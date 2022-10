Ducati Panigale V4 SP2  Emozioni sportive in serie limitata  

La parte inferiore della carenatura è contraddistinta dall’inserimento del logo Ducati Corse nella zona dei nuovi estrattori di aria calda e da un dettaglio in rosso su cui è riportato il nome della moto, presente anche sulla sella nera in doppio materiale.

Esteticamente è caratterizzata dalla livrea dedicata “Winter Test” , in cui il nero opaco delle carene si combina con la finitura opaca del carbonio dei cerchi e delle ali, contrastando con gli accenti rosso acceso e con la brillantezza del serbatoio in alluminio spazzolato a vista. Le ali con disegno a doppio profilo sono impreziosite dalla bandiera italiana.

Si distingue per un impianto frenante ancora più prestazionale , leggeri cerchi in carbonio, trasmissione finale e frizione a secco ereditate dalle moto del WorldSBK, pedane racing e una serie di componenti in carbonio.

La Casa di Borgo Panigale ha fatto cadere i veli dalla Ducati Panigale V4 SP2, una moto realizzata in serie limitata numerata pensata per sorridere ad una clientela che ama la guida sportiva nella sua forma più pura.