Horizon Yachts E90: progettato per il lusso di vivere su un’isola!

Horizon Yachts E90

Horizon Yachts ha lanciato e consegnato un nuovissimo modello nella sua fortunata linea E Series. Evoluzione del popolare modello E88 della serie, il nuovo Horizon Yachts E90 combina uno scafo orientato alle prestazioni con una sovrastruttura aerodinamica.

Questo primo Yacht a motore era in costruzione come barca specifica per il mercato americano quando è stato appaltato da esperti armatori di yacht, che hanno apprezzato il suo stile classico e la disposizione ben pianificata a quattro cabine. Le abbondanti aree del ponte dello yacht erano particolarmente attraenti per i clienti che amano navigare nelle acque dei Caraibi e delle Bahamas.

L’aumento del volume interno del nuovo Horizon Yachts E90 è evidente dal molo, una caratteristica resa possibile dal design migliorato dello scafo che consente un raggio di 21 piedi. Prendendo in prestito una caratteristica di grande successo dalla serie Horizon Fast Displacement (FD), questo E90 è il primo yacht della serie E ad essere progettato con High Performance Piercing Bow (HPPB), un design che ha dimostrato di offrire un’eccellente tenuta di mare e stabilità.

L’ampio ponte principale offre un’ampia cucina country a prua, mentre quello superiore è dotato di una timoneria chiusa con dinette, mobile bar, vasca idromassaggio e prendisole a poppa.

Pensando al lusso da vivere sull’isola confortevole, Horizon Yachts E90

offre la massima esperienza di crociera confortevole.

Legni di frassino bianco chiaro e rovere argento e pietra bianca regalano una sensazione luminosa e ariosa degli interni. Il salone principale presenta un’area salotto composta da un divano in pelle bianca a forma di L con ripostiglio, una poltrona in pelle e un pouf di fronte a un centro di intrattenimento che ospita la televisione e l’attrezzatura audiovisiva.