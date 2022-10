Resort “Not a Hotel Ishigaki” Giappone, un edificio a zero sprechi

Resort “Not a Hotel Ishigaki” Giappone

Un tetto ondulato verde ed un edificio senza sprechi

Il team di “Not a Hotel” ha creato con l’architetto Sou Fujimoto il progetto della sua nuova sede sull’isola di Ishigakia Okinawa in Giappone.La catena è nota per il suo motto“non un hotel ma vita”. Il Resort “Not a Hotel Ishigaki” Giappone è progettato per essere condiviso tra i membri, in modo simile a una multi proprietà e per ridurre al minimo gli sprechi.

Questo esclusivo resort tropicale sorge su una superficie di 2 acri leggermente isolata rispetto alle altre costruzioni ed ha una base circolare bassa aperta in tutte le direzioni verso il paesaggio naturale circostante.

La caratteristica che distingue Resort “Not a Hotel Ishigaki” Giappone è sicuramente il suo tetto ondulato ricoperto di erba e vegetazione che con la sua leggera pendenza scende fino al livello del pavimento. La struttura circolare con tetto perforato è un punto fermo di Sou Fujimoto.

Grazia alla sua forma così particolare l’edificio non ha né un fronte né un retro e permette l’accesso da tutti i suoi terrazzi, creando un paesaggio interno, completo di prati, aree relax ed uno specchio d’acqua che continua verso l’esterno. Dissolvendo tutti i confini spaziali la maxi villa si apre verso l’ambiente naturale in tutte le direzioni con le foreste quasi incontaminate che ne incorniciano le acque cristalline.

Il soggiorno principale si affaccia sul mare con ampie vetrate a tutta altezza, le 4 camere da letto separate,possono ospitare fino a 10 persone. La sala da pranzo all’aperto dispone di una cucina ad isola sempre con vista sul mare. La terrazza adiacente si apre verso una piscina a sfioro di 12m ed un caminetto, mentre più avanti, una sauna ed un percorso all’aperto assicurano agli ospiti una varietà di attività accessibili durante il loro soggiorno ma sempre in massimo relax ed esclusività.