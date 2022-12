Oroscopo del Giorno 14 Dicembre 2022 Mercoledì

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ E XCELLENT: La luna si insinua nella Vergine e nella tua quarta casa solare questa mattina Gemelli, aumentando la tua intuizione e i tuoi sensi. Queste vibrazioni sono perfette per setacciare i tuoi sentimenti, anche se potresti sentirti chiamato a riordinare il tuo spazio. Fai attenzione ai nemici frenetici, il che potrebbe suscitare negatività nella tua sfera sociale. Fortunatamente, un dolce scambio tra la Luna e Venere ti permetterà di trovare sicurezza nelle tue più strette compagnie, rendendolo un buon momento per entrare in contatto con le tue relazioni più preziose. Prendi in considerazione l’idea di trascorrere la serata a casa, dedicandoti ai tuoi pasti e alle tue attività preferite.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ E XCELLENT: Sarai facilmente distratto mentre il sole continua la sua quadratura con Nettuno, caro Capricorno, portando una pesante foschia nell’aria. I pensieri intrusivi saranno particolarmente scoraggianti, anche se rimanere in contatto con il tuo corpo può aiutarti a mantenere il controllo della tua mente. Presta molta attenzione a tutti i segni e le sincronicità che ti trovano in questo momento, poiché l’universo sarà ansioso di guidarti attraverso tutte le sfide che dovrai affrontare. Buone vibrazioni fluiranno quando la Luna manderà un bacio a Venere questo pomeriggio.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ E XCELLENT : Ti sveglierai sentendoti sollevato e rinfrescato oggi cara Vergine, mentre la luna si intrufola nel tuo segno questa mattina presto. Questo posizionamento è anche pronto a rafforzare la tua intuizione, rendendolo un buon momento per seguire il tuo istinto e scrutare oltre la superficie. Un’energia dolce e giocosa ti troverà rendendolo un buon momento per flirtare con la tua ultima cotta. Se sei già accoppiato invece, sfrutta al massimo queste vibrazioni inviando alla tua dolce metà un messaggio pieno di passione, che sicuramente ravviverà le cose nel reparto romanticismo.

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna scivola nella Vergine questa mattina presto caro Toro, attivando il settore della tua carta che governa l’espressione di sé, l’ego e il divertimento. Usa questa energia come scusa per abbracciare il tuo io più autentico, riflettendo attraverso scelte giocose, battute sfacciate e progetti di passione. Un elemento spirituale entrerà in gioco rafforzando il tuo legame con la tua dolce metà. Sfrutta al massimo questa energia concedendoti una sessione di meditazione o tirando fuori i tarocchi, poiché l’universo sarà desideroso di guidarti e supportarti in questo momento.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua mente potrebbe sentirsi confusa se di recente non hai dato la priorità al tuo benessere fisico, cara Bilancia, mentre il sole e Nettuno continuano a squadrarsi nel cielo. Questo scambio celeste ti ricorderà l’importanza di vivere bene, quindi assicurati di nutrire il tuo corpo con molti cibi sani e molta acqua. Nel frattempo, la luna migra nella Vergine questa mattina presto, ispirandoti a lavorare da dietro le quinte. Una dolce connessione tra la luna e Venere questo pomeriggio scatenerà il tuo lato compassionevole, rendendolo un buon momento per praticare la cura di sé.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Noterai dettagli che gli altri guardano oltre oggi caro Acquario, mentre la luna scivola nella Vergine e nella tua ottava casa solare. Usa questo posizionamento luminoso come un’opportunità per mettere a punto il tuo lavoro, modificando qualsiasi progetto personale o professionale che hai coltivato ultimamente. Sfortunatamente, una continua quadratura tra il sole e Nettuno produrrà molte distrazioni, soprattutto se hai l’abitudine di prendere il telefono durante il giorno. Buone vibrazioni fluiranno questo pomeriggio quando la Luna manderà un bacio a Venere, chiedendoti di accettare e rilasciare qualsiasi dolore o dispiacere che ha occupato spazio nella tua mente.

Oroscopo del Giorno 14 Dicembre 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sarai benedetto con un ingegno acuto oggi, mentre la luna migra nella Vergine e nel settore della tua carta che governa il processo del pensiero. Usa questa energia come scusa per flettere i tuoi muscoli mentali, poiché la tua mente bramerà sfide, nuove conoscenze e interazione sociale. Nel frattempo, Mercurio e Giove formano un duro quadrato nei cieli, che potrebbe portare tensione ai tuoi intrecci romantici. Cerca di non esercitare troppa pressione sul tuo partner perché è probabile che sia preso dai suoi problemi. Tuttavia, dare una mano alla tua dolce metà può aiutarti a rafforzare il tuo legame mentre ti aiuta a rimanere occupato.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti un pò lento o di cattivo umore stamattina, caro Scorpione, mentre il sole e Nettuno continuano ad allinearsi nei cieli. Cerca di non preoccuparti di mettere su una facciata per qualcun altro in questo momento, dirigendo la tua attenzione verso la ricerca del tuo centro e il rimanere con i piedi per terra. Nel frattempo, la luna inizia il suo viaggio attraverso la Vergine e il settore della tua carta che governa la comunità, incoraggiandoti a interagire con persone che la pensano allo stesso modo tuo. Buone vibrazioni fluiranno nel pomeriggio, aiutandoti a trovare supporto attraverso la tua sfera sociale o gruppi di interesse speciali.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una dolce energia riempirà l’aria mentre ti svegli questa mattina Pesci, mentre la luna inizia il suo viaggio attraverso la Vergine e la tua settima casa solare. Queste vibrazioni sono perfette per riavviare l’armonia nella tua vita e possono anche dare una mano quando si tratta di coltivare i tuoi intrecci romantici. Sfortunatamente, potrebbero sorgere problemi se trascorri troppo tempo sui tuoi dispositivi elettronici. Cerca di non perdere il contatto con i regni materiali per controllare i messaggi o giocare ai videogiochi, altrimenti potresti ritrovarti in uno stato di stordimento.