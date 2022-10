Pagani Utopia, la nuova hypercar da 2,15 milioni di Euro!

Pagani Utopia, l‘hypercar dallo stile retrò

“Abbiamo messo la passione, lo sforzo ed il sacrificio, nell’intento di creare qualcosa senza tempo e all’avanguardia della tecnologia”

Pagani Utopia, un piccolo grande sogno

Pagani Utopia è la terza vettura dell’atelier di San Cesario sul Panaro dopo la Zonda e la Huayra. Nel cuore della Motor Valley italiana nasce, sotto la supervisione di Horacio Pagani, una supercar con un chiaro richiamo ai modelli degli anni Cinquanta e Sessanta, con la presenza di elementi tipici di quel periodo.

Un’automobile di soli 99 esemplari fatta seguendo ricette antiche, ma con tecnologie moderne e sapienze artigianali la cui essenza sta nella passione, inesauribile quanto metodica, del suo creatore.

Pagani Utopia è costruita su una monoscocca realizzata in CarboTitanio HP62 G2 e Carbo-Triax HP62 con telai anteriori e posteriori in lega di acciaio al cromo-molibdeno. Il cuore pulsante è un propulsore V12 biturbo di 6 litri di derivazione AMG , in grado di sviluppare 864 CV con 1.100 Nm di coppia ed abbinato ad un cambio manuale Xtrac trasversale a 7 rapporti con differenziale elettromeccanico.

La velocità massima è di 350 km/h, con una accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi. Queste prestazioni sono anche favorite dal peso ridotto di soli 1.280 kg con la vettura che monta cerchi dotati di un estrattore in fibra di carbonio a forma di turbina che allontana l’aria calda dai freni riducendo le turbolenze sotto la carrozzeria.

Molto curata l’aerodinamica attraverso splitter e nel fondo vettura che termina con due grossi estrattori. Da prototipo gli sfoghi superiori sui parafanghi anteriori, quelli preposti a pulire i flussi intorno al parabrezza e le prese d’aria dietro ai finestrini e sopra il tetto. Anche i supporti dei retrovisori hanno un profilo alare studiato e il bilanciamento della deportanza è di 46:54.

Un capitolo a parte merita l’abitacolo di Pagani Utopia il cui stile è un mix di funzione, nostalgia ed estetica che celebra con le sue forme la natura meccanica di questa macchina unica. L’unico oggetto digitale è il display al centro della strumentazione, fiancheggiata dal contagiri e dal tachimetro, rigorosamente analogici così come lo sono i quattro strumenti al centro della plancia posizionati poco sopra i comandi a cursore e le manopole per la climatizzazione. Quello che non è metallo è rivestito in cuoio e l’abitacolo è sormontato da due piccoli semitetti trasparenti che aumentano la luminosità.

Le consegne di Pagani Utopia inizieranno a partire dalla metà del 2023, ma i clienti che l’hanno già acquistata e configurata potranno sognarla tenendo tra le mani un modello in scala che riproduce tutte le personalizzazioni richieste.