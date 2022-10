Bar Ettore’s Espresso Londra

Un caffè firmato Bugatti

Bar Ettore’s Espresso Londrà è il primo locale firmato dal marchio di automobili di lusso

Nel quartiere di Mayfair apre Bar Ettore’s Espresso Londra, il primo bar firmato dal marchio di automobili di lusso con una carta di soli caffè. Il più costoso è servito in una tazza di fibra di carbonio e consente l’accesso all’atelier del brand.

All’interno dello showroom H.R. Owen Bugatti di Bruton Street ha inaugurato il primo caffè del marchio di automobili di lusso, che promette di essere il punto più blasonato della città per gustare una bevanda a base di caffeina.

Si chiama Bar Ettore’s Espresso Londra in onore del fondatore della casa automobilistica Ettore Bugatti e si trova immerso tra le ultime hypercar Bugatti, circondato dallo showroom che comprende le collezioni di arredo di lusso del marchio, così come abbigliamento e accessori per la casa.

Un esperto barista prepara le miscele di caffè più pregiate servendosi di una macchina Ausonia, storico marchio italiano di attrezzatura professionale per il bar.

Il menù comprende caffè espresso, cappuccino, diverse opzioni di latte, caffè macchiato, caffè americano e anche il flat white, diffusissimo in Australia e preparato con doppia razione di espresso e latte montato con una consistenza più liquida rispetto a quella di un tradizionale cappuccio.

Il pezzo forte è The Ettore Shot, un espresso servito al prezzo di 50 sterline in una speciale tazzina logata e in fibra di carbonio. Tutti i clienti che lo ordinano avranno l’accesso completo alla lounge dello showroom, potranno osservare le vetture di lusso e farsi raccontare la storia del marchio francese dal personale esperto.