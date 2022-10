Oroscopo del Giorno 12 Ottobre 2022 Mercoledì

CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 12 Ottobre 2022 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Qualcuno vicino che ti deve dei soldi potrebbe improvvisamente presentarsi e ripagarti, Ariete. Potrebbe essere una sorpresa, ma sarai felice di riceverla. Alcuni bei sogni potrebbero perseguitare il tuo sonno stanotte, forse al punto in cui ti sentirai frustrato quando ti sveglierai. Prendine nota. Stanno dicendo qualcosa su di te.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti decidere di acquistare una pianta per ogni stanza della tua casa o di piantarne alcune in giardino, Leone. Se il tempo è bello, potresti andare in un vivaio o in un giardino botanico. Normalmente potresti non essere attratto da piante e giardini, ma oggi sia la bellezza che la natura sembrano particolarmente attraenti. La tua casa sembrerà molto più bella grazie a questo!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Qualcuno a cui tieni ma che non vedi da molto tempo potrebbe improvvisamente contattarti. Di solito ti farebbe piacere Sagittario, ma oggi potresti essere troppo preso dai tuoi impegni per volerli mettere da parte. Ma ti divertirai molto con questa persona e potresti persino interessarla al tuo progetto. Dopo aver finito il tuo lavoro, prendi del delizioso cibo da asporto.

Oroscopo del Giorno 12 Ottobre 2022 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi dovresti sentirti particolarmente caloroso e amorevole verso tutti coloro che ti sono vicini Toro, in particolare il partner. Potresti voler trascorrere del tempo con gli amici o la famiglia, oppure programmare una serata romantica con la tua dolce metà, o entrambe le cose. Se hai delle scartoffie di cui occuparti, questo è il giorno giusto per farlo. Sei particolarmente pratico e ti senti bene, quindi la fatica non ti abbatterà.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una comunicazione calorosa e amorevole potrebbe arrivarti oggi da qualcuno vicino. Potrebbe essere una mail, una chiamata o anche un regalo di qualche tipo. Questo potrebbe migliorare la tua giornata Vergine, e probabilmente passerai tutti i buoni sentimenti che ne trai ad altri amici e familiari. Fai una passeggiata nel tuo quartiere e saluta chiunque incontri. Ti farà sentire ancora meglio!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Previsione astrale di una giornata molto soddisfacente che vi fa immaginare di essere ancora in vacanza. Saturno, Urano, Nettuno, Plutone sono tutti dalla vostra parte. Soltanto Giove, Mercurio, il Sole e Venere si schierano solitari a contrastarvi e possono rendervi inclini all'ozio, mutando un poco la vostra natura operosa. Malgrado il momento davvero discreto, la vostra natura vi fa sentire il bisogno di riflettere, di guardarvi dentro. Il modo migliore per godere appieno dei buoni influssi celesti, sarà quello di dedicarvi ai vostri affetti autentici. Ricordate che la famiglia e gli amici sono tutti ancora là, a tenervi compagnia e a sorridervi! Urano benefico vi fornisce una notevole freschezza di mente e una saldezza di nervi invidiabile. Diversi pianeti in simultanea vostri preziosi alleati, fanno risaltare l'ardore erotico a scapito dell'emozione sentimentale. Sintonizzatevi sulle esigenze del vostro partner abituale o occasionale, non trascurando l'aspetto emotivo dell'amore. Plutone vi aiuta a non perdere contatti con la parte emozionale del rapporto affettivo. Il fidato Saturno, vostro vero nume tutelare, nel buon vicino Aquario e se appartenete alla seconda decade, vi offre la capacità di meditare e di programmare nei tempi lunghi i vostri piani di successo.

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Dovresti apparire particolarmente attraente oggi e risplendere di salute, Gemelli. Sei incline a sentirti caloroso e affettuoso, in particolare verso i piccoli animali. Se hai pensato di adottare un animale domestico, questo è un buon giorno per farlo. Le questioni di affari, lavoro e denaro continuano ad andare bene. Dovresti essere in uno spazio abbastanza buono. Questo stato d’animo dovrebbe durare a lungo.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una graditissima somma di denaro extra potrebbe arrivarti oggi Bilancia, forse di punto in bianco. Potresti voler usare questi soldi per lavorare per te in qualche modo, magari investendoli o acquistando forniture o materiali per progetti personali. Dovresti sentirti particolarmente positivo per quanto riguarda le tue risorse e fiducioso nella tua capacità di guadagnare.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti parlare con nuove persone interessanti, Acquario. Tra loro c’è almeno una persona che condivide molti dei tuoi interessi e potrebbe diventare un caro amico. È probabile che la gioia che ricevi dal comunicare con queste persone si riversi nel resto della tua giornata. Potresti essere più caloroso e più congeniale anche con tutti gli altri nella tua vita. La sera, divertiti.

Oroscopo del Giorno 12 Ottobre 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi dovresti sentirti particolarmente affettuoso nei confronti degli amici intimi e dei bambini, Cancro. Potresti anche apprezzare particolarmente le arti. Potresti assistere a un’opera teatrale o a un concerto o decidere di cimentarti tu stesso in una delle belle arti. La sera, esci e goditi la compagnia dei tuoi amici. Festeggia lo stare insieme in ogni modo possibile!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti particolarmente affettuoso verso quasi tutti nella tua cerchia Scorpione, anche quelli che di solito trovi irritanti. Potresti anche sentirti particolarmente attraente e più sicuro del solito. Potresti anche avere voglia di acquistare vestiti nuovi. Le idee artistiche potrebbero fluire liberamente e potresti pensare a diversi modi per metterle al lavoro per te.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un libro o un film su un paese straniero potrebbe catturare la tua immaginazione e far sembrare quel paese particolarmente attraente, Pesci. Potresti giocare con l’idea di fare un viaggio lì in futuro. Se sei serio, potrebbe essere una buona idea iniziare a fare i tuoi progetti provvisori. Sei in uno stato d’animo particolarmente pratico e hai l’entusiasmo per farlo. Divertiti a sfogliare brochure e mappe di viaggio.