mattina Bilancia, mentre la luna del Leone affronta Saturno. Questo scambio celestiale potrebbe creare una strana dinamica tra te e i tuoi dispositivi elettronici, soprattutto se sei eccessivamente investito nel ricevere attenzione online. Fortunatamente, il sole del Sagittario può aiutarti a scuoterti, incoraggiandoti a coltivare la tua comunità e le tue amicizie attraverso uno scambio genuino. Un’energia nebbiosa riempirà l’aria stasera, rendendolo un buon momento per rilassarti, staccare la spina e dare una pausa alla mente.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questa mattina potresti inavvertitamente sembrare duro o insensibile Acquario, mentre la luna del Leone affronta Saturno. Fai del tuo meglio per mantenere un comportamento gentile, anche se le persone intorno a te provocano frustrazione. Fortunatamente, una mano amica del Sagittario può aiutarti a trovare l’armonia fintanto che abbassi la guardia mentre abbracci l’amore. Prendi in considerazione l’idea di cancellare il tuo programma in favore della cura di te stesso questa sera, accentuando il tuo bisogno di un pò di relax solitario. Cerca solo di non allontanarti da ciò che ti circonda mentre il sole si quadra con Nettuno.

Oroscopo del Giorno 13 Dicembre 2022 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Lo stress potrebbe manifestarsi quando si tratta di finanze. Cerca di delineare un budget ragionevole per te e il tuo partner a cui attenerti, prendendo nota di eventuali obiettivi finanziari che tu e la tua dolce metà state cercando di raggiungere. Dall’altra parte dello spettro, assicurati di agire in modo responsabile quando si tratta di spendere, soprattutto se gli altri si affidano a te per avere stabilità. Nel frattempo, il sole del Sagittario manda un bacio alla Luna, ispirandoti a organizzarti all’interno delle tue ambizioni monetarie. Ricorda solo di non dare tutto il tuo valore al denaro, dando priorità anche alla tua salute e alle tue relazioni.

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT:Potresti avere difficoltà a separare le tue emozioni dal tuo comportamento professionale questa mattina Scorpione, mentre la luna del Leone affronta Saturno. Sii consapevole del tuo umore in questo momento ed evita di scagliarti contro le persone intorno a te se inizi a sentirti frustrato. Fortunatamente, avrai la possibilità di trovare l’equilibrio mentre il sole e la luna condividono un dolce scambio, segnando un momento appropriato per fuggire nella natura o concedersi una ragionevole quantità di terapia al dettaglio.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti un pò fuori fase quando ti svegli questa mattina, mentre la luna del Leone affronta Saturno. Fortunatamente, una mano amica del sole del Sagittario ti permetterà di rimanere radicato nel presente, soprattutto se rimani ancorato al tuo lavoro con elenchi di cose da fare. Controllati stasera quando il sole si quadra con Nettuno, il che potrebbe farti abbassare inavvertitamente la guardia. Sii consapevole di ciò che accetti ed evita di piegarti all’indietro per compiacere gli altri.