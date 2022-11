Autunno 2022: un bagno di colore tra le sfumature della natura 

I colori dell’Autunno 2022

“L’autunno è una delle stagioni più belle”, scriveva Johann Wolfgang von Goethe

Rosso, amaranto, arancione, giallo, oro: l’Autunno 2022 porta con sé delle sfumature di colori straordinari. Una stagione meravigliosa, perfetta per scoprire la montagna tra spettacolari panorami ed eventi gastronomici che esaltano i frutti di questa stagione così preziosa.

Val Ridanna, Vipiteno (BZ)

In Alto Adige in Autunno si rinnova la tradizione del Törggelen che trova la sua massima espressione nei Buschenschänken, le osterie contadine che aprono le proprie stuben e accolgono i visitatori offrendo le specialità della cucina altoatesina. I piatti sono quelli della tradizione, tutti fatti in casa accompagnati dal “Siaßer”, il mosto d’uva, e il vino nuovo.

Sillian (Tirolo Austriaco)

La Drava in autunno diventa un luogo incantato: l’azzurro del fiume si mescola alle tinte della natura in un gioco di riflessi unico. Pedalare lungo la ciclabile che costeggia il fiume è un’esperienza che riempie gli occhi. Per godere della bellissima ciclabile, un punto di partenza privilegiato è Sillian, a pochi chilometri dal confine italiano.

Parco naturale degli Alti Tauri, Austria

Siamo nel Parco Naturale degli Alti Tauri dove i boschi si vestono della livrea autunnale mentre la vista si apre sul profilo maestoso del Großglockner, con i suoi 3798 mt. e sulle vette che sfiorano i 3.000 mt.

Direttamente dagli chalet nel bosco ci si può incamminare lungo la rete di sentieri per immergersi nei colori e nei profumi dell’autunno in totale silenzio, o con le escursioni guidate con i ranger del Parco Nazionale degli Alti Tauri.