Tendenze Moda Uomo Autunno 2022: dal totalblack alle giacche doppiopetto!

Gilet di maglia in stile preppy anni ‘60: JilSander, Loewe, JW Anderson e DSquared2 lo scelgono come capo informale. Coloratissimi, iper-lavorati e ricchi di inserti in metallo, i gilet autunnali si abbinano a camicie a righe oversize, maxi t-shirt oppure indossati da soli con giacche di denim e pelle.

Il total-black resta un caposaldo intramontabile della moda maschile! Da Saint Laurent a Vetements, da Alyx ad Ami , i look neri si differenziano per ispirazioni, passando dai classici completi sartoriali fino alla combo di pantaloni cargo e cappotti oversize.

La pelle è fra i materiali protagonisti delle collezioni autunnali, anche nella sua versione eco . Da Rick Owens a JilSander , Prada, Hermès e Dior: la pelle si declina in capi dalla finitura lucida per cappotti imbottiti, giacche trapuntate o addirittura pantaloni ampi e oversize.

Vestibilità destrutturate e morbide si alternano a volumi maxi, le giacche a doppiopetto spaziano da versioni tradizionali ed eleganti in tonalità caffè a kimono in grigio chiaro, finendo con esagerazioni anni ‘80 rese plateali da spalle oversize.