Oroscopo del Giorno 15 Novembre 2022 Martedì

Oroscopo del Giorno 15 Novembre 2022 Martedì

PESCI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 15 Novembre 2022 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Fatti un discorso di incoraggiamento stamattina Ariete. Queste vibrazioni sono perfette per credere in te stesso nel riprendere gli obiettivi, quindi assicurati di fare del tuo meglio. Sfortunatamente, una dura connessione tra il sole e i nodi del destino potrebbe lasciarti impaziente per il progresso, ma cerca di non forzare la tua trasformazione. Le buone vibrazioni fluiranno quando Venere si sposterà in Sagittario, attivando il settore della tua carta che governa la spiritualità. Puoi aspettarti di beneficiare di un ulteriore supporto celeste nelle prossime settimane, quindi non aver paura di esprimere alcuni desideri.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Gli spiriti si raduneranno intorno a te questa mattina caro Leone, mentre la luna condivide una dolce connessione con Giove. Fortunatamente, le entità in gioco ti motiveranno e ti cureranno, aiutandoti a sentirti rinfrescato e ottimista quando ti svegli. Le frustrazioni possono insorgere nella tua vita amorosa verso sera quando la luna si oppone a Saturno, anche se questi problemi sono probabilmente il risultato della testardaggine dentro di te o nel tuo partner. Cerca di non esagerare a voler avere ragione o potresti danneggiare la tua relazione.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sveglierai con un’energia creativa e giocosa questa mattina, caro Sagittario. Assicurati di iniziare la giornata con la tua musica preferita e ballando un pò. Non aver paura di dare un tocco di luce al tuo outfit. Guarda le tue parole questa sera quando la Luna affronta Saturno, il che potrebbe creare una seria tensione nella conversazione. Le incomprensioni potrebbero farti sentire come se ti stessero mancando di rispetto, il che rende importante chiedere chiarezza prima di rispondere ai fattori scatenanti. Fortunatamente, l’atmosfera sarà molto più leggera e armoniosa quando la giornata volgerà al termine.

Oroscopo del Giorno 15 Novembre 2022 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Sogni vividi potrebbero fornire informazioni su come guarire la tua mente e la tua anima questa mattina caro Toro. Prenditi un momento per meditare e trovare il tuo centro quando ti svegli, prendendo nota di tutte le intuizioni profonde che ti arrivano. Fai attenzione alle vibrazioni più rock questa sera quando Luna affronta Saturno, il che potrebbe farti sentire oberato di lavoro e sottovalutato. Anche la tua autorità in casa potrebbe essere messa in discussione, ma cerca di non rispondere a chi cerca di scatenarti.



VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il rilascio emotivo potrebbe trovarti nelle primissime ore di questa mattina, cara Vergine. Non sorprenderti se ti sveglierai sentendoti più sensibile del solito e assicurati di nutrire il tuo cuore, la tua mente e la tua anima prima di iniziare la giornata. Le frustrazioni legate al lavoro potrebbero nascere questa sera quando Luna affronta Saturno, anche se il colpevole potrebbe essere la disorganizzazione. Usa questa energia come spunto cosmico per mettere in ordine i tuoi affari, aggiornandoti su faccende domestiche, commissioni o e-mail che si sono accumulate. Avrai la possibilità di rilassarti a casa stasera quando Venere si trasferirà in Sagittario e nella tua quarta casa solare.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Concediti lo spazio per accettare e rilasciare qualsiasi dolore che ha pesato sul tuo cuore e sulla tua mente di recente caro Capricorno. Questo scambio celeste sarà terapeutico per te, anche se dovrai affrontare te stesso per sfruttare al meglio queste vibrazioni di supporto. Fai attenzione alla tensione e alla disarmonia questa sera, specialmente quando si tratta dei tuoi intrecci romantici. Va bene se hai bisogno di spazio dalla tua dolce metà in questo momento, ma cerca di chiederlo piuttosto che porgere una spalla fredda.

Oroscopo del Giorno 15 Novembre 2022 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Supportare i tuoi amici aumenterà la tua fiducia mentre ti permetterà di sentirti bene con te stesso Gemelli. Tuttavia, potresti voler fare un passo indietro dalla socializzazione per concentrarti sulla tua energia e sulla connessione spirituale con l’universo questa sera. Noterai un cambiamento stasera quando Venere si trasferirà in Sagittario, portando avanti un’aria di romanticismo, carisma e fascino. Questa posizione planetaria è perfetta per trovare e coltivare l’amore, quindi cerca di mantenere un cuore aperto.



BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Non sentirti in colpa per aver flirtato in modo innocente stamattina Bilancia. Questo clima cosmico ti consente di aumentare la tua fiducia attraverso l’affetto degli altri, ma cerca di non spezzare il cuore durante il processo. Tuttavia, potresti voler allentare la tua socializzazione questa sera quando la Luna affronterà Saturno, il che potrebbe provocare drammi ed ego contusi. Fortunatamente, le buone vibrazioni fluiranno prima che la giornata volgerà al termine e Venere si sposterà in Sagittario, aiutandoti a risolvere eventuali problemi che potrebbero essersi manifestati all’inizio della giornata.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Considera l’idea di scrivere una piccola lettera d’amore per te stamattina Acquario. Queste vibrazioni porteranno poesia alle tue parole, aiutandoti a diffondere buone vibrazioni. Sfortunatamente, l’energia potrebbe diventare un pò tesa questa sera e le paure potrebbero impedirti di perseguire il vero amore. Anche se aprire il tuo cuore può essere spaventoso, cerca di non tagliarti fuori dalle opportunità. Fortunatamente, ti sentirai più aperto alla connettività quando il giorno volgerà al termine e Venere entrerà in Sagittario, aprendo il tuo cuore alle persone intorno a te.



Oroscopo del Giorno 15 Novembre 2022 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le stelle ti chiederanno di essere un pò severo con te stesso oggi Cancro. Questo scambio celestiale riguarda la lotta per il tuo senso di stabilità, sia che tu abbia bisogno di un nuovo sfogo creativo, di una routine o di modi per risparmiare denaro. Sfortunatamente, decidere come sarà la strada da percorrere potrebbe essere difficile poiché la Luna formerà un quadrato con i nodi del destino, ricordandoti che a volte devi scegliere un percorso anche se non sei sicuro del risultato. L’atmosfera si alleggerirà più tardi quando Venere entrerà in Sagittario, spingendoti a praticare l’amor proprio dando priorità alla salute e al benessere.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Iniziare presto può aiutarti a sentirti più sicuro nel tuo percorso lavorativo oggi Scorpione. Queste vibrazioni si basano sul duro lavoro per raggiungere i tuoi obiettivi, che ti permetteranno di acquisire notorietà e la soddisfazione di una mattinata ben spesa. Fai attenzione alla tensione a casa questa sera quando la Luna affronterà Saturno, il che potrebbe far sembrare che i tuoi familiari siano più freddi del solito. Fortunatamente, un’energia stabilizzante aiuterà ad aumentare l’atmosfera stasera quando Venere si trasferirà in Sagittario.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Aria nuova in cielo per voi! Giornata estremamente positiva in cui respirate un clima decisamente allegro e soprattutto rinnovato di progetti, iniziative, desideri, in special modo nella parte affettiva della vostra esistenza. Giove, Saturno e Nettuno abitano infatti felicemente in segni a voi propizi.