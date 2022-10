Autunno a Seattle

Una delle mete più ambite degli Stati Uniti

Seattle è la destinazione per eccellenza per nerd, Generazione X e Millenials ma anche per i nostalgici della musica grunge

Quello che impatta in modo incredibile nel panorama di questa metropoli è la classifica stilata da Forbes che, tra gli altri, mette Seattle al primo posto per ben 2 anni consecutivi nella sua classifica dei migliori luoghi negli USA per il business e la carriera. In effetti tutta l’area di Seattle ha una ricca storia legata all’innovazione se si pensa ai colossi Costco, Nordstrom e Starbucks.

Ma c’è un luogo a Seattle che farà rimanere a bocca aperta iperconnessi e multimediali Millenials e Generazione Z ed è il primo Museo al mondo di arte permanente NFT che ha aperto le porte lo scorso 14 gennaio. Situato a Belltown, contiene all’interno opere derivanti da prestiti di artisti e proprietari visualizzati su display ad altissima risoluzione.

La città vanta pure uno skyline unico, da immortalare rigorosamente dal pavimento rotante in vetro, unico al mondo, posto ad un’altezza di 150 m dal suolo dello Space Needle, che profeticamente fu realizzato per l’esposizione universale del 1962 concentrato su come sarebbe potuto essere la vita nel 21° secolo, dalle fattezze del vulcano Monte Rainier, delle Montagne Olimpiche e della Baia di Eliott.

Dal cinema alla musica, Seattle regala anche qui un’incredibile sorpresa. Dicono che se ami il grunge, questa città è la culla perfetta. Per entrare in sintonia con il movimento musicale che ha cambiato la storia del rock, basta fare un giro nello spettacolare Museum of Pop Culture, ospitato in un edificio che porta la firma di Frank O. Gehry e che da solo trasmette tutta la fluidità della storia del rock and roll.

E se ancora non ne aveste abbastanza di musica il consiglio è di trascorrere una notte all’Edgewater, l’unico hotel sull’acqua di Seattle sul Pier 67 , che vanta parecchi episodi legati alla dissolutezza del rock and roll. Una vera icona della città dove, tra l’altro, non mancano chitarre, spartiti e giradischi ad uso degli ospiti.

Una città che riserva incredibili sorprese e forse anche una nuova prospettiva verso il futuro!