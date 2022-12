Oroscopo del Giorno 6 Dicembre 2022 Martedì

Oroscopo del Giorno 6 Dicembre 2022 Martedì

SCORPIONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 6 Dicembre 2022 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Avrai l’opportunità di affermarti professionalmente e portare stabilità al tuo futuro Ariete, grazie a un dolce scambio tra la luna del Toro e il potente Plutone. Le buone vibrazioni continueranno a fluire quando la Luna manda un bacio a Giove, portando attraverso profondi momenti di illuminazione, ma solo se ti prendi del tempo per connetterti con ciò che ti circonda. I cambiamenti più importanti si svolgeranno nel pomeriggio, quando la Luna entrerà in Gemelli e Mercurio migrerà in Capricorno. La tua mente sarà acuta e le tue parole concise nei prossimi giorni, quindi non aver paura di dire quello che vuoi.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di concentrarti attentamente sulla tua lista di cose da fare questa mattina, caro Leone, mentre la luna del Toro si connette con Plutone. Queste vibrazioni sono perfette per prendersi cura delle responsabilità che hai evitato, dandoti un vantaggio in ufficio. Nuove alleanze commerciali potrebbero spingerti verso il successo quando la Luna si connette con Giove, rendendo importante che tu sia aperto a perseguire collaborazioni professionali. Non aver paura di appoggiarti alle tue connessioni nel pomeriggio quando la Luna entra in Gemelli, rendendolo un buon momento per chiedere favori. Nel frattempo, Mercurio fa il suo debutto in Capricorno, chiedendoti di stabilire routine più efficienti nelle prossime settimane.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Prova a scovare qualche euro in più oggi Sagittario visto che la luna del Toro e Plutone ti incoraggiano a investire nella tua salute finanziaria. Una scarica di ottimismo ti travolgerà quando la Luna manderà un bacio a Giove, mettendoti in uno spazio mentale utile e generoso. I tuoi pensieri andranno alla deriva verso questioni di cuore quando la luna migrerà in Gemelli e nella tua settima casa solare. Un’energia stabilizzante riempirà l’aria mentre Mercurio inizia il suo viaggio attraverso il Capricorno, elevando la tua capacità di notare i dettagli nelle prossime settimane.

Oroscopo del Giorno 6 Dicembre 2022 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Appoggiati alla tua spiritualità e il tuo cuore troverà pace Toro, mentre la luna manda un bacio a Plutone. Questo scambio celestiale ti darà potere, anche se dovrai essere disposto a separarti da situazioni o persone che ti hanno prosciugato negli ultimi tempi. La fortuna risplenderà su di te quando la Luna si connetterà con Giove, rendendolo un ottimo momento per andare sotto i riflettori. Sentirai uno spostamento quando la luna si sposterà in Gemelli nel pomeriggio, portando stabilità alla tua mente. Nel frattempo, Mercurio migra in Capricorno, affinando la tua intuizione nelle prossime settimane.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’universo ti chiederà di essere te stesso senza scusarti oggi Vergine, mentre la luna del Toro manda un bacio a Plutone. Questo scambio celestiale porterà un’intensità alla tua aura, anche se le persone saranno attratte dalla tua energia e desiderose di fare la tua conoscenza. Inizierai a concentrarti sul tuo percorso verso il successo una volta che la luna si sposterà in Gemelli, rendendolo un buon momento per delineare i tuoi doveri nei prossimi giorni. Nel frattempo, Mercurio entra nel Capricorno, elevando il tuo ingegno nelle prossime settimane.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di entrare nel tuo potere stamattina. Non aver paura di farti valere in questo momento, ma cerca di non perdere il contatto con il tuo carisma. Usa le tue parole per ottenere ciò che vuoi quando la Luna manda un bacio a Giove, facendo pendere la bilancia a tuo favore. Vivere bene e trovare la propria efficienza diventerà una priorità nel pomeriggio, quando la luna migrerà in Gemelli. Noterai uno spostamento una volta che Mercurio farà il suo debutto nel tuo segno, amplificando la tua voce nelle prossime settimane.

Oroscopo del Giorno 6 Dicembre 2022 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una scarica di energia trasformativa cadrà su di te questa mattina Gemelli, mentre la luna del Toro si connette con Plutone. Usa questa energia per lasciar andare ciò che non ti serve più e l’universo troverà modi per elevare la tua posizione. Noterai uno spostamento questo pomeriggio quando la Luna migrerà nel tuo segno, portandoti una spinta cosmica nei prossimi due giorni. Nel frattempo, il tuo sovrano planetario, Mercurio, fa il suo debutto nello stoico Capricorno, chiedendoti di assumere un fascino più misterioso nelle prossime settimane. Cerca di tenere le tue carte vicino al petto, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti aziendali.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Consenti al tuo cuore di sperimentare l’intero spettro di emozioni che fluiscono, concedendoti lo spazio per lasciar andare ciò che non ti serve più. Le buone azioni porteranno ricompense quando la Luna manderà un bacio a Giove, quindi assicurati di diffondere un pò di gentilezza e gioia. Noterai uno spostamento mentre la luna migra in Gemelli, portando avanti un’abbondanza di supporto spirituale nei prossimi due giorni. Nel frattempo, Mercurio fa il suo debutto in Capricorno, stabilizzando la tua mente e la tua anima nelle prossime settimane.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le ferite del passato produrranno un senso di potere questa mattina, caro Acquario, mentre la luna del Toro manda un bacio a Plutone. Queste vibrazioni sono perfette per guardare indietro e riconoscere ciò che hai superato, così puoi affrontare gli ostacoli di oggi con una faccia coraggiosa. Piccole benedizioni o regali possono apparire quando la Luna manda un bacio a Giove, sebbene questo sia anche un momento eccellente per mostrare la tua generosità. I tuoi pensieri si rivolgeranno all’interno quando Mercurio farà il suo debutto in Capricorno, chiedendoti di esaminare la tua mente, il tuo cuore e la tua anima nelle prossime settimane.

Oroscopo del Giorno 6 Dicembre 2022 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Avrai l’opportunità di seppellire tutti i conflitti che hanno afflitto le tue relazioni questa mattina Cancro, mentre la luna del Toro manda un bacio al trasformativo Plutone. Usa questa energia per mettere da parte le differenze, abbracciando l’armonia. Cerca di circondarti di spiriti affini. Diventerai più introverso nel pomeriggio quando la Luna si sposterà in Gemelli e nel settore della tua carta che governa il subconscio. Tuttavia, ti sentirai incline a tirarti fuori dal tuo guscio per quanto riguarda le questioni di cuore mentre Mercurio fa il suo debutto in Capricorno.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La configurazione dei transiti planetari è abbastanza buona per voi. Ci sarà solo da trovare il modo di armonizzare il mondo dei vostri interessi ludici e amicali con i vincoli familiari e gli impegni concreti quotidiani. Impresa a volte tutt’altro che facile.

Siete nel pieno di un periodo positivo, ma non chiedete troppo alla sorte. Saturno e Urano dal Toro sono contrari e vi dicono di muovervi con passi felpati oggi, se avete in mente conquiste particolarmente impegnative. Per voi sarà un gioco da ragazzi! Nella dinamica dei segni in accordo dinamico con il vostro, colpisce la dialettica Acqua – Aria, Scorpione – Aquario. Entrambi trasgressivi si tengono per mano, se hanno obbiettivi che siano un po’ controcorrente o vivono situazioni fuori, al di là della norma.

All’approssimarsi delle prime feste di inizio dicembre trovate più faticoso portare a termine alcune incombenze. Non vi sembrerà poi vero di aver concluso ogni impegno con diligenza e senza alcuna necessità di rivedere o ricontrollare: tutto scivolerà liscio come l’olio. Riuscite a tener testa a un Saturno contrario che vi disturba un pò se siete nati in novembre. Per voi ci vuole ben altro per mettervi fuori gioco.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Piccole azioni avranno un grande impatto oggi Pesci, poiché la luna del Toro si connette con Plutone. Usa questa energia per fare una buona impressione dove ne hai bisogno e non aver paura di usare la tua forza e la tua voce. Buone notizie potrebbero trovarti quando la Luna manda un bacio a Giove, elevando i tuoi scambi sociali. Noterai uno spostamento quando la luna si sposta in Gemelli, mettendoti in uno spazio di testa nutriente e più sensibile. Fortunatamente, il debutto di Mercurio in Capricorno può aiutarti a rimanere con i piedi per terra, purché ti concentri sulle tue connessioni più solide e affidabili.