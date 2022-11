Oroscopo del Giorno 3 Novembre 2022 Giovedì

TORO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 3 Novembre 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua psiche sarà aperta ai messaggi nelle primissime ore di questa mattina Ariete, quindi assicurati di registrare i tuoi sogni e fai una sessione di meditazione prima del lavoro. Le buone vibrazioni continueranno a fluire mentre il sole e la luna flirtano nei cieli, aiutandoti a potenziarti senza farti perdere il contatto con la realtà. Non aver paura di fare alcune mosse audaci mentre il pomeriggio scorre e la luna si collega ai nodi del destino, incoraggiandoti a trasformarti in una versione più evoluta di te stesso.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ti sentirai rivitalizzato e rinnovato mentre viaggi attraverso il giorno Leone, mentre la luna dei Pesci forma una serie di aspetti di supporto nel cielo. Le vibrazioni in gioco sono perfette per invitare la pace nel tuo cuore, anche se dovrai rilasciare qualsiasi rancore o dolore che ha afflitto il tuo ottimismo ultimamente. Sarà particolarmente importante pensare in modo positivo mentre la Luna si connette con i nodi del destino. Questo scambio celeste ti aiuterà a prendere il controllo della tua indole, quindi assicurati di scegliere la felicità, l’amore e le persone che ti sollevano.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Va bene se oggi vuoi sdraiarti comodamente a casa, mentre la luna viaggia attraverso i Pesci e il settore del tuo tema natale che governa la beatitudine domestica. Nel frattempo, il tuo subconscio sarà impegnato a elaborare una varietà di pensieri e sentimenti, rendendolo un ottimo momento per affrontare le profondità della tua anima con compassione e amore. Potresti anche sentirti più sensibile alle emozioni di coloro che ti circondano. Circondati solo dei compagni più solidali, per sfruttare al meglio questo clima cosmico.

Oroscopo del Giorno 3 Novembre 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Urano stabilmente nel vostro segno vi colma di una volontà di condivisione in famiglia e con gli amici per tutti quegli interessi e piaceri che più vi aggradano. Di fronte ad alcune divergenze che possono verificarsi, riuscite a minimizzare con la tipica bonomia di cui lo Zodiaco vi ha dotati.

I segni che più vanno d’accordo con voi in quella che chiamiamo “compatibilità astrale” sono quelli di Terra (il vostro stesso Toro e poi il Capricorno e la Vergine) e poi anche i due segni d’Acqua che vi donano fantasia e creatività (il Cancro e i Pesci). Con questi segni il rapporto si svolge in modo fluido, sereno, viaggia sulla stessa lunghezza d’onda. Se invece vi trovate ad avere a che fare con l’opposto segno d’Acqua dello Scorpione, il segno d’Aria dell’Aquario e il segno di Fuoco del Leone, siete di fronte a quei rapporti passionali intriganti sotto tutti i punti di vista e che possono completare alcune caratteristiche che al Toro mancano. A voi la scelta!

Attenzione alle distrazioni quest’oggi con il Sole in aspetto dispettoso in Scorpione. Potreste imprevedibilmente non essere concentrati e trovarvi impreparati, non come abitualmente siete abituati ad essere.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Fai un respiro profondo e inspira la dolcezza che ti circonda questa mattina Vergine, mentre la luna dei Pesci forma connessioni positive durante il giorno. Questa posizione di luminare ti aiuterà a manovrare con grazia le tue responsabilità e i tuoi compiti, e anche il tuo intelletto e carisma sono soggetti a miglioramenti che ti aiuteranno a conquistare l’affetto di molti. Se hai una relazione, usa questa energia come scusa per avvicinarti ad una persona speciale. Questo clima cosmico è anche l’ideale per dedicarsi alla cura di sé, quindi non sentirti in colpa per coccolarti una volta che avrai terminato la giornata.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Anche se sei noto per essere uno dei membri più stoici e cauti dello zodiaco, caro Capricorno, le stelle ti chiederanno di abbracciare la connettività mentre la luna dei Pesci illumina la tua terza casa solare. Un’opportunità per stringere amicizie durature entrerà in gioco questo pomeriggio quando la Luna si connetterà con i nodi del destino. Anche se non andrai subito d’accordo con qualcuno, assicurati di prendere nota di eventuali volti nuovi che entrano nella tua sfera, poiché potrebbero avere un significato lungo la linea della vita. Nel frattempo, un aspetto dolce tra Luna e Venere scalderà l’atmosfera, creando l’atmosfera perfetta per flirtare. Oroscopo del Giorno 3 Novembre 2022 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le cose dovrebbero muoversi senza intoppi oggi Gemelli, mentre la luna dei Pesci viaggia attraverso il settore della tua carta che governa le ambizioni professionali. Nel frattempo, una serie di aspetti positivi nel cielo eleverà i temi relativi al lavoro, quindi assicurati di entrare in contatto con i tuoi colleghi. Anche se l’energia ronzerà per tutta la giornata lavorativa, ti sentirai ispirato a staccare la spina questa sera quando la Luna condividerà una dolce connessione con Urano, spingendoti a dare la priorità alla solitudine. Usa questa energia per nutrire il tuo lato creativo, poiché è probabile che idee brillanti entrino nella tua mente.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai generoso con il tuo tempo e con la concentrazione oggi, cara Bilancia, mentre la luna dei Pesci naviga attraverso la tua sesta casa solare. Questa posizione di luminare attiverà l’aiuto naturale che vive dentro di te, anche se dovresti essere consapevole di risparmiare un pò di energia per te stesso. Nel frattempo, la Luna forma una serie di aspetti di supporto nel cielo, incoraggiandoti ad abbracciare il lusso come ricompensa per tutto il duro lavoro che fai. Una connessione tra la luna e Venere questo pomeriggio ti darà il via libera per indulgere.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai stabile nel cuore mentre la luna viaggia attraverso i Pesci oggi, caro Acquario, dandoti il ​​permesso di rallentare e intraprendere un percorso più panoramico. Cerca di non diventare impaziente con il processo della tua crescita in questo momento, poiché queste vibrazioni riguardano la semina più che i risultati. È probabile che si manifestino opportunità finanziarie e professionali. Piacevoli sorprese potrebbero trovarti anche quando Luna condivide un aspetto di supporto con Urano, aiutandoti ad attingere alla tua gratitudine mentre apprezzi le molte benedizioni che riempiono la tua vita.

Oroscopo del Giorno 3 Novembre 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La giornata sarà piena di buona fortuna e buone vibrazioni Cancro, poiché la luna forma una serie di aspetti di supporto nel cielo. Questo clima cosmico è pronto a far passare le ore con gioia, poiché l’universo adotta un approccio giocoso per portare a termine i tuoi impegni. Tieni gli occhi aperti poiché potrebbe esserci un messaggio dall’aldilà che giace sotto la superficie. L’energia in gioco è anche l’ideale per connettersi con la tua intuizione, anche se è probabile che la chiarezza divina si manifesti.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non sarai dell’umore giusto per fingere di essere qualcun altro oggi, caro Scorpione, poiché la luna illumina il settore della tua carta che governa l’ego. Queste vibrazioni riguardano l’abbracciare il tuo io più autentico, mentre le stelle si allineano per mostrare i tuoi numerosi talenti. Fortunatamente, le persone saranno particolarmente ricettive al tuo fascino. Sorprese romantiche potrebbero trovarti quando la luna condivide una dolce connessione con Urano questa sera, rendendolo un buon momento per rischiare con l’amore, anche se all’inizio farlo sembrerà spaventoso.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La luna continua il suo viaggio attraverso il tuo segno oggi formando una serie di aspetti positivi nel cielo. Questo clima cosmico è pronto per inaugurare molte benedizioni, poiché il settore spirituale del tuo tema natale viene attivato ripetutamente. Usa questa energia a tuo vantaggio indulgendo in qualche lavoro di manifestazione, poiché l’universo sarà ansioso di ascoltare e rispondere alle tue preghiere finché sei aperto alla guida. Conversazioni sorprendenti potrebbero prenderti alla sprovvista quindi non aver paura di aprirti, ma ricorda anche di essere un ascoltatore attento.