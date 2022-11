Oroscopo del Giorno 11 Novembre 2022 Venerdì

CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 11 Novembre 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Il sonno irrequieto potrebbe affliggerti nelle primissime ore di questa mattina, mentre la luna dei Gemelli si confronta con il nebbioso Nettuno. Fortunatamente, la Luna attraversa l’appassionato Marte una volta che arriva l’alba aiutandoti a trovare la motivazione per affrontare la giornata di tempesta, indipendentemente da quante ore di sonno hai alle spalle. Noterai un cambiamento una volta che la Luna si trasferirà nell’acquoso Cancro questa sera, mettendoti dell’umore giusto per una dolce notte a casa. Tuttavia, queste vibrazioni possono anche renderti più emotivo, quindi assicurati di tenere d’occhio ciò che sta attraversando il tuo cuore e la tua mente.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un desiderio di notorietà e popolarità ti guiderà questa mattina Leone, mentre la luna dei Gemelli attraversa l’appassionato Marte. Non sentirti in colpa se cercherai attenzione, ma cerca di non esagerare con i tuoi schemi su come ottenerla. Tuttavia, potresti iniziare a sentire le vertigini con così tanti occhi puntati su di te, specialmente quando la Luna si confronta con Giove questo pomeriggio. Usa questa energia come scusa per prenderti una piccola pausa dalle luci della ribalta, concentrandoti invece sulla ricerca del tuo centro. Sentirai un cambiamento questa sera quando la luna entrerà in Cancro, mettendoti in uno spazio mentale più introspettivo.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cerca di non scoraggiarti se questa mattina farai brutti sogni nelle primissime ore, poiché la colpa sarà di un duro quadrato tra la luna dei Gemelli e Nettuno. Fortunatamente, un’energia armoniosa ma motivante ti accoglierà una volta che la Luna si avvicinerà all’appassionato Marte. Assicurati di controllare il tuo cuore più tardi, altrimenti i tuoi sentimenti potrebbero diventare travolgenti. L’atmosfera cambierà quando la luna entrerà in Cancro, offrendoti l’opportunità di liberare le emozioni eccessive o spiacevoli che hai nutrito.

Oroscopo del Giorno 11 Novembre 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il collegamento con i regni materiali giocherà un ruolo importante nella tua capacità di essere motivato questa mattina Toro, mentre la luna dei Gemelli si avvicina a Marte. Questo clima cosmico eleverà la tua connessione con il mondo intorno a te, rendendo importante l’uso di tutti i tuoi sensi per abbracciare la bellezza e il piacere. Noterai un cambiamento questa sera quando la luna si sposta nell’acquoso Cancro, incoraggiandoti a esprimere le tue emozioni in modo produttivo. Queste vibrazioni ti aiuteranno anche ad approfondire le amicizie che sono importanti per te, purché tu sia disposto ad abbassare la guardia.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le stelle ti chiederanno di far fronte alle tue responsabilità oggi Vergine, mentre la luna dei Gemelli si avvicina al motivazionale Marte. Usa questa energia per sgretolare i tuoi obiettivi di carriera. Potresti sentirti incerto su dove ti trovi con quella persona speciale più tardi nel pomeriggio, quando Luna si confronta con Giove, e potrebbero sorgere paure se hai lasciato che le tue emozioni avessero la meglio su di te. L’atmosfera cambierà questa sera quando la luna entrerà nel sensibile Cancro, mettendoti nell’umore giusto per connetterti con la tua cerchia di amici.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ottimi auspici sono pronti in questa giornata di metà novembre, con giusto la negatività di qualche pianeta di passaggio. Restate comunque un segno tra i più favoriti dell’intero olimpo zodiacale. Continua a risplendere per voi la forte e armonica positività di Plutone in congiunzione nel vostro segno donandovi una capacità di sedurre eccezionale. La configurazione risplende in particolare se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 15 al 20 del mese di gennaio. Se avete una relazione fissa e di lunga durata, questa si rivitalizza e rinfresca e vi dona nuove soddisfazioni e stimoli. Chi di voi invece abbia ancora il cuore libero, si predisponga a una stagione di successi in cui sarà impossibile mantenersi single. Siete praticamente avvisati, sappiate fare tesoro dei consigli astrali. Preparatevi a piccoli contrattempi malgrado tutto sembri filare liscio come l’olio, specie se siete nati nella terza decade; niente di grave, solo qualche lieve disturbo che provenga dall’esterno, piccole interferenze che possono tuttavia rallentare il ritmo lavorativo, sempre intenso, che imprimete alla vostra attività. La vostra proverbiale capacità di tenere testa agli imprevisti, tuttavia, vi sorreggerà alla grande, permettendovi di farvi scivolare da dosso ogni situazione noiosa o seccante, in ufficio, senza la minima difficoltà. Oroscopo del Giorno 11 Novembre 2022 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sarai ansioso di fare progressi questa mattina mentre la luna dei Gemelli si allinea con l’appassionato Marte, spingendoti a seguire i tuoi sogni. Sfortunatamente, con Marte ancora profondamente nel suo movimento retrogrado, potresti iniziare a sentirti impaziente per il progresso. Le frustrazioni continueranno a crescere nel tardo pomeriggio, quando Marte si schiererà con l’espansivo Giove, e una serie di incidenti potrebbe portare a un grosso problema. Fortunatamente, l’atmosfera cambierà questa sera quando Luna si trasferirà in Cancro, inaugurando un’energia radicata e compassionevole. Concediti il ​​permesso di rilassarti e abbracciare il lusso, anche solo per dimenticare temporaneamente i tuoi guai.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’universo ti osserverà oggi Bilancia, mentre la luna dei Gemelli si allinea con l’appassionato Marte. Le tue abilità di manifestazione verranno evidenziate in questo clima cosmico, ma solo se sei disposto a lavorare sodo per i tuoi obiettivi. Nel frattempo, l’istinto viscerale può guidarti lungo la strada per un domani migliore, quindi assicurati di tenere gli occhi aperti. L’atmosfera assumerà un tono serio questa sera quando la luna entrerà in Cancro e il settore della tua carta che governa le ambizioni di carriera, quindi assicurati di trovare nuovi modi per avere successo.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle ti chiederanno di brillare nel tuo potenziale creativo questa mattina Acquario, mentre la luna dei Gemelli attraversa l’appassionato Marte. Queste vibrazioni sono perfette per mettere al mondo le tue idee mentre la Luna brilla nel settore della tua carta che governa la fiducia e l’espressione personale. Ricorda solo di regolare le tue aspettative quando si tratta di acquisire notorietà, specialmente nel tardo pomeriggio. Sentirai un cambiamento questa sera quando la luna entrerà in Cancro, chiedendoti di concentrarti sulla tua routine sana e quotidiana per i prossimi due giorni.

Oroscopo del Giorno 11 Novembre 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua natura impulsiva potrebbe attivarsi stamattina mentre la luna dei Gemelli attraversa l’appassionato Marte. Sfortunatamente, con Marte che si sta attualmente muovendo retrogrado nei nostri cieli, sarebbe facile per te compiere un passo falso. Prenditi un pò di tempo prima di iniziare la giornata per evitare costosi errori. Noterai un cambiamento questa sera quando la luna si sposterà nel tuo segno, aiutandoti a sentirti più allineato e in controllo.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai ispirato ad affrontare il cambiamento questa mattina Scorpione, mentre la luna dei Gemelli si avvicina a Marte nel settore della tua carta che governa la trasformazione. Questo clima cosmico agirà come la dinamite necessaria per abbracciare cambiamenti esplosivi, quindi non aver paura di fare delle mosse serie. Tuttavia, dovresti evitare di comportarti in modo eccessivamente impulsivo. L’atmosfera si addolcirà questa sera quando la Luna si farà strada nell’acquoso Cancro, attivando il settore del tuo tema natale che governa la spiritualità mentre potenzia le tue capacità di intuizione e manifestazione.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo cuore, la tua mente e la tua anima lavoreranno all’unisono questa mattina Pesci, mentre la luna dei Gemelli si allinea con l’appassionato Marte. Ascolta quali sono i tuoi desideri a livello cellulare, poiché ti indicherà la direzione del tuo percorso più alto. Cerca solo di non lasciarti sopraffare da questi sogni quando la Luna si confronterà con Giove questo pomeriggio, altrimenti potresti iniziare a chiederti se questi obiettivi diventeranno mai realtà. Inizierai a sentirti più sicuro quando la luna si muoverà verso il Cancro questa sera e il desiderio di divertimento potrebbe spingerti a sfogarti.