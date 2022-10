Oroscopo del Giorno 30 Settembre 2022 Venerdì

TORO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 30 Settembre 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Aspettati alcuni sviluppi positivi oggi che avranno un impatto sull’intera famiglia, Ariete. Forse tu o il tuo compagno riceverete la notizia di un aumento significativo o di una grande opportunità di lavoro. Forse incontrerai quello che fa per te e lo saprai nell’istante in cui incrocerete gli occhi. Qualunque cosa sia, non lasciar passare l’opportunità. Se non l’afferri, lo farà sicuramente qualcun altro.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non sorprenderti se molte persone ti contatteranno oggi, ognuna ansiosa di parlare con te. Sembra che tu sia l’autorità su tutti gli argomenti, Leone. Tutta l’attenzione è lusinghiera, ma rende difficile portare a termine qualsiasi lavoro. Fai il possibile per aiutare i tuoi colleghi. Vorrai lasciare il lavoro presto per poter stare con i tuoi cari.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non sorprenderti nel vedere i tuoi colleghi comportarsi in modo un pò sciocco oggi, Sagittario. Non c’è modo di aggirare il buon umore che permea l’ambiente di lavoro. È quasi impossibile fare qualcosa con l’atmosfera planetaria di oggi. Invece di schioccare la frusta e cercare di aumentare la produttività, perché non partecipare? Alleggerisciti un pò.

Oroscopo del Giorno 30 Settembre 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Urano è in bel transito nel vostro segno e vi rende sensibili e attenti, percettivi su tutto quel che vi accade attorno. Un problema familiare, da voi certo non sottovalutato, si risolve grazie alla vostra azione penetrante, efficace, risolutiva. Riconquistare l’armonia nel nido è il più bel dono che Urano vi possa fare, specie se siete nati nella seconda decade.

Delicati, teneri, sospirosi col vostro o la vostra partner, si fa quasi fatica oggi a riconoscervi. Nettuno rende la vostra anima ricettiva, capace di mettersi in ascolto di ogni piccolo mutamento, ogni minimo sussulto provenga dalla vostra dolce metà. Quel che riceverete ricompenserà completamente il modo in cui vi state oggi comportando e farà luce sul futuro vostro modo di agire.

Attendete una risposta importante e si tratta di risposte capaci di dare una svolta al vostro futuro professionale. Dovete però ancora pazientare: Saturno è imbronciato ancora. Nettuno, corpo celeste principe dei mutamenti nel segno dei Pesci, vi dice per il momento di soprassedere, poiché non tutto è ancora pronto, non ci sono ancora le condizioni per cui, quello che desiderate si possa realizzare, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 5 all’11 di maggio.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Non lasciarti manipolare da amici bisognosi, Vergine. Con le energie planetarie di oggi, è un buon momento per pensare a stabilire dei confini chiari. Sai quali amici sono lì per te e ti sollevano e quali tendono a prosciugare tutto il tuo tempo e le tue energie con il costante bisogno della tua attenzione immediata. Prova a dire di no. Comunque non puoi aggiustare la vita delle altre persone per loro. Pensaci.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La vita è stata un vero vortice ultimamente, Capricorno. Potresti sentirti un po’ sopraffatto da tutto quello che sta succedendo. È divertente recuperare il ritardo con tutti, ma un po’ scoraggiante rinnovare i legami con i vecchi amici e cercare di ricordare le cose che stanno succedendo con i nuovi. Fai un respiro profondo, Capricorno, stai andando bene Oroscopo del Giorno 30 Settembre 2022 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questa è una giornata fatta per il divertimento e la frivolezza Gemelli, non quella giusta per portarea termine molte delle tue faccende. Per quanto tu possa concentrarti sui cmpiti da svolgere, ci sono distrazioni ovunque ti giri. I tuoi amici di posta elettronica potrebbero inviarti battute e note e i tuoi amici potrebbero infastidirti per unirti a loro per qualsiasi tipo di uscita sia possibile ora. Puoi anche arrenderti.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Questa è una buona giornata per condividere l’amicizia con amici e colleghi, Bilancia. Le persone saranno in uno stato d’animo leggero e socializzante e non molto in uno stato d’animo lavorativo. Non serve davvero combattere questa energia. Divertiti oggi e permetti a te stesso di staccarti dai problemi di lavoro. Il lavoro ci sarà ancora.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Con tutte le conversazioni che hai avuto ultimamente Acquario, è probabile che tu abbia parlato con alcune persone nelle professioni di guarigione. Questi medici, infermieri e tecnici potrebbero esserti utili in futuro. Assicurati di archiviare le loro informazioni di contatto per riferimento futuro. Su un altro fronte, aspettati di ricevere buone notizie sulle tue finanze.

Oroscopo del Giorno 30 Settembre 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei una persona dai molti talenti e oggi probabilmente ne scoprirai un altro, Cancro. La consegna di un nuovo pezzo di equipaggiamento ti fa sentire come se ti fosse stato dato un giocattolo per il tuo unico divertimento. Ma una volta che hai messo in funzione il computer o il macchinario, devi condividerlo con i tuoi colleghi! Rimarranno molto colpiti dalle tue capacità tecniche.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le tue capacità tecniche fanno un vero balzo in avanti oggi, Scorpione. Sembra che tutto l’allenamento che hai fatto stia finalmente dando i suoi frutti. Le tue nuove abilità aumenteranno notevolmente la tua efficienza e miglioreranno la tua commerciabilità. Se stavi pensando di candidarti per una nuova posizione, prepara il tuo curriculum da inviare quando vedi un annuncio interessante. Qualsiasi mossa farai sarà per il meglio.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti scoprire un talento non sfruttato, Pesci. Forse c’è una nuova macchina in ufficio e tu sei l’unico che può capire come usarla. Forse redigere una semplice proposta commerciale ti fa capire quanto ti piace il processo di scrittura. Questo è un buon giorno per qualsiasi tipo di sforzo creativo, così come per qualsiasi tipo di lavoro burocratico. Fai di tutto per goderti la serata.