Oroscopo del Giorno 21 Novembre 2022 Lunedì

Oroscopo del Giorno 21 Novembre 2022 Lunedì

CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 21 Novembre 2022 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna si sposta in Bilancia questa mattina presto, dandoti la possibilità di abbracciare l’amore, l’armonia e la grazia. Le buone vibrazioni continueranno a fluire mentre la Luna manda un bacio a Mercurio e poi a Venere, offrendoti l’opportunità di apprezzare i tuoi cari a livello filosofico e spirituale. Nel frattempo, Mercurio e Venere si avvicinano al cosmo, chiedendoti di aprire il tuo cuore a nuove possibilità. Non aver paura di abbracciare il tuo lato mistico oggi! Ricorda però di controllare prima la tua agenda, investendo solo negli obiettivi che contano di più.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le tue conversazioni dovrebbero essere leggere e piacevoli oggi caro Leone, mentre la luna si sposta nell’armoniosa Bilancia e nel settore della tua carta che governa la comunicazione. Le buone vibrazioni continueranno a fluire quando la Luna manderà un bacio a Mercurio e Venere, accendendo un fuoco interiore perfetto per abbracciare progetti creativi, hobby e arte. Tuttavia, l’amore giocherà anche un ruolo enorme nella tua realizzazione emotiva e mentale, rendendo importante che tu segua il tuo cuore, sia che sia attratto dal flirt o dalla creazione di una nuova storia. Ricorda solo di seguire il percorso che sembra il più autentico, rifiutando il cambiamento di chi sei per compiacere qualcun altro.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il clima cosmico di oggi è l’ideale per investire nella tua sfera sociale, mentre la luna entra in Bilancia e nel settore della tua carta che governa la comunità. Questa posizione luminosa ti darà un vantaggio quando si tratta di fare una buona impressione, poiché il tuo carisma naturale risplenderà sicuramente. Le buone vibrazioni continueranno a fluire mentre Mercurio si avvicina a Venere, aiutandoti ad articolare ciò che c’è nel tuo cuore con equilibrio e grazia. Questo scambio celestiale è anche pronto ad aumentare la tua popolarità, quindi non sorprenderti se le tue caselle di posta sui social media si riempiranno di messaggi.

Oroscopo del Giorno 21 Novembre 2022 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Rimanere occupato ti porterà un senso di pace oggi, caro Toro, mentre la luna entra in Bilancia e nella tua sesta casa solare. Usa questa energia per farti coinvolgere da commissioni o faccende personali e assicurati di nutrire il tuo corpo con molta acqua, vitamine e cibo sano. Le buone vibrazioni continueranno a fluire mentre Luna manda un bacio a Mercurio e Venere, aiutandoti a rafforzare i tuoi legami attraverso il lavoro di squadra. Non aver paura di chiamare il tuo migliore amico per aiutarti con la tua lista di cose da fare, offrendoti di aiutarlo anche a occuparsi del suo carico di lavoro.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sebbene il mondo sia un luogo caotico e confuso, avrai l’opportunità di vedere la bellezza che ti circonda oggi mentre la luna entra in Bilancia e nella tua seconda casa solare. Sfrutta al massimo questo posizionamento luminoso abbracciando il tuo lato sensuale e prendendoti del tempo per apprezzare le immagini, i suoni, gli odori, le trame e la vista che ti circondano. La dolce energia continuerà a fluire mentre Mercurio si avvicina a Venere, aiutandoti a trovare l’armonia tra il tuo cuore e la tua mente. Questo clima cosmico ti metterà anche dell’umore giusto per nutrire i tuoi cari, rendendolo un buon momento per offrirgli un buon pasto cucinato in casa.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’armonia ti troverà dopo che ti sarai preso cura delle tue responsabilità oggi Capricorno, mentre la luna si sposta in Bilancia e nella tua decima casa solare. Questa posizione luminosa ti chiederà di assumere il controllo della tua situazione, specialmente se sei rimasto indietro con commissioni o faccende personali. Anche la tua cura personale dovrebbe essere una priorità in questo momento, il che significa che è del tutto accettabile annullare i piani con il tuo migliore amico se sei in ritardo. Le buone vibrazioni continueranno a fluire mentre Mercurio si avvicina a Venere, incoraggiandoti ad avere conversazioni importanti con il tuo cuore.

Oroscopo del Giorno 21 Novembre 2022 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Dovresti sentirti vibrante e fiducioso quando ti sveglierai oggi Gemelli, mentre la luna si sposta in Bilancia e nel settore della tua carta che governa l’ego. Queste vibrazioni sono perfette per costruirti, quindi assicurati di farti molti complimenti e darti amore. Le buone vibrazioni continueranno a fluire mentre Mercurio si avvicina a Venere, portando in tavola un’atmosfera romantica perfetta per flirtare e coccolarsi. La tua intelligenza superiore sarà particolarmente attraente per l’oggetto del tuo desiderio, rendendolo un ottimo momento per mostrare la ricchezza di conoscenza che vive nella tua testa.



BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna si sposta nel tuo segno questa mattina Bilancia, aumentando la tua intuizione e popolarità. Queste vibrazioni sono perfette per assecondare i capricci e viziarti mentre le stelle si allineano per portarti felicità e pace. Le buone vibrazioni continueranno a fluire quando la Luna manderà un bacio a Mercurio e Venere, espandendo la tua curiosità e mettendoti in vena di socializzazione. Prendi in considerazione l’idea di andare in un museo locale con uno dei tuoi amici per saziare la tua brama di compagnia e nuove conoscenze.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle saranno dalla tua parte oggi, dolce Acquario, mentre la luna entra in Bilancia e nel settore spirituale della tua carta. Questo sacro posizionamento di luminare è pronto a potenziare il tuo terzo occhio, aiutandoti a vedere oltre la superficie per ciò che è veramente importante in questa vita. Tuttavia, trovare l’equilibrio nel tuo cuore e nella tua mente giocherà un ruolo chiave nella tua capacità di ricevere una guida, quindi potresti prendere in considerazione l’idea di investire in una sessione di meditazione. Ricorda solo di dedicare molto tempo alla socializzazione, poiché Mercurio e Venere si uniscono per portare in tavola un’energia loquace e amorevole.



Oroscopo del Giorno 21 Novembre 2022 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Lo scenario diventa stimolante ma volto a favorire le vostre prerogative, se vi impegnerete a dovere. Il quadro astrale è ora predisposto a far maturare significativi passi avanti in ogni campo.

Continuano a mandarvi ottimi influssi celesti nei sentimenti Giove e Urano, cui ancora oggi non sfugge il Sole, nel segno amico dello Scorpione, specie se appartenete alla seconda e terza decade del vostro segno. Se poi siete nati tra il 13 e il 17 di luglio le possibilità che possiate operare una vera e propria rivoluzione sentimentale nella vostra vita sono davvero elevatissime, dal momento che il pianeta della massima trasformazione possibile, Nettuno, transita proprio in angolatura felice per il vostro segno.

Sempre il pianeta dell’amore, Venere, insieme a Mercurio, continua a donarvi una velocità di esecuzione notevole. I più fortunati sono però coloro che lavorano nel settore delle comunicazioni, dei mass media, delle trasmissioni stampa e tv. Non sono da escludere i commercianti, i venditori al dettaglio e chi si occupa di pubbliche relazioni. Il cielo si occupa di far andare lontano chi di voi pratichi tutti questi mestieri, aiutando a gestirli anche meglio e, nel contempo, a ottenere discrete soddisfazioni lontano dal proprio territorio abituale. Questa previsione è più facilmente riscontrabile se siete nati nella terza decade.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Questa posizione luminosa è l’ideale per sistemare la tua mente e la tua anima, specialmente quando si tratta di esaminare le scelte di vita, i modelli comportamentali e le questioni del cuore. Tuttavia, è anche del tutto accettabile viziarsi durante il processo, specialmente quando la Luna manda un bacio a Mercurio e Venere. Puoi trovare appagamento attraverso i tuoi sensi e connetterti con la natura in questo momento, aiutandoti a districare la tua psiche con compassione e un senso di pace.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Considera di dedicare la tua giornata alla pulizia di te stesso e del tuo spazio Pesci, mentre la luna entra in Bilancia e nel settore della tua carta che governa la trasformazione. Queste vibrazioni mirano a respingere il vecchio in modo da poter fare spazio a nuove esperienze, emozioni e oggetti materiali. Nel frattempo, Mercurio si avvicina a Venere nel cielo, aiutandoti a strutturare la tua agenda. Un sistema di ricompensa può aiutarti a motivarti a rimanere in pista con tutte le faccende che ti sei prefissato, quindi assicurati di concederti ogni elemento cancellato dalla tua lista di cose da fare.