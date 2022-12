Oroscopo del Giorno 2 Dicembre 2022 Venerdì

TORO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 2 Dicembre 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle ti sorrideranno oggi, caro Ariete, mentre la luna si muove attraverso il tuo segno. Le buone vibrazioni continueranno a fluire nel pomeriggio, quando la Luna manderà un bacio al sole del Sagittario, attivando il settore della tua carta che governa la spiritualità e la fortuna. Usa questa energia per comunicare facendo conoscere all’universo i tuoi desideri attraverso la meditazione o mantra positivi. Sfortunatamente, la gelosia o le lotte di potere potrebbero destabilizzare il tuo zen, quindi assicurati di rimanere concentrato sul positivo.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai un beniamino dell’universo mentre la Luna danza attraverso l’Ariete, dolce Leone, attivando il settore della tua carta che governa la fortuna e la spiritualità. Nel frattempo, un utile scambio tra il sole e la luna darà una spinta creativa alla tua strada, aiutandoti ad esprimerti in modi unici. Questo clima cosmico ti permetterà anche di sentirti bene con te stesso e il lavoro che produci, poiché le stelle cospirano per elevare la tua fiducia. Cerca la liberazione spirituale stasera quando Luna si avvicina a Giove, producendo un’energia curativa perfetta per calmare ciò che affligge la tua anima.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Interagire con gli altri eleverà la tua aura oggi, caro Sagittario, mentre la luna dell’Ariete manda un bacio al sole. Questo scambio celeste è perfetto per spingere la tua agenda e guidare gli altri poiché le persone saranno particolarmente sensibili alle tue idee creative, al tuo fascino e alla tua grazia. Prendi in considerazione l’idea di concentrarti su un hobby o uno sbocco artistico, producendo energia curativa quando sfrutti il ​​richiamo dell’ispirazione. Anche i mantra dell’amor proprio e del potenziamento dell’ego ti serviranno, permettendoti di liberare paure, insicurezze e ansie che potrebbero trattenerti dal tuo massimo potenziale.

Oroscopo del Giorno 2 Dicembre 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La Luna transita nel segno vostro fidato alleato sulla ruota dello Zodiaco i Pesci, punto dell’oroscopo da dove vi infonde fortuna, successo, ottimismo e una discreta mobilità fisica e mentale. Il luminare vi resterà fino a dopodomani. La configurazione globale fa sì che alcuni mali di stagione, che forse vi hanno afflitto nel mese precedente, tenderanno a non comparire più, malgrado l’avvento dei freddi più intensi e prolungati. Un felice equilibrio tra la psiche e la forma fisica si riassume nel celebre motto latino: “Mens sana in corpore sano”, a stabilire una perfetta armonia tra funzioni organiche e serenità interiore.

Nettuno benefico vi promette una riacquistata armonia con la vostra dolce metà, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 13 di maggio. Chi di voi ha il cuore solitario, si fidi della sua intuizione e sappia dirigersi dove il suo fiuto (sempre infallibile), lo porta. Un sentimento nuovo e, soprattutto potentemente ricambiato, è sul punto di nascere.

Lavorerete in tandem in modo perfetto con un vostro collega, un collaboratore interno alla struttura della vostra attività, oppure esterno. Questa nuova sinergia professionale vi porterà lontano permettendovi di ampliare le vostre competenze.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna continua oggi il suo viaggio attraverso l’Ariete e la tua ottava casa solare, cara Vergine, cercando di potenziarti attraverso il cambiamento. Usa questa energia per tagliare i legami con qualsiasi situazione che non ti serve più, optando per nuovi inizi rispetto a dinamiche complicate. Un utile scambio tra il sole e la luna porterà calore al tuo cuore e alla tua casa, rendendolo un buon momento per nutrire i tuoi compagni più preziosi. La liberazione emotiva potrebbe trovarti prima che Luna si allinei con Giove alla fine della giornata. Creare spazio per te stesso per elaborare i tuoi sentimenti può aiutarti a ottenere il massimo da queste vibrazioni, quindi assicurati di fare un bagno caldo o abbracciare la meditazione.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di essere gentile con te caro Capricorno, poiché la luna dell’Ariete condivide un dolce scambio con il sole del Sagittario. Questo clima cosmico porterà energia compassionevole al tuo cuore, permettendoti di andare oltre il dolore o le paure senza bisogno di una specifica forma di chiusura. L’ottimismo sarà la chiave per lavorare con queste vibrazioni di buon auspicio, quindi assicurati di fare affidamento al lato più leggero della tua psiche. La tua casa fungerà da luogo di guarigione stasera, rendendolo il momento perfetto per sdraiarsi e praticare la cura di sé.

Oroscopo del Giorno 2 Dicembre 2022 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’universo ti chiederà di far conoscere la tua presenza oggi, cari Gemelli, mentre la luna dell’Ariete illumina la tua undicesima casa solare. Questo clima cosmico è l’ideale per ritagliarsi una posizione all’interno della tua comunità, quindi assicurati di socializzare, difendere le cause che sono importanti per te e cercare opportunità per fare rete. Queste vibrazioni sono ideali anche per ravvivare il tuo quartiere facendo acquisti locali, rendendolo un ottimo momento per invitare la tua dolce metà a cena nel tuo ristorante preferito. Aiutare gli altri porterà un senso di guarigione stasera, anche se dovresti sapere anche quando tracciare dei confini.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le tue eccezionali abilità sociali saranno elevate oggi, cara Bilancia, mentre la luna continua il suo viaggio attraverso l’Ariete e la tua settima casa solare. Queste vibrazioni sono perfette per promuovere la tua agenda attraverso la persuasione gentile, poiché le persone troveranno difficile resistere al tuo fascino. Tuttavia, potrebbero sorgere problemi se entri in modalità piacevole per le persone, il che rende importante rimanere concentrati sui tuoi obiettivi. Le occasioni per flirtare si manifesteranno nel pomeriggio, grazie a un dolce scambio tra il sole e la luna. Cerca di ritagliarti un pò di tempo per l’amore o la cura di te stesso.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi ti sentirai socievole e curioso in parti uguali Acquario, mentre la luna attraversa l’Ariete e la tua terza casa solare. Queste vibrazioni sono perfette per discutere di argomenti fuori dal comune, anche se la ricerca di informazioni oscure porterà anche un forte senso di soddisfazione. Cerca opportunità per raggiungere la tua comunità di persona nel pomeriggio, quando il sole e la luna condividono uno scambio di buon auspicio. Il tuo cuore e la tua anima trarranno beneficio da un diario o da discussioni significative mentre la giornata volge al termine.

Oroscopo del Giorno 2 Dicembre 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai motivato a finire il tuo lavoro prima che arrivi il fine settimana Cancro, mentre la luna dell’Ariete illumina il settore della tua carta che governa la carriera. Fortunatamente, le stelle si allineeranno per aiutarti nella tua efficienza questo pomeriggio, quando il sole e la Luna condivideranno un dolce scambio. Queste vibrazioni sono perfette anche per chiedere aiuto se ne hai bisogno, quindi non aver paura di delegare compiti. Le lezioni sui confini possono entrare in gioco quando la giornata volge al termine, quando la Luna si avvicina a Giove, chiedendoti di dare la priorità al tuo benessere emotivo e mentale.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Fare uno sforzo in più al lavoro può aiutarti a ottenere il favore dei tuoi colleghi e superiori oggi, caro Scorpione, poiché la luna dell’Ariete attiva la tua sesta casa solare. Questa posizione luminosa ti metterà di buon umore, un istinto su cui dovresti agire. Il guadagno finanziario può realizzarsi se fai una buona impressione in ufficio, grazie a un dolce scambio tra il sole e la Luna nel tardo pomeriggio. Pianifica di dare la priorità alla tua salute prima che la giornata giunga al termine.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di abbracciare pienamente la tua situazione e ciò che ti circonda oggi, mentre la luna dell’Ariete illumina la tua seconda casa solare. Queste vibrazioni riguardano la scelta del coraggio e l’apprezzamento del mondo che ti circonda, aiutandoti a muoverti con sicurezza e determinazione. Sentiti libero di concederti un pò di lusso questo pomeriggio, quando il sole e la luna condividono un dolce allineamento, incoraggiandoti a goderti le ricompense che derivano dal successo.