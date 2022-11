Oroscopo del Giorno 16 Novembre 2022 Mercoledì

BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 16 Novembre 2022 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non aver paura di negoziare per i tuoi sogni oggi Ariete, poiché il loquace Mercurio si connette con il buon auspicio di Giove. Questo scambio celestiale può anche aiutarti a rimuovere gli strati all’interno dei tuoi grovigli più intimi, quindi non aver paura di rivelare nuove verità su te stesso. Tuttavia, potresti voler mantenere un comportamento più calmo nel pomeriggio, quando la luna del Leone si quadra con Mercurio, il che potrebbe portare a problemi di comunicazione e ferire i sentimenti. Sentirai un cambiamento questa sera quando la Luna si trasferirà in Vergine, dandoti l’opportunità di rimanere intrappolato nella tua lista di cose da fare mentre ti concentri sul benessere.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe essere difficile rimanere in cima alla tua lista di cose da fare stamattina Leone, poiché la luna forma un aspetto sbilanciato con Plutone. Questo clima cosmico potrebbe anche farti sentire a corto di energia oppure problemi di salute del passato potrebbero causarti un lieve disagio. Fortunatamente, una dolce connessione tra Mercurio e Giove porterà un pò di brillantezza nella tua vita, anche se potresti aver bisogno di ​​sdraiarti e rilassarti.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Avrai l’opportunità di trovare la luce dove un tempo prevaleva l’oscurità, caro Sagittario, poiché Mercurio condivide una dolce connessione con Giove. Questo scambio celeste ti darà la possibilità di scavare in profondità portando compassione e guarigione al tuo cuore. Nel frattempo, la luna del Leone ti chiederà di attingere alla tua spiritualità, specialmente nel tardo pomeriggio quando si quadra con Mercurio. Usa questa energia per abbracciare la pace, ma cerca di non costringerti a dare un senso a problemi complessi che persistono nella tua mente.

Oroscopo del Giorno 16 Novembre 2022 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai sicuro e sollevato dalle tue relazioni romantiche e platoniche oggi Toro, mentre Mercurio manda un bacio a Giove. Questo scambio celeste fungerà da spinta cosmica che è ora di riconnettersi con la tua famiglia e i tuoi amici, quindi assicurati di inviare alcuni messaggi amichevoli. Noterai uno spostamento questa sera quando Luna si sposterà in Vergine, mettendoti in uno stato d’animo estroverso. Sfortunatamente, una dura connessione tra la luna e Venere potrebbe portare a lotte di potere all’interno delle tue relazioni, specialmente se senti che il tuo partner non è sulla tua stessa lunghezza d’onda o ne derivano disaccordi morali.



VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: L’universo ti incoraggerà a flirtare un pò questa mattina, cara Vergine, mentre il chiacchierone Mercurio manda un bacio al luccicante Giove. Sfortunatamente, un aspetto sbilanciato tra la luna Leone e Plutone potrebbe farti trattenere, soprattutto se sei stato ferito dall’amore in passato. Fortunatamente, inizierai a sentirti più concentrato e sotto controllo mentre la luna entra nel tuo segno questa sera, anche se una dura quadratura con Venere suggerisce che potresti voler restare a casa.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Avrai l’opportunità di creare nuove connessioni all’interno della tua sfera sociale questa mattina, mentre Mercurio e Giove condividono un dolce aspetto nel cielo. Non aver paura di mettere in contatto i tuoi coetanei tra loro, soprattutto se può aiutare un amico a trovare nuove opportunità. Tuttavia, potresti voler fare una pausa nel pomeriggio, quando la luna del Leone si quadra con Mercurio, il che potrebbe causare brevi fusioni e problemi di comunicazione. Fortunatamente, l’atmosfera migliorerà con il calare della sera e la Luna si sposterà nella Vergine, attivando il settore della tua carta che governa la spiritualità e la fortuna.

Oroscopo del Giorno 16 Novembre 2022 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’universo supporterà la tua lista di cose da fare questa mattina mentre Mercurio si connette con Giove, aiutandoti a rimanere concentrato e sollevato mentre ti prendi cura delle tue responsabilità. Tuttavia, potresti aver bisogno di fare una pausa più tardi nel pomeriggio quando la luna del Leone si quadra con Mercurio, il che potrebbe metterti di umore irritabile se non sei stato attento a prenderti cura dei tuoi bisogni. Anche l’incompetenza degli altri potrebbe innescarti, ma cerca di non scagliarti contro gli altri per aver commesso errori innocenti. L’atmosfera cambierà questa sera quando la Luna si trasferirà in Vergine, rendendolo un ottimo momento per rilassarsi a casa.



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Nuovo giorno d’autunno benefico e positivo, con la sola negatività di Plutone per i nati nella terza decade. Fate attenzione alle prese di posizione troppo nette e radicali che potreste assumere in famiglia, specie se siete nati in ottobre.

Vi piacerà oggi condividere con la persona che vi è accanto la compagnia di amici simpatici e di vecchia data. E con loro riuscire a organizzare una gita fuori porta o una visita a una mostra di pittura che volevate godervi da molto tempo. Venere nel segno del Sagittario, vostro fedele compagno sulla ruota dello Zodiaco, vi regala una serata all’insegna dell’armonia e della concordia con le persone con cui avete una bella affinità elettiva, specie se appartenete alla prima decade. Una bella Venere e una calorosa Luna, entrambe nei segni di Fuoco vostri amici, il Sagittario e il Leone, vi rendono determinati al lavoro e, forse, una volta tanto, più decisi del solito. Non vi mancherà in ogni caso il vostro tipico savoir-faire, la tendenza a curare diplomaticamente i contatti e a non scordarvi di tenere un comportamento gentile e delicato. Pur facendo valere le vostre legittime ragioni, come vuole un determinato Marte nel segno efficiente dei Gemelli.





ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Inizierai a vedere i frutti di tutto il duro lavoro che hai svolto oggi, caro Acquario, poiché Mercurio forma una dolce connessione con Giove nel cielo. Questo clima cosmico potrebbe tradursi in elogi da parte dei tuoi colleghi, nuove opportunità o forse un aumento, anche se potresti dover chiedere le ricompense che meriti. Cerca solo di non negoziare per nel pomeriggio, quando la luna del Leone si quadra con Mercurio, il che non metterà le persone dell’umore giusto per dire “sì”. Noterai uno spostamento questa sera quando la Luna si sposta in Vergine, rendendolo un buon momento per purificare la tua aura e il tuo spazio.



Oroscopo del Giorno 16 Novembre 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Parlare con fiducia ti porterà ricompense oggi Cancro, mentre il chiacchierone Mercurio manda un bacio a Giove di buon auspicio. Usa la tua voce quando si tratta di raggiungere i tuoi obiettivi e non trattenerti dal comunicare anche con l’altra parte. Le insicurezze potrebbero nascere questo pomeriggio quando la luna del Leone si quadra con Mercurio, rendendolo un buon momento per sdraiarsi e trovare il proprio centro. Sentirai un cambiamento mentre la sera si avvicina. Cerca solo di non sforzarti troppo per aiutare gli altri, altrimenti la tua agenda potrebbe risentirne.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le persone risponderanno bene al tuo comportamento fiducioso oggi, caro Scorpione, poiché Mercurio e Giove condividono una connessione positiva nel cielo. Queste vibrazioni sono perfette per te, il che potrebbe aprire le porte e portare fortuna inaspettata sulla tua strada. Tuttavia, potresti volerlo attenuare più tardi nel pomeriggio, quando la luna del Leone si quadra con Mercurio, scegliendo invece di avvicinarti al mondo con un’aura riservata e composta. Anche i tuoi confini potrebbero essere messi alla prova durante questo periodo, ma non sentirti in colpa per aver preso una posizione ferma o per esserti allontanato da persone che si rifiutano di rispettare il tuo spazio.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Grandi benedizioni potrebbero trovarti questa mattina Pesci, mentre Mercurio manda un bacio a Giove. Queste vibrazioni sono perfette per una sessione di meditazione, quindi assicurati di sederti e far sapere all’altra parte quali sono le tue intenzioni. Fai attenzione alle vibrazioni traballanti nel tardo pomeriggio, quando la luna del Leone si quadra con Mercurio, il che potrebbe farti sopraffare dai dettagli. Noterai uno spostamento più tardi stasera quando la Luna si sposta in Vergine, mettendoti in vena di amore, anche se una quadratura con Venere potrebbe portare tensione alla tua relazione.