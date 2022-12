Oroscopo del Giorno 5 Dicembre 2022 Lunedì

PESCI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 5 Dicembre 2022 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Stamattina ti sentirai un pilastro all’interno della tua comunità, caro Ariete, mentre la luna si connette con Saturno. Queste vibrazioni sono perfette per raggiungere un pubblico più ampio, rendendolo un ottimo momento per pubblicare online o impegnarsi nella sensibilizzazione. Le stelle brilleranno nella tua direzione questo pomeriggio e l’energia dell’anima gemella potrebbe avvicinarti a quella persona speciale. Prenditi un momento per comunicare con l’altra parte attraverso la meditazione.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Avrai la possibilità di trasformare qualsiasi flirt in qualcosa di più concreto stamattina caro Leone, mentre la luna dell’Ariete si connette con Saturno. Le buone vibrazioni continueranno a fluire mentre la Luna si connette con Venere questo pomeriggio, spingendoti verso l’amor proprio e l’accettazione. Sfortunatamente, una dura quadratura tra Venere e Nettuno potrebbe scatenare la gelosia, soprattutto se non ti sei sentito particolarmente sicuro di te. Le opportunità di connettersi con l’altro lato si manifesteranno questa sera, quando la luna manderà un bacio al comunicativo Mercurio, quindi assicurati di tenere gli occhi aperti.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cerca di portare stabilità alle tue visioni creative oggi quando la luna dell’Ariete si connette con Saturno. Queste vibrazioni sono perfette per assecondare l’artista che vive dentro di te, anche se dovrai rafforzare le tue idee con un’attenta pianificazione e un duro lavoro. Pianifica di incontrare la tua migliore amica o la tua dolce metà per pranzo poiché un dolce scambio tra Luna e Venere avrà un effetto armonizzante sui tuoi scambi sociali. Tuttavia, potrebbe essere difficile decifrare ciò che il tuo cuore vuole veramente a causa di una dura quadratura tra Venere e il nebbioso Nettuno.

Oroscopo del Giorno 5 Dicembre 2022 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti trovarti di umore solitario oggi caro Toro, poiché la luna dell’Ariete si connette con Saturno. Queste vibrazioni sono perfette per prendere spazio per ordinare i tuoi pensieri e sentimenti, quindi non aver paura di stabilire dei limiti e staccare la spina per un pò. Un dolce scambio tra Luna e Venere questo pomeriggio può aiutarti ad abbracciare la trasformazione personale, anche se dovrai avere compassione per te stesso nel viaggio. Stai alla larga da chiunque abbia una vena competitiva con te, poiché un duro quadrato tra Venere e Nettuno potrebbe far emergere comportamenti ingannevoli, pettegolezzi o sabotaggi.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: L’universo ti chiederà di essere severo con te stesso questa mattina Vergine, mentre la luna dell’Ariete si connette con Saturno. Questo clima cosmico consiste nell’assumersi la responsabilità delle proprie azioni mentre si cercano opportunità per far evolvere i propri comportamenti. Buone vibrazioni riempiranno la tua casa quando la Luna si connetterà con Venere. Le frustrazioni potrebbero prodursi nella tua vita amorosa se tu o il tuo partner vi siete sentiti trascurati a causa di una dura quadratura tra Venere e Nettuno. Questo scambio celestiale potrebbe anche farti sentire disconnesso dalla tua dolce metà, anche se questa foschia dovrebbe dissiparsi entro un giorno o due.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Non sentirti in colpa per aver assecondato l’eremita che vive dentro di te, caro Capricorno, mentre la luna dell’Ariete manda un bacio a Saturno. Queste vibrazioni sono perfette per stare tranquilli a casa e prendersi del tempo per apprezzare tutto ciò che hai costruito. Sfortunatamente, insicurezze o schemi di pensiero negativi potrebbero farti perdere il gioco quando Venere si confronta con Nettuno, il che potrebbe indurre la tua mente a giocare brutti scherzi. Fortunatamente, una mano amica della luna può aiutarti a tirarti fuori da questo clima una volta che emerge il pomeriggio.

Oroscopo del Giorno 5 Dicembre 2022 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca opportunità per espandere la tua comunità spirituale questa mattina Gemelli, mentre la luna dell’Ariete si connette con Saturno. Queste vibrazioni sono perfette per trovare forza nei numeri, specialmente quando si tratta di manifestare ed evolvere il tuo spirito. Una dinamica amichevole potrebbe diventare romantica quando la Luna manda un bacio a Venere questo pomeriggio, rendendolo un buon momento per aprirsi all’amore. Tuttavia, vorrai mantenere dei sani confini durante tutto il processo di conoscenza di qualcuno di nuovo, poiché un duro quadrato tra Venere e Nettuno suggerisce che sarebbe facile lasciarsi trasportare dalla fantasia.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Le tue relazioni romantiche e platoniche ti offriranno stabilità questa mattina Bilancia, poiché la luna dell’Ariete condivide un dolce scambio con Saturno. Non sentirti in colpa per aver mantenuto un cerchio stretto in questo momento, specialmente quando si tratta di divertirsi. Cerca opportunità per flirtare quando la Luna manda un bacio a Venere questo pomeriggio. Anche se una connessione tra la luna e Mercurio porterà più premura alle tue discussioni romantiche mentre la giornata continua a svolgersi. Fai attenzione alla disarmonia a casa stasera, quando la luna si quadra con il minaccioso Plutone, minacciando di innescare crolli e sbalzi d’umore.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua mente si sentirà acuta quando ti sveglierai questa mattina, caro Acquario, grazie a una dolce alleanza tra la luna dell’Ariete e Saturno. Queste vibrazioni sono perfette per appoggiarsi al tuo senso di autorità dicendo la tua verità, anche se dovresti essere consapevole di rispettare gli altri nel processo. Fai attenzione ai comportamenti imprecisi all’interno della tua sfera sociale mentre Venere si schiera con Nettuno, che potrebbe portare un elemento ingannevole sul tavolo. Buone vibrazioni fluiranno man mano che la giornata si svolge e Luna si connette con Venere e Mercurio, dando il tono perfetto per una giornata di socializzazione.

Oroscopo del Giorno 5 Dicembre 2022 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna dell’Ariete si connette con Marte questa mattina chiedendoti di esaminare cosa ti motiva a perseguire i tuoi obiettivi. Queste vibrazioni sono perfette anche per analizzare le paure relative sia al successo che al fallimento, quindi non aver paura di immergerti in profondità nella tua mente. Avrai l’opportunità di trasformarti quando la Luna si connetterà con Saturno, anche se dovrai stabilire standard elevati ma ragionevoli per te stesso. Fortunatamente, un’atmosfera efficiente e organizzativa ti aiuterà a metterti in carreggiata, grazie all’aiuto di Venere. Fai attenzione alle tensioni e alle lotte di potere all’interno della tua vita amorosa stasera, quando la luna forma un duro quadrato con Plutone.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Organizzare il tuo spazio porterà un senso di stabilità questa mattina, caro Scorpione, mentre la luna dell’Ariete si connette con Saturno. Le stelle ti chiederanno di nutrire il tuo corpo questo pomeriggio quando la luna manda un bacio a Venere, rendendolo un buon momento per coccolarti con cibi sani e movimenti terapeutici come lo yoga, la danza o lo stretching. Nel frattempo, una dura connessione tra Venere e Nettuno potrebbe innescare insicurezze, rendendo importante respirare attraverso l’ansia che respiri. Fortunatamente, l’atmosfera si alleggerirà questa sera quando la Luna condividerà uno scambio di supporto con Mercurio, incoraggiandoti a socializzare e scambiare idee con i tuoi coetanei.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Venere, Mercurio ancora per poco e il Sole, si trovano in un punto dello Zodiaco per voi non completamente congeniale: il Sagittario. Il quadro complessivo, però vi permette di non farvi scalfire da piccole seccature che, riterrete, di normale routine.

Questa giornata vi scopre in armonia con la vostra dolce metà, malgrado alcuni contrattempi che avete dovuto fronteggiare nei giorni scorsi. Plutone e Urano tra Capricorno e Toro guidano i vostri passi oggi. E i segni d’Acqua come il vostro, Scorpione e Cancro, si sposano bene con le attitudini, le pulsioni, le inclinazioni del romantico segno dei Pesci. Vi legate infatti molto bene a questi due segni, sulla base della vostra carica emotiva, passionale, senza scordare un tocco di poesia, per voi sempre indispensabile per dirvi innamorati. Il rischio è di non riuscire a costruire una relazione stabile e concreta dopo l’intensa fusione emozionale. L’accoppiata Pesci – Pesci può essere oltremodo traboccante di intensità sentimentale, ma difettare di solidità e di proiezione nel futuro.