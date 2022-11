Oroscopo del Giorno 29 Novembre 2022 Martedì

Oroscopo del Giorno 29 Novembre 2022 Martedì

ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 29 Novembre 2022 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Nuovo giorno di fine mese molto positivo con tanti corpi celesti che vi sorridono. Il Sole nel segno amico del Sagittario vi stimola a dare grande spazio alle emozioni. Il luminare notturno, femminile, ricettivo nel buon amico Aquario si occuperà di dar voce alle esigenze del vostro cuore. Se siete single un prodigioso Marte, pianeta governatore del vostro segno, vi assiste.

Dovete solo sapervi guardare con attenzione attorno, per scoprire chi ha puntato il suo interesse nella vostra direzione. Se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade dell’Ariete fate attenzione a non perdere il treno delle buone occasioni sentimentali, che sta passando adesso per farvi salire sopra una sua carrozza!

Un Sole molto bello e positivo vi dà conferme della vostra bravura, con risultati alla mano che sono alla portata di tutti. Siete arrivati in una posizione di primordine e, questo, grazie all’impegno, alla fatica, in certi casi anche ai sacrifici, che ci avete messo. Adesso potete raccogliere i risultati di tutto un cammino precedente che vi ha visto lavorare e brigare. E saranno risultati che tengono conto anche di una buona remunerazione di carattere economico, non saranno solo in termini morali di stima.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Alcuni odiatori potrebbero emergere nella tua sfera oggi, caro Leone, mentre Mercurio e Marte si affrontano nei cieli. Questo clima cosmico minaccia di innescare comportamenti gelosi o maligni negli altri, rendendo importante che tu sia consapevole di chi ti fidi. Fortunatamente, una mano amica di Saturno può aiutarti a rimanere radicato nell’amore, anche se dovrai scegliere una prospettiva positiva mentre ti appoggi alle tue alleanze più solidali. Noterai uno spostamento la sera quando la luna si sposta in Pesci, rendendolo un buon momento per purificare la tua aura con un bagno di sale dell’Himalaya o una doccia di vapore.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua natura focosa potrebbe danneggiare le tue relazioni oggi, caro Sagittario, mentre Mercurio e Marte si affrontano nei cieli. Anche se hai sicuramente opinioni e non hai paura di condividerle, ora potrebbe non essere il momento migliore per premere qualsiasi pulsante. Fatti un favore trovando modi per rimanere con i piedi per terra, soprattutto se inizi a sentirti irritabile o gravemente ferito. Se scopri che devi assolutamente esprimere ciò che c’è nel tuo cuore, un’energia di supporto da Saturno suggerisce che potrebbe essere meglio provare le tue parole prima di articolarle o considerare di consegnare il tuo messaggio in una lettera.

Oroscopo del Giorno 29 Novembre 2022 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentirti insicuro su come concentrarti sulle tue ambizioni professionali questa mattina, caro Toro, mentre la luna dell’Acquario viaggia nel vuoto attraverso la tua decima casa solare. Questa fugace ma influente deriva del luminare potrebbe metterti in uno stato di stordimento, rendendo importante che tu segua il flusso e cerchi di non forzare un’agenda incerta. Fortunatamente, avrai la possibilità di scrollarti di dosso queste vibrazioni e trovare chiarezza quando Mercurio manda un bacio a Saturno, anche se sarà importante accettare e fare pace con l’ignoto. Noterai un cambiamento quando la Luna si trasferirà in Pesci questa sera, incoraggiandoti ad abbracciare il tuo lato sociale.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti avere difficoltà a concentrarti sulla tua agenda stamattina, cara Vergine. Questo clima cosmico ti incoraggerà a riposare, quindi cerca di non agitarti se la tua efficienza subisce un colpo temporaneo. Fortunatamente, Mercurio e Saturno interverranno per dare una mano nel pomeriggio, anche se dovrai strutturare le tue azioni sotto forma di un elenco di cose da fare o chiedere aiuto. Sentirai un cambiamento questa sera quando la Luna entrerà in Pesci, inaugurando un’energia sognante e romantica che è perfetta per abbracciare l’amore.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cerca di non spendere troppo questa mattina Capricorno, mentre la luna termina il suo viaggio attraverso l’Acquario e il settore della tua carta che governa il denaro. Anche se le vendite lampo e gli articoli appena riforniti potrebbero attirare la tua attenzione, potrebbe essere meglio riempire i carrelli della spesa un altro giorno. Se ti ritrovi a navigare nelle tue boutique online preferite, valuta la possibilità di selezionare i tuoi articoli, ma aspetta ad effettuare l’ordine fino a fine giornata. Nel frattempo, Mercurio manda un bacio a Saturno, dandoti la possibilità di riordinare le profondità della tua mente, anche se potresti voler chiedere consiglio a un amico.

Oroscopo del Giorno 29 Novembre 2022 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Concentra la tua energia sulla ricerca della realizzazione spirituale oggi Gemelli, mentre la luna compie i suoi ultimi passi attraverso l’Acquario. Un dolce scambio tra Mercurio e Saturno accentuerà questi sentimenti, chiedendoti di fare sul serio per stabilire una connessione significativa. Sia che tu voglia saperne di più sui cristalli, trovare più tempo per meditare o aver bisogno di tirare fuori i tarocchi, queste vibrazioni riguardano il trovare l’armonia con la forza vitale che esiste dentro e intorno a te. Noterai un cambiamento mentre la sera si avvicina e Luna si sposta in Pesci, inaugurando un’energia più seria e orientata al successo.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Va bene se oggi non ti senti te stesso Bilancia, mentre la luna dell’Acquario si sposta senza scopo attraverso il settore della tua carta che governa l’ego. Queste vibrazioni possono renderti leggermente annoiato o disinteressato a ciò che ti circonda, anche se concentrarti sull’arte e sulle amicizie che ti portano gioia può aiutarti a sollevarti, grazie a uno scambio di supporto tra Mercurio e Saturno. Ti sentirai più energico e motivato a gestire le tue responsabilità man mano che la sera si avvicina e Luna si sposta in Pesci. Questa posizione luminosa ti chiederà anche di prenderti cura della tua salute e del tuo benessere, quindi assicurati di ascoltare ciò di cui il tuo corpo ha bisogno.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti leggermente invisibile questa mattina caro Acquario. Piuttosto che cercare l’attenzione e l’adorazione da parte degli altri, usa questa posizione luminosa come scusa per ricaricare le tue batterie sociali. Fortunatamente, staccare la spina dai tuoi dispositivi sarà facile quando Mercurio si connette con Saturno, incoraggiandoti a stabilire dei limiti in nome della tua salute emotiva e mentale. Un’atmosfera radicata e lussuosa permeerà l’aria la sera, rendendolo un ottimo momento per condividere un pasto delizioso con qualcuno di speciale.

Oroscopo del Giorno 29 Novembre 2022 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐ EXCELLENT:Mercurio e Marte si affrontano oggi nel cielo, caro Cancro, il che potrebbe metterti di umore teso e irritabile. Sebbene tutti abbiano diritto ai loro giorni buoni e cattivi, potresti voler risparmiare ai tuoi cari l’ira di questo clima cosmico, scegliendo di abbracciare la solitudine invece della socializzazione. Fortunatamente, alzare la guardia può aiutarti a rilasciare qualunque cosa abbia pesato sulla tua mente, grazie a un dolce scambio tra Mercurio e Saturno. Un’energia confortante riempirà l’aria mentre la luna entra in Pesci, aiutandoti a riconnetterti con la tua gioia e il tuo ottimismo.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai desideroso di trasformazione mentre Mercurio e Marte si affrontano questa mattina Scorpione, anche se il tuo approccio al cambiamento potrebbe essere un pò fuorviante. Evita l’impulso di buttare soldi in giro, comprendendo che faresti meglio a fare passi più lunghi e metodici verso il futuro. Questi sentimenti saranno particolarmente importanti da tenere a mente quando si tratta di indulgere in acquisti materialistici e potresti voler evitare i tuoi negozi preferiti. Fortunatamente, ti sentirai più sicuro di chi sei e di cosa hai mentre Luna si sposta verso il nutrimento dei Pesci la sera.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti inavvertitamente operare con il pilota automatico Pesci, mentre la luna si sposta senza meta attraverso l’Acquario e la tua dodicesima casa solare. Fai del tuo meglio per rimanere con i piedi per terra e concentrato sul presente, ma non sorprenderti se la tua mente si allontanerà. Stabilire dei confini con i tuoi dispositivi di social media può aiutarti a proteggerti dalle distrazioni, poiché Mercurio si connette con Saturno. Ciò può anche aiutarti a evitare il dramma e la costrizione emotiva, causati da una dura opposizione tra Mercurio e Marte.