Oroscopo del Giorno 10 Novembre 2022 Giovedì

VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 10 Novembre 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Prenditi un momento per controllare le tue esigenze stamattina. Lo scambio celeste di oggi ti chiederà di dare la priorità al tuo cuore e alla tua mente, il che potrebbe farti prendere una pausa temporanea dai tuoi dispositivi di comunicazione. Nel frattempo, il sole dello Scorpione si confronta con lo stoico Saturno, portando sul tavolo un’atmosfera seria e potenzialmente maligna. Tieni d’occhio i tuoi nemici in questo momento, ma cerca di non alimentare le paranoie che potrebbero affliggere la tua mente, specialmente quando si tratta di drammi sociali.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:La luna dei Gemelli condivide una connessione positiva questa mattina, caro Leone, incoraggiandoti ad appoggiarti alle tue compagnie più amorevoli e solidali. Queste vibrazioni sono perfette per dolci scambi con la tua cerchia di amici, quindi assicurati di diffondere un pò di gioia. Sfortunatamente, un quadrato teso tra il sole dello Scorpione e Saturno potrebbe arruffare alcune piume, soprattutto quando si tratta dei tuoi intrecci amorosi. Potresti sentirti come se fossi trattenuto dalla tua vita amorosa, anche se una mano amica di Luna più tardi questo pomeriggio può aiutarti ad andare a fondo di qualsiasi problema che affligge te e la tua dolce metà.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Assicurati di darti un pò di amore e adorazione stamattina, mentre la luna dei Gemelli ti manda un bacio. Anche se è certamente bello attirare l’attenzione degli altri, questo clima cosmico ti ricorderà che l’amore per te stesso è tutto ciò di cui hai veramente bisogno. Non preoccuparti, però. Ci saranno opportunità per flirtare una volta che la Luna si connetterà con Saturno nelle ore serali. Usa questa energia come scusa per avviare una conversazione con la tua ultima cotta. Tuttavia, cerca di non rivelare troppi dettagli su di te in una volta, o potresti sopraffare la tua dolce metà.

Oroscopo del Giorno 10 Novembre 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Trovare la pace intorno a te ti aiuterà a trovare la pace dentro di te oggi Toro. Trascorrere del tempo nella natura sarà particolarmente terapeutico, quindi cerca di fare una piccola passeggiata prima del lavoro. Le buone vibrazioni continueranno mentre la Luna condivide una connessione di supporto con Saturno nelle ore serali, aiutandoti a sentirti sicuro e stabile. Sfortunatamente, un aspro quadrato tra il sole dello Scorpione e Saturno potrebbe rovinare questo aspetto positivo, soprattutto per quanto riguarda le questioni di cuore. Fai attenzione ai comportamenti possessivi o gelosi del tuo partner e non aver paura di tracciare dei limiti se necessario.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Moti planetari di una giornata indubbiamente fortunata in diversi settori dell’esistenza. Urano è nel segno vostro amico del Toro, e un aspetto splendido vi invia anche Plutone. La creatività e la percezione lungimirante delle cose, di cui darete prova, saranno quest’oggi in primo piano, specie se festeggiate il compleanno dal giorno 15 al 21 settembre.

Si verifica questa giornata il sontuoso aspetto tra il Sole, in Scorpione, con Plutone il corpo celeste dell’espressione dell’eros nel segno del Capricorno entrambi a voi alleati. Contemporaneamente, come si diceva, anche Urano transita felicemente per il vostro segno, aiutandovi a gestire al meglio le situazioni emotive e, eventualmente i rapporti d’amore cominciati da poco. Chi di voi invece è ancora single, può contare su un periodo estremamente favorevole (che si allungherà anche ai prossimi giorni) e su un innalzamento considerevole dello charme personale. I risultati che otterrete nel campo della seduzione li toccherete con mano.

In ufficio imprimete un ritmo serrato alla vostra attività concreta, non curandovi dei colleghi pigri, oziosi o lavativi. I frutti del vostro impegno infaticabile, del vostro senso del dovere mai disatteso, della vostra costanza, non tarderanno a manifestarsi da qui a poco.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Nutrire i tuoi amici, la tua famiglia e i tuoi colleghi porterà uno strano senso di soddisfazione questa mattina caro Capricorno. Usa questa energia come scusa per mostrare il tuo amore, facendo piccoli compiti o favori per le persone intorno a te. Qualcosa di semplice come tenere la porta per il tuo collega o preparare il caffè mattutino alla tua dolce metà può aiutarti a dare un tono positivo alla giornata, quindi non perdere le occasioni per essere d’aiuto. Oroscopo del Giorno 10 Novembre 2022 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Non aver paura di cercare supporto se ne hai bisogno stamattina Gemelli. Questo clima cosmico metterà in evidenza l’importanza della comunità, quindi assicurati di contattare i tuoi amici online e nella vita reale. Le stelle ti chiederanno di prendere sul serio le tue pratiche spirituali questa sera quando la Luna si connetterà con Saturno, rendendolo un buon momento per isolarti dai regni materiali per esplorare l’etereo. Assicurati solo di gestire prima la tua lista di cose da fare.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questa mattina ti darà la possibilità di guarire tutte le ferite legate all’amore che ti hanno afflitto di recente Bilancia. Prenditi un momento di amore per te stesso e di accettazione prima di andare al lavoro per sfruttare al meglio queste vibrazioni di supporto. L’universo ti chiederà di dare struttura alle tue fantasie questa sera, soprattutto quando si tratta di idee creative e progetti artistici. Sfortunatamente, una dura connessione tra Mercurio e Saturno potrebbe portare un pò di incertezza, quindi assicurati di nutrire il tuo cuore lungo il cammino.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca modi innovativi e unici per esprimerti Acquario. Lo scambio celeste di oggi è perfetto per abbandonarsi a un progetto creativo, poiché vedere le tue visioni prendere vita sarà particolarmente terapeutico. Sfortunatamente, un duro quadrato tra il sole dello Scorpione e Saturno potrebbe metterti di umore eccessivamente cupo. Tuttavia, cerca di non abbandonare il tuo lato amante del divertimento. Fortunatamente, una mano di Luna questa sera ti permetterà di trovare una struttura nel tuo processo artistico, aiutandoti a identificare un canale salutare per questa energia.

Oroscopo del Giorno 10 Novembre 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle si allineeranno per aiutarti a reclamare il tuo senso di potere e controllo questa mattina Cancro, mentre la luna dei Gemelli si connette con Giove. Tuttavia, sarà importante ricordare che non puoi cambiare il modo in cui agisce qualcun altro, ma solo il modo in cui rispondi. Le opportunità di cambiare si manifesteranno questa sera quando la luna si connetterà con Saturno, anche se dovrai adottare un approccio strutturato per trovare la liberazione emotiva e mentale. Nel frattempo, il sole dello Scorpione fa squadra con Saturno, minacciando di innescare blocchi creativi o mancanza di passione. Concediti il ​​permesso di prendere le cose con calma in questo momento ed evita di imporre richieste a te stesso.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai come una pietra rotolante mentre la luna dei Gemelli ti incoraggia a muoverti rapidamente ed efficacemente verso le trasformazioni personali che cerchi. Un senso di libertà ti invaderà mentre prendi la decisione proattiva di vivere in modo più consapevole, evolvendo schemi di pensiero e dinamiche del passato che non servono più ai tuoi migliori interessi. Nel frattempo, il sole si confronta con lo stoico Saturno, che potrebbe farti chiudere emotivamente. Non sentirti in colpa se senti una disconnessione tra il tuo cuore e la tua mente.

PESCI ⭐⭐EXCELLENT:La luna dei Gemelli ti chiede di aprire il tuo cuore e ricevere gioia. Queste vibrazioni sono perfette per momenti tranquilli ma significativi, quindi assicurati di controllare te stesso prima dell’inizio della giornata. La tua natura verrà attivata questa sera quando la Luna condividerà una dolce connessione con Saturno, rendendolo un ottimo momento per contattare chiunque nella tua comunità possa utilizzare un supporto extra. Sfortunatamente, una dura connessione tra il sole dello Scorpione e Saturno potrebbe farti sentire un pò chiuso. Tuttavia, cerca di non rimanere nel tuo guscio troppo a lungo.