Oroscopo del Giorno 7 Ottobre 2022 Venerdì

ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 7 Ottobre 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una cosa è essere un amico e un’altra è nutrire l’ego di qualcuno solo per renderlo felice, Ariete. Assicurati di non dire bugie a qualcuno solo perché sai che è quello che lui o lei vuole sentire. Un vero amico è sempre onesto, anche se ciò significa che potresti ferire temporaneamente i sentimenti di quella persona.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La restrizione e la disciplina potrebbero non essere il tuo forte Leone, ma renditi conto che questo potrebbe essere esattamente il tipo di cose di cui hai più bisogno. Cerca di non spendere le tue energie in troppe direzioni. Concentrati e incanala i tuoi sforzi nelle cose che ritieni più importanti. Assicurati di dedicare la maggior parte della tua giornata in queste cose. Hai abbracciato i tuoi cari ultimamente?

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prendi in considerazione l’idea di adottare un approccio più conservativo alle tue azioni di oggi Sagittario, così come al modo in cui ti vesti. Gli altri potrebbero essere piuttosto scoraggiati da qualcosa che sembra troppo appariscente. La moda potrebbe essere una preoccupazione significativa per te ora, il che va bene. Ma non sottovalutare il potere dell’aspetto personale.

Oroscopo del Giorno 7 Ottobre 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È fondamentale non cercare di ottenere l’amore e l’apprezzamento di un altro controllando le sue decisioni, Toro. È tempo di lasciare che le persone intorno a te stabiliscano le proprie regole e confini. Dai a quella persona speciale lo spazio per decidere cosa è meglio, poi agisci di conseguenza.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Apprezza le cose buone che hai oggi, Vergine. Non lasciar passare un altro giorno senza rendere davvero omaggio alle persone che ti hanno aiutato a crescere lungo il tuo cammino. Connettiti con il tuo lato spirituale invece di sentire sempre il bisogno di cercare qualcosa di più grande e migliore.

CAPRICORNO ⭐ EXCELLENT: Le relazioni romantiche potrebbero non andare esattamente come vorresti Capricorno, ma non scoraggiarti. Resisti e scoprirai che le cose alla fine si aggiusteranno. Potrebbe essere necessario rafforzare il tuo senso interiore di fiducia, dal momento che è poco probabile che otterrai molto supporto dalle interazioni con le persone intorno a te.

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potrebbe essere necessario frenare oggi quando si tratta di amore, Gemelli. Non pensare che questo significhi che devi interrompere qualsiasi tipo di relazione, ma renditi conto che potrebbe essere necessario adottare un approccio più realistico. Il problema è che potresti essere così preso dalla fantasia delle cose che non ti occupi della praticità.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Quando si tratta di questioni di amore, potrebbe essere necessario attenuare un pò le cose, Bilancia. Un approccio aggressivo ora può allontanare la persona amata invece di avvicinarla. Ricorda che l’amore è una strada a doppio senso. Non limitarti a fare le cose come vorresti. È fondamentale considerare i pensieri e i sentimenti del tuo partner in ogni fase del percorso.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un cielo sereno variabile vi attende con pianeti alternativamente positivi e contrari. Urano continua a infastidirvi, specie se siete nati nella seconda decade, portandovi a ripensare i rapporti o ad aggiustare il tiro nella vostra attività lavorativa. Nulla di grave comunque, Saturno vi fornisce le energie fisiche e morali per tener testa, con grande capacità, ai mutamenti imprevisti e da voi non determinati.

Una Venere in Bilancia, molto positiva per voi Aquario vi porta a vivere i sentimenti con leggerezza, spensieratezza e anche una certa volubile incostanza. Se siete single guardatevi attorno senza aver paura di provare attrazione per qualcuno. Un ardimentoso e passionale Marte ancora in transito benefico nei Gemelli vi invita alla conquista, specie se nati in febbraio. Approfittate di questo momento in cui avrete una notevole sicurezza nei vostri mezzi e lanciatevi verso le imprese erotiche più ardite, specie se siete single.

Il lavoro d’equipe è quello dove date il meglio di voi stessi. Venere, Sole, Giove, Plutone, Nettuno, Marte mettono tutti in luce la capacità di conciliare i diversi punti di vista ed è proprio questa la vostra punta d’eccellenza in campo professionale. Specialmente se siete nati nella prima e terza decade.

Oroscopo del Giorno 7 Ottobre 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le cose dovrebbero andare abbastanza bene per te oggi Cancro, e scoprirai che gli aspetti della tua vita che potrebbero essere stati sconnessi in passato stanno finalmente andando al loro posto. Abbi fede che tutta la tua scrupolosa pianificazione e organizzazione finalmente darà i suoi frutti. Questo è particolarmente vero in amore. Trascorri del tempo con il partner stasera se puoi.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti scoprire che il tuo amore è incredibilmente magnetico ora, Scorpione. Tutto quello che devi fare è essere te stesso e all’improvviso le persone si affolleranno verso di te. Ci sono fantastiche opportunità per te di rafforzare i legami che hai con le persone a cui tieni di più. Rafforza la tua relazione con parole e azioni dolci e romantiche. C’è una sensualità in più nel tuo umore e nelle tue azioni ora.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è un momento fantastico per te in amore Pesci, anche se c’è un pò di freddezza tra te e la persona a cui tieni. È possibile che ora ci sia bisogno di un elemento di distanza per farti apprezzare davvero la cosa buona che hai. Se non sei coinvolto, dovresti scoprire di essere in una buona posizione per fare una mossa verso qualcuno da cui ti senti fortemente attratto.