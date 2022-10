Tendenze Hair Autunno 2022: i trend must have della stagione!

In autunno chignon e knot si fanno più scomposti, destrutturati, effortless chic . Un invito a una maggiore leggerezza, che non archivia però anche le proposte più tradizionali e classiche.

Hanno conosciuto il boom la scorsa stagione, ma non sembrano voler tramontare. I mermaid hair o chiome mosse, dalle onde quasi stropicciate, ma ben tenute sotto controllo tornano prepotenti in questa stagione.

La scia estiva di bandane, fiocchi, fasce, cerchietti pervade anche l’autunno che vede capelli raccolti in acconciature impreziosite con a ccessori: dalla bandana alle fasce, passando per mollette e fiocchi in velluto. Chi più ne ha, più ne metta!

Le passerelle Tendenze Hair Autunno 2022 hanno riportato in auge wet look , raccolti casual e quasi scomposti, onde e accessori preziosi e colorati che evocano le calde giornate estive.