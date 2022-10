Oroscopo del Giorno 28 Ottobre 2022 Venerdì

ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 28 Ottobre 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’aria del pieno autunno vi scopre allegri e pronti a immergervi entusiasticamente nel quotidiano. Mercurio per pochissimi giorni ancora dissonante, porrà giusto qualche piccolo contrattempo e malumore se siete nati nella terza decade. Intoppi passeggeri potranno infatti creare un lieve nervosismo, tuttavia superabile da uno stato d’animo fiducioso che vi predisporrà generosamente a organizzare e condividere con familiari e amici un’atmosfera di letizia. Fase distensiva invece per quanto riguarda il fitness, Saturno Aquario favorisce una forma fisica al massimo delle vostre possibilità. È necessario, però non chiedere troppo alle proprie energie, specie se siete nati nella terza decade e ripiegare su attività sportive soft.

Un ottimo aspetto celeste di Marte Gemelli per tutta la giornata riscalda i vostri cuori, rinsaldando i legami stabili e facendo fiorire le nuove passioni, spesso ad alto tasso erotico. Per la terza decade, attenzione ai colpi di fulmine che abbagliano e fanno perdere la testa, con Marte e Plutone tecnicamente contrari.

Un bel Saturno dal segno amico dell’Aquario vi propone un’inattesa svolta nell’ambito dell’attività lavorativa, se festeggiate il compleanno in aprile. Ascoltate i consigli di una persona cara: vi guideranno a compiere le mosse giuste e, con saggezza, non lasciatevi sfuggire l’occasione

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Prenditi un momento per esaminare ed esprimere ciò che hai nel cuore questa mattina Leone, mentre la luna del Sagittario si collega con Saturno. Questo clima cosmico ti chiederà di stabilizzare la tua anima abbracciando l’autenticità, rendendolo un momento opportuno per il romanticismo e la creatività. Sfortunatamente, un’energia ingannevole entrerà in gioco più tardi questo pomeriggio quando Luna si schiererà con Nettuno, il che potrebbe innescare la paranoia che gli altri stiano cospirando contro di te. Anche se ti sentirai tentato di andare a fondo in tutti i sospetti che ti affliggono, sarebbe saggio salvare le tue capacità investigative per una causa più produttiva.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le tue parole possono aiutarti ad assumere il controllo della tua situazione questa mattina poiché la luna condivide un’alleanza di supporto con l’autorevole Saturno. Non aver paura di chiedere per ciò che vali, stabilire dei limiti o delegare compiti in questo momento, poiché le persone risponderanno bene alla tua iniziativa e alla tua volontà di assumersi il comando. Sfortunatamente, le tue emozioni potrebbero offuscare il tuo giudizio nel pomeriggio, rendendolo un buon momento per nascondersi a casa. Fai attenzione alla disarmonia nella tua vita amorosa stasera, mentre la luna affronta l’appassionato Marte.

Oroscopo del Giorno 28 Ottobre 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle si allineeranno per far emergere il tuo lato di transizione Toro, mentre la luna del Sagittario manda un bacio a Saturno. Queste vibrazioni sono perfette per difendere te stesso, specialmente quando si tratta di opportunità professionali o negoziazioni. Potresti sentirti disincantato dai tuoi amici nel pomeriggio quando la Luna si confronta con Nettuno, rendendolo un buon momento per volare sotto il radar. Potresti anche avere la sensazione che gli altri stiano discutendo di te in privato, anche se è improbabile che la tua reputazione venga danneggiata.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Noterai un legame diretto tra la tua salute e il tuo umore questa mattina Vergine, poiché la luna del Sagittario si collega con Saturno. Queste vibrazioni ti incoraggeranno ad attuare scelte salutari, rendendolo un buon momento per mangiare frutta e verdura. Queste vibrazioni ti chiederanno anche di portare più organizzazione nel tuo spazio in modo che tu e la tua casa possiate operare in pace in modo efficiente. Concediti il ​​permesso di sdraiarti a casa questa sera, così puoi nutrire il tuo cuore e la tua mente.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Connetterti con l’ambiente circostante avrà un effetto pacifico e stabilizzante su di te questa mattina Capricorno, quindi assicurati di iniziare la giornata con una meditazione consapevole o una passeggiata nella natura. Sfortunatamente, sarà difficile trovare chiarezza nel tardo pomeriggio, quando la luna del Capricorno si scontrerà con il nebuloso Nettuno. Fai attenzione alle tue parole ed evita di condividere troppo in questo momento, poiché sarebbe facile dire qualcosa di cui in seguito ti pentirai. Oroscopo del Giorno 28 Ottobre 2022 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Il tuo coinvolgimento romantico riceverà oggi un supporto cosmico Gemelli, poiché la luna del Sagittario forma una dolce alleanza con Saturno. Tuttavia, questo clima cosmico sottolineerà anche l’importanza di confini sani e vorrai assicurarti di allinearti con qualcuno che sostiene i tuoi obiettivi personali e le tue ambizioni. Una nebbia potrebbe trovarti più tardi nel pomeriggio quando Luna si confronta con Nettuno, rendendo difficile concentrarti sulle tue responsabilità professionali.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:L’universo ti incoraggerà a fare alcune mosse audaci questa mattina, cara Bilancia, mentre la luna del Sagittario si connette con Saturno. Queste vibrazioni sono pronte a supportare i tuoi obiettivi mentre elevano la tua fiducia, anche se dovrai adottare un approccio intelligente verso tali ambizioni. Non fidarti di tutto ciò che sentirai questo pomeriggio quando la Luna si scontrerà con l’ingannevole Nettuno, poiché le bugie scivoleranno dalle lingue più liberamente.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le persone ti rispetteranno e ti ammireranno stamattina, caro Acquario, mentre la luna del Sagittario si collega a Saturno. Usa questa energia per stabilire una piattaforma che può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi, poiché sarà facile generare supporto per la tua causa. Prenditi una pausa dai tuoi dispositivi e impegni sociali questo pomeriggio optando per uscire e entrare in comunione con la natura. Le tensioni potrebbero aumentare mentre la luna affronta Marte questa sera e potresti ritrovarti ad aver bisogno di spazio da alcuni amici o potenziali interessi amorosi.

Oroscopo del Giorno 28 Ottobre 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’universo ti chiederà di essere un pò severo con te stesso stamattina, caro Cancro, poiché la luna del Sagittario si connette con il serio Saturno. Queste vibrazioni riguardano i piccoli cambiamenti che si sommano a grandi trasformazioni su tutta la linea, quindi assicurati di attenerti a tutti gli obiettivi che ti sei prefissato di recente, anche se il processo per raggiungerli è noioso. Concediti il ​​permesso di scomparire più tardi questo pomeriggio quando Luna si confronta con Nettuno, rendendolo un buon momento per riconnetterti con il tuo centro e la tua spiritualità.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prenditi un momento per goderti la tua casa e tutto il duro lavoro che ci hai dedicato questa mattina Scorpione, mentre la luna del Sagittario manda un bacio a Saturno. Questo scambio celeste fornisce anche la luce verde cosmica quando si tratta di investire nel tuo spazio, quindi vai avanti e concediti il ​​lusso di quella lampada sulla quale hai fantasticato. I blocchi creativi potrebbero trovarti quando la Luna si confronta con Nettuno questo pomeriggio, anche se passare del tempo all’aperto può aiutarti a ritrovare la lucidità.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:Avrai la possibilità di superare le tue paure e prosperare su scala professionale questa mattina Pesci, poiché la luna del Sagittario si collega a Saturno. Questo scambio celeste può aiutarti a stabilire dei limiti con la tua mente, in modo da poter rompere qualsiasi barriera che hai posto su te stesso. Sii consapevole di chi dedichi il tuo tempo e le tue energie nel tardo pomeriggio e cerca di non abbassare la guardia con chiunque abbia tradito la tua fiducia in passato.