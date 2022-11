Washed Denim Make up: ora il trucco occhi s’ispira ai jeans

Oppure sfumato sulla palpebra mobile, senza preoccuparsi di andare oltre la linea delle ciglia. Da completare con una passata generosa di mascara nero, mantenendo il resto del viso naturale e luminoso, magari dando luce con un gloss pesca sulle labbra e un leggerissimo accenno di blush sulle gote.

Tanti brand di make-up hanno creato la loro personale versione di ombretto Washed Denim Make up. Per Dior è chic, dalla texture vellutata e dal colore iper luminoso. Per MAC Cosmetics è più pigmentato mentre per Lancôme è un inno allo smokey eyes alternativo con qualche tocco glitterato, perfetto per le festività!