Oroscopo del Giorno 7 Dicembre 2022 Mercoledì

ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 7 Dicembre 2022 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Verbalizzare le tue emozioni produrrà una grande guarigione oggi, caro Ariete, anche la meditazione sarà particolarmente terapeutica. La luna piena si manifesta stasera, portando avanti un’ondata di nuove idee e curiosità. Sfortunatamente, la tensione può crescere all’interno della tua sfera sociale mentre Marte affronta il sole, specialmente quando si tratta di quelli con un ego gentile. Procedi con cautela in questo momento, poiché le persone saranno più capricciose di quanto sei abituato e potrebbero verificarsi conflitti se non sei delicato con le tue parole.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca opportunità per entrare in contatto con coloro che ti vedono veramente oggi, caro Leone, mentre la luna Gemelli manda un bacio a Giove. Questo scambio celeste porterà guarigione attraverso l’amicizia, quindi non aver paura di appoggiarti a coloro che ami. La luna piena sorgerà stanotte, portando una carica e un’eccitazione sociale nell’aria. Queste vibrazioni sono perfette per creare nuove connessioni, anche se ti consigliamo di tenere d’occhio le persone di cui ti circondi. Gli animi si innescheranno facilmente in questo momento e una mela marcia nel mazzo potrebbe rovinare il divertimento di tutti.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Appoggiati alle tue connessioni più autentiche oggi. L’amore ti solleverà tra queste vibrazioni di supporto, senza lasciare tempo o spazio per la negatività e l’energia oscura. La luna piena abbellisce i nostri cieli stasera, illuminando il settore della tua carta che governa le relazioni romantiche. Il bagliore della Luna creerà lo sfondo perfetto per un appuntamento notturno indimenticabile, quindi assicurati di pianificare qualcosa di speciale con la tua dolce metà. Se al momento sei da solo, usa questa energia come scusa per nutrire, coccolare e amare te stesso più di tutto.

Oroscopo del Giorno 7 Dicembre 2022 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Connettersi con la terra ti fornirà un profondo senso di guarigione caro Toro, poiché la luna dei Gemelli condivide un dolce scambio. Trovare conforto nei grandi spazi aperti porterà anche chiarezza nella tua mente, aiutandoti a risolvere eventuali problemi che potrebbero aver afflitto la tua mente. La luna piena si manifesta stasera, elevando i tuoi sensi e la connessione con i regni materiali. Usa questa energia per esaminare la tua relazione con il mondo che ti circonda, prendendo nota se hai operato con il pilota automatico o hai combattuto una nebbia mentre cercavi modi per allontanarti da tali scenari.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Avrai la possibilità di stabilire fiducia nei tuoi rapporti d’affari oggi, cara Vergine, mentre la luna dei Gemelli si connette con Giove. Queste vibrazioni sono perfette anche per stabilire confini finanziari e aspettative all’interno dei tuoi coinvolgimenti romantici, quindi non aver paura di parlare dei tuoi interessi. La luna piena si manifesta questa sera, dirigendo la tua attenzione verso il raggiungimento del successo. Sfortunatamente, l’atmosfera sarà carica di emozioni, il che potrebbe farti sentire ansioso per quanto velocemente raggiungerai questi obiettivi. Cerca di non lasciare che la paura generi dentro di te un malsano senso di competizione, altrimenti potresti finire per subire un brutto colpo emotivo.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Prendersi cura delle tue responsabilità domestiche sembrerà stranamente terapeutico oggi, caro Capricorno. Usa questa energia per farti prendere dalle faccende domestiche, permettendoti di allontanarti mentre ti senti soddisfatto della tua efficienza. La luna piena si manifesta stasera, chiedendoti di esaminare le tue abitudini e se stai vivendo o meno nel modo più sano possibile. Potresti anche voler tenere sotto controllo i tuoi livelli di stress, soprattutto se tendi ad avere grandi aspettative su te stesso. Fai attenzione anche alle tue parole durante questo periodo e cerca di non criticare i tuoi cari o dare consigli non richiesti.

Oroscopo del Giorno 7 Dicembre 2022 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le persone cercheranno la tua profonda saggezza oggi Gemelli, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno. Anche se sostenere la tua comunità ti darà un grande senso di soddisfazione, l’universo starà a guardare per assicurarsi che tu non permetta agli altri di approfittare della tua gentilezza. La luna piena si manifesta questa sera, portando una carica appassionata alla tua aura. Queste vibrazioni scalderanno sicuramente le cose nella tua vita amorosa, anche se potrebbero sorgere problemi se la tua coppia non è stabile. Fai attenzione ai comportamenti capricciosi del tuo partner, cercando di diffondere la tensione prima che si evolva in qualcosa di più.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Abbracciare il tuo lato spirituale può aiutarti a recuperare un senso di equilibrio oggi, cara Bilancia. Queste vibrazioni sono perfette anche per praticare il perdono, specialmente quando si tratta di questioni di cuore. La luna piena si manifesterà stasera, agendo come una delle serate più spirituali e sacre dell’anno per te. Usa questo evento lunare per riconnetterti con il tuo senso di passione, trovando forza dal fuoco che brucia dentro. L’ottimismo giocherà un ruolo enorme nella tua capacità di raggiungere gli obiettivi nei prossimi sei mesi, quindi assicurati di recitare alcuni mantra positivi.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Giove e Mercurio, il primo nei Pesci, il secondo nel segno amico del Capricorno, vi donano una giornata speciale da assaporare fino in fondo. Contemperate le esigenze familiari con quelle dei vostri conoscenti più stretti. E ci riuscite alla grande!

Come interpretano i brani d’amore i cantanti del vostro segno? E come potete conquistare il segno dell’Aquario se vi siete presi una cotta per un lui o per una lei del segno? Strepitosi i cantanti, presenti nel segno, tra i più musicali dello Zodiaco, investiti dall’elettrizzante forza inventiva d’Urano e dal magico tocco di Nettuno: entrambi astri loro governatori. Impossibile pensare d’individuare mosse convincenti per far capitolare la loro proverbiale tendenza ad essere “liberi come l’aria”. Si può provare con l’adattabilità, ma anche la capacità di scioccarli con qualche fuga spettacolare, seguita da un rapido e sincero ritorno. Particolarmente ispirato e malinconico il frontman della band dei Negramaro, l’Aquario Giuliano Sangiorgi, l’immortale Fabrizio de Andrè, la voce rara e inimitabile di Malika Ayane e quella di Noemi.

Sentite l’esigenza dello shopping free e selvaggio natalizio? Urano dissonante dal segno del Toro, vi invita oggi alla prudenza nelle spese, specie se siete nati nel mese di febbraio.

Oroscopo del Giorno 7 Dicembre 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Avrai la possibilità di risolvere conflitti interni o insicurezze riguardo la tua idea di successo oggi, caro Cancro. Queste vibrazioni sono perfette per spronare la tua mente attraverso il pensiero logico, che ti permetterà di adottare un approccio più metodico verso le tue aspirazioni. Il tuo lato capriccioso potrebbe mostrarsi sotto la luna piena di stasera. L’irritazione e i fastidi che si sono accumulati nel tempo potrebbero arrivare al culmine, anche se dovresti essere consapevole di non agire ingiustamente nei confronti delle persone intorno a te.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’universo ti chiederà di tagliare i legami con le cattive abitudini oggi, caro Scorpione. Questo clima cosmico porterà potere attraverso il cambiamento, specialmente quando darai la priorità alla salute e al benessere. La luna piena abbellisce i nostri cieli stasera, spingendoti ancora di più verso l’evoluzione. Prendi in considerazione l’idea di fare un elenco di tutte le persone o situazioni che sei pronto a rilasciare, quindi brucia il foglio come simbolo della tua sincerità. Anche la pulizia della tua aura o del tuo spazio andrà bene con questo evento lunare.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le stelle ti daranno il permesso di investire in te stesso oggi Pesci. Queste vibrazioni sono perfette per aumentare la tua fiducia attraverso mezzi superficiali, purché tu non dimentichi ciò che è veramente importante in questa vita. Pianifica di sdraiarti a casa più tardi stasera, quando la luna abbellisce i nostri cieli. Queste vibrazioni ti renderanno particolarmente sensibile durante le interazioni sociali, anche se rimanere dentro per nutrire il tuo cuore e la tua mente ti farà sentire riposato. Anche il tuo istinto di nutrimento entrerà in gioco, ma cerca di non oltrepassare i limiti.