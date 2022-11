Oroscopo del Giorno 5 Novembre 2022 Sabato

CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 5 Novembre 2022 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il sole dello Scorpione oggi si connette con i nodi del destino chiedendoti di considerare ciò di cui hai bisogno per ripulire la tua vita per costruire un futuro più forte. Sfortunatamente, una connessione sbilanciata tra la luna dell’Ariete e Mercurio potrebbe rendere difficile il lasciar andare, rendendo importante che ti appoggi all’idea di trasformazione e cambiamento. Assicurati di nutrire te stesso e le tue relazioni più strette stasera, o uno scambio traballante tra la luna e Venere potrebbe causare problemi.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi cercherai modi per rafforzare la tua vita familiare e la tua posizione professionale, caro Leone, mentre il sole dello Scorpione si allinea con i nodi del destino. Questo clima cosmico ti chiederà di attingere al tuo senso di autorità, superando qualsiasi peso emotivo o paure che ti hanno trattenuto. In caso di dubbio, assicurati di appoggiarti al tuo lato spirituale, poiché la luna dell’Ariete ti incoraggia a impegnarti.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’universo ti chiederà di nuotare nelle profondità della tua psiche oggi mentre il sole dello Scorpione si allinea con i nodi del destino. Questo ambiente celeste può aiutarti a dare un senso al tuo cuore e alla tua anima in modo da poter delineare un nuovo percorso verso la felicità. Tuttavia, sarà importante tenere sotto controllo il tuo ego, altrimenti un aspetto sbilanciato tra Luna e Mercurio potrebbe farti glorificare la realtà della tua situazione attuale. Sii più compassionevole con te stesso mentre la giornata volge al termine, dando la priorità alla cura di te stesso e a un senso di benessere emotivo.

Oroscopo del Giorno 5 Novembre 2022 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti fluire e rifluire tra farfalla sociale ed eremita solitario Toro, mentre la luna dell’Ariete viaggia attraverso la tua dodicesima casa solare mentre forma una serie di aspetti sbilanciati nel cielo. Da un lato, sarai attratto dalla compagnia, dall’affetto e dall’amore. Mentre d’altra parte, la tua psiche richiederà che tu esamini i tuoi pensieri e le tue emozioni, specialmente se hai evitato certe verità sulla tua situazione attuale. Nel frattempo, il sole dello Scorpione si allinea con i nodi del destino, aiutandoti a costruire solide collaborazioni senza minacciare la tua capacità di stare in piedi da solo.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti come se i tuoi compagni ti sfidassero per tutto il giorno Vergine, poiché la luna dell’Ariete forma una serie di aspetti sbilanciati. Entrare nel ritmo con i tuoi amici potrebbe sembrare un compito arduo, rendendolo un buon momento per fare una pausa sociale se ne hai bisogno. Fortunatamente, le buone vibrazioni fluiranno mentre il sole dello Scorpione si allinea con i nodi del destino, incoraggiandoti ad attingere al tuo lato spirituale. Questo clima cosmico eleverà seriamente la tua intuizione, quindi assicurati di partecipare a una sessione di meditazione, in modo da poter ricevere messaggi e guida dall’aldilà.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo telefono potrebbe sembrare più un peso che una risorsa oggi Capricorno, mentre la luna dell’Ariete entra in una serie di aspetti traballanti nel cielo. Concediti il ​​permesso di gettare il telefono in un cassetto oggi. Concentrarsi sulle faccende domestiche può dare alla tua mente una via di fuga dai frenetici regni digitali, aiutandoti a escludere il rumore del nostro mondo. Nel frattempo, il sole si allinea con i nodi del destino, chiedendoti di coltivare le relazioni del mondo reale che sono più importanti per te, quindi assicurati di invitare la tua migliore amica per un incantesimo. Oroscopo del Giorno 5 Novembre 2022 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentirti impaziente quando si tratta di amici che non riescono a mettersi insieme oggi Gemelli, poiché la luna dell’Ariete forma una serie di aspetti sbilanciati nel cielo. Queste vibrazioni saranno particolarmente frustranti se sarai costantemente chiamato a risolvere problemi personali e mantenere la calma ti sembrerà quasi impossibile. Piuttosto che venire in aiuto dei compagni che non imparano le lezioni, considera di mettere il telefono sul “non disturbare” in modo da poterti concentrare sulla tua salute mentale e fisica. Nel frattempo, il sole si allinea con i nodi del destino, chiedendoti di liberarti dai cicli tossici.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Tieni d’occhio la quantità di piacere con la quale sei coinvolto in questo momento, poiché sarebbe facile sacrificare i tuoi bisogni per soddisfare quelli di un altro. Spendere troppo per quella persona speciale potrebbe anche essere uno sfortunato effetto collaterale di questo clima cosmico, quindi non sentirti in colpa se chiederai al tuo compagno di dividere il conto del pranzo. Fortunatamente, le buone vibrazioni fluiranno mentre il sole si allinea con i nodi del destino, aprendo la porta alla trasformazione e all’impegno.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le linee potrebbero diventare sfocate oggi, caro Acquario, mentre la luna dell’Ariete si aggroviglia in una serie di aspetti sbilanciati. Queste vibrazioni potrebbero rendere difficile per te affermare i confini, anche se aderire agli altri potrebbe essere difficile. Sorgono problemi se non usi le tue parole, il che rende importante che non ti aspetti che le persone intorno a te sappiano intuitivamente come ti senti. Le buone vibrazioni si manifesteranno mentre il sole dello Scorpione si allinea con i nodi del destino, ispirandoti a rivendicare la tua autorità senza perdere il contatto con le tue emozioni.

Oroscopo del Giorno 5 Novembre 2022 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: È una delle giornate più positive del mese, anche perché il vostro satellite prediletto, la Luna, è nel segno amico del Toro e Nettuno con Giove si trovano in Pesci, punto felicissimo dello Zodiaco. Ottimi auspici si annunciano in famiglia e nella cerchia delle amicizie strette.

È soprattutto nei sentimenti, che, grazie agli influssi del luminare femminile, la Luna, che sentirete quanto questa giornata sarà speciale. Scoprirete così che una persona, per voi solo amica nutre in realtà sentimenti più profondi. Tra gli esponenti cinematografici che il vostro segno ama, spicca la stella di Anna Magnani appartenente ai Pesci, come voi segno d’Acqua. Nell’immortale film “Roma città aperta” diede prova del suo intenso pathos pescino, affiancata da Aldo Fabrizi, capace di sostenere il ruolo poiché appartenente al vibrante altro segno d’Acqua dello Scorpione. In anni più recenti anche la profondità interpretativa della Pesci Glen Close risalta in un film che descrive la fatalità delle relazioni d’amore, cui spesso voi vi lasciate tentare: “Le relazioni pericolose”.

Se siete liberi professionisti avrete l’occasione oggi di fare affari d’oro. Giove, Nettuno e Luna compongono un quadro per voi fortunatissimo, specie a partire dal primo pomeriggio. In questo quadro benefico non è estraneo neanche il magico zampino di Urano in Toro.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti frustrato dalle tue responsabilità durante il giorno, caro Scorpione, mentre la luna continua il suo viaggio. Una serie di aspetti squilibrati nel cielo potrebbe rendere difficile rimanere in pista, soprattutto se stai sacrificando la tua agenda per aiutare qualcun altro. Nel frattempo, il sole si allinea con i nodi del destino, chiedendoti di staccarti dai cicli che non ti servono più. Queste vibrazioni sono ideali anche per ascoltare il tuo cuore e coltivare l’amore, anche se dovrai assicurarti di non essere eccessivamente critico nei confronti degli altri stasera.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le distrazioni ti troveranno facilmente oggi Pesci, poiché la luna dell’Ariete forma una serie di aspetti sbilanciati nei nostri cieli. Da un lato, questo clima cosmico ti aiuterà a sentirti incantato dal mondo che ti circonda, anche se potrebbero sorgere problemi se hai impegni o responsabilità importanti che devono essere risolti. Nel frattempo, il sole dello Scorpione si allinea con i nodi del destino, chiedendoti di pensare profondamente al futuro. Queste vibrazioni sono perfette per comunicare con l’altro lato, poiché l’universo sarà ansioso di indicarti la strada giusta, purché tu proceda con la logica.