Oroscopo del Giorno 4 Novembre 2022 Venerdì

ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 4 Novembre 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna dei Pesci attraversa il sognante Nettuno prima di confrontarsi con Marte questa mattina, il che potrebbe farti sentire un pò confuso o fuori forma quando ti svegli. Fortunatamente, Plutone interverrà per dare una mano a metà mattina, dandoti l’opportunità di scrollarti di dosso questa tensione. Le buone vibrazioni fluiranno quando la Luna si avvicinerà a Giove nel pomeriggio. Noterai un cambiamento una volta che la luna entra nel tuo segno, aiutandoti a recuperare i tuoi livelli di energia giusto in tempo per il fine settimana.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:L’atmosfera potrebbe essere spenta quando ti svegli questa mattina, dolce Leone, mentre la luna dei Pesci si confronta con l’ardente Marte. Questo clima cosmico potrebbe innescare strane dinamiche all’interno della tua sfera professionale e sociale, suscitando comportamenti gelosi, controllanti o invadenti nelle persone intorno a te. Fortunatamente, rimanere concentrato sulla tua agenda può aiutarti a sfuggire a queste vibrazioni stravaganti. Le buone vibrazioni fluiranno quando la Luna attraverserà Giove, aiutandoti ad attingere al tuo potere personale senza alienare i tuoi cari.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non avrai voglia di lasciare la comodità di casa tua stamattina. Questo clima cosmico probabilmente metterà a dura prova la tua motivazione, soprattutto se il tuo sonno non è stato particolarmente ristoratore. Fortunatamente, un’energia stabilizzante entrerà in gioco a metà mattinata quando la Luna si connetterà con Plutone. Le buone vibrazioni fluiranno quando la luna attraverserà Giove, portando calore e amore a casa tua. Tuttavia, la tua natura avventurosa sarà innescata questa sera, quindi assicurati di pianificare un’uscita divertente con i tuoi amici.

Oroscopo del Giorno 4 Novembre 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Dovresti evitare la tentazione di tuffarti direttamente nei feed dei tuoi social media questa mattina, caro Toro. Questo scambio celeste potrebbe portare a conflitti online mentre minaccia di disconnetterti dalla bellezza che esiste nei regni materiali. Invece di scorrere sullo schermo, metti la tua musica preferita e muoviti, concentrandoti sull’agenda della giornata. Assicurati di ritagliare del tempo per la spiritualità, tenendo gli occhi ben aperti.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:C’è il rischio che tu possa svegliarti dalla parte sbagliata del letto stamattina, cara Vergine, mentre la luna dei Pesci fa squadra con Marte. Questo scambio celeste potrebbe farti sentire sbilanciato e irrequieto, rendendo importante che tu sia più compassionevole con te stesso. Fortunatamente, avrai la possibilità di scrollarti di dosso questa tensione quando la Luna si connetterà con Plutone, innescando il tuo lato giocoso. Usa questa energia per distrarti con un progetto creativo o per flirtare, mentre le stelle si allineano per aumentare il morale.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti diventare sovrastimolato da piccoli dettagli, caro Capricorno, mentre la luna dei Pesci si confronta con Marte. Questo clima cosmico potrebbe innescare il tuo lato temperamentale, soprattutto se ti senti come se le persone intorno a te fossero incompetenti. Fortunatamente, l’ordine verrà ripristinato a metà mattinata quando la Luna si connetterà con Plutone, aiutandoti a riprendere il controllo della tua indole. Usare la tua voce porterà nuove opportunità, quindi assicurati di condividere le tue idee brillanti se l’opportunità si presenta. Oroscopo del Giorno 4 Novembre 2022 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Potresti svegliarti sentendoti come se avessi colpito un muro energetico Gemelli, mentre la luna dei Pesci si confronta con Marte, che attualmente è retrogrado nel tuo segno. Fai attenzione alle micro aggressioni tra i tuoi colleghi e cerca di non esagerare con la caffeina se hai bisogno di quella spinta in più. Fortunatamente, una mano di Plutone ti aiuterà a liberarti di tutte le vibrazioni pesanti che ti affliggono, dandoti la possibilità di reclamare il tuo senso di vitalità e potere. Noterai un cambiamento quando la luna si sposta in Ariete, mettendoti dell’umore giusto per socializzare mentre il fine settimana prende piede.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti frustrato dalle tue responsabilità e dalla tua lista di cose da fare stamattina Bilancia. Questo clima cosmico sarà difficile, poiché il tuo spirito creativo potrebbe sentirsi impantanato nella logistica della vita quotidiana. Fortunatamente, la tua natura produttiva ripagherà più tardi nel pomeriggio, quando la Luna attraverserà Giove, premiandoti per la gestione degli affari personali e professionali. La tua attenzione si sposterà sulle questioni di cuore quando la luna entrerà in Ariete questa sera, rendendolo un ottimo momento per programmare un appuntamento emozionante con una persona speciale.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Con Marte, Saturno e Luna molto positivi, potrete contare su una giornata indimenticabile, specie da un punto di vista sociale e relazionale. In particolare vanno molto bene i rapporti con le amicizie di sempre, quelle di vecchia data e i legami con i fratelli e le sorelle, i cugini e le cugine. Proviamo a guardare oggi, servendoci dei pianeti ospitati nel vostro segno simbolicamente, quali potrebbero essere i difetti dell’Aquario.

Urano può far sì che, a volte, possiate mostrare atteggiamenti ambivalenti e apparire disinvolti e opportunisti. Nettuno, celebrato nel vostro segno nelle sue caratteristiche di adattamento alla realtà, può rendervi trasformisti e, ancora una volta, ambigui nelle posizioni che prendete. Saturno, infine che ha il secondo dominio dell’Aquario, può far apparire qualche linea di fanatismo e intransigenza, specie nelle questioni ideologiche o politiche.

Ancora baciati dalla dea dell’amore, Venere nell’amica Bilancia, potete contare sull’aprirsi di tante porte se siete ancora single e se nati dal 27 al 31 di gennaio. Nuovi incontri gratificanti sul piano dell’eros per i nati nella seconda decade.

Non fate caso alle chiacchiere se siete nati in gennaio. Mercurio dallo Scorpione ancora contrario può contribuire a creare pettegolezzi in ufficio. L’importante sta nel non andarci dietro a queste dicerie. La Luna vi farà conciliatori.

Oroscopo del Giorno 4 Novembre 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sarai immerso nei tuoi pensieri e nelle tue fantasie stamattina. Anche se questo clima cosmico farà emergere il tuo lato creativo, potrebbe anche metterti in uno stato d’animo tranquillo e solitario. Non sentirti in colpa per aver bisogno di un pò di tempo per l’introspezione, ma cerca di non essere troppo brusco con chi interrompe il tuo ritmo. Le vibrazioni fortunate fluiranno mentre la luna attraversa il gioviale di buon auspicio, rendendolo un ottimo momento per affermazioni positive e per attingere alla tua spiritualità.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti come se i tuoi amici e colleghi non ti dessero il rispetto che meriti oggi Scorpione, mentre la luna dei Pesci si scontra con Marte. Cerca di non alimentare lotte di potere o comportamenti irriverenti in questo momento, scegliendo invece di concentrarti sulla tua agenda. Fortunatamente, un’energia potenziante si manifesterà a metà mattina tra Luna e Plutone, offrendoti l’opportunità di difendere te stesso.

PESCI ⭐ EXCELLENT:C’è il rischio che stamattina ti svegli più lunatico del solito Pesci, mentre la luna si confronta con il capriccioso Marte. Anche se non ti senti particolarmente arrabbiato o frustrato, cerca di essere consapevole della tua compostezza e del significato delle tue parole, affinché qualcuno non ti interpreti male. Un’atmosfera elevata può aiutarti a portare la tua agenda al livello successivo questo pomeriggio, quando la luna si avvicina al fausto Giove.