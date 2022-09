Oroscopo del Giorno 22 Settembre 2022 Giovedì

SCORPIONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 22 Settembre 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le circostanze sono favorevoli per te se stai pensando di investire nel settore immobiliare. Qualsiasi tipo di investimento ti sta bene in questo momento, Ariete. Preparati ad avere una conversazione importante con un giovane oggi. Potresti trarre vantaggio da un importante telefonata. Anche se non l’avevi pianificato, potresti voler far visita ad un amico o un parente più grande stasera.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’opportunità potrebbe bussare per te oggi da una fonte improbabile, forse totalmente estranea! Usa il tuo intuito per seguire potenziali contatti. Gli immobili, in particolare quelli residenziali, sembrano particolarmente promettenti per fare un investimento finanziario in questo momento. Segui le tue intuizioni e guarda cosa succede. Non lasciare che la tua cautela ti blocchi in questo momento. Potrebbe essere sorprendentemente meraviglioso!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non sorprenderti se i soldi provengono da una fonte improbabile. Potrebbe essere un ritorno sorprendentemente buono su un investimento o un lascito di un parente. Presta attenzione a tutti i sogni che sembrano ripetersi. Potrebbero darti una lezione sulla comprensione del tuo percorso di vita. Potresti ricevere una visita inaspettata da un caro amico che non senti da anni. Tutto sommato, questo è un grande momento.

Oroscopo del Giorno 22 Settembre 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sei dimenticato di prendere due aspirine prima di andare a letto ieri notte? Questa mattina potresti sentirti nella nebbia, ma dovrebbe passare verso mezzogiorno. Potresti essere sorpreso da alcune notizie incoraggianti da un amico o un parente riguardo a una situazione difficile che ora si sta risolvendo. Goditi la sferzata di energia che ti dà questa buona notizia.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Aspettati di ricevere comunicazioni interessanti oggi, Vergine. Potresti sentire un amico perduto da tempo e avere la possibilità di aggiornarti sulle notizie. Forse sentirai qualcosa sul successo nel raggiungere un obiettivo che ti sei prefissato in questi ultimi mesi. Aspettati alcune conversazioni interessanti. Divertiti a scambiare idee su tutto, dalla politica all’educazione dei figli.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è un buon momento per stringere nuove relazioni, Capricorno. Sii di mentalità aperta se qualcuno che conosci si avvicina con una proposta. Fai i compiti ed esamina i potenziali rischi, ma questo è un bel periodo in cui perseguire qualcosa di nuovo. Successo e fortuna stanno arrivando. Tieni gli occhi e le orecchie aperti per le opportunità. Potresti sentire alcune notizie importanti dal tuo interesse amoroso.

Oroscopo del Giorno 22 Settembre 2022 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐EXCELLENT:Se è vero che raccogli ciò che semini Gemelli, nei prossimi mesi avrai un grande raccolto. Il tuo duro lavoro e la tua concentrazione inizieranno a ripagare profumatamente con promozioni e aumenti proprio quando potresti aver rinunciato a essere riconosciuto per tutto ciò che fai. Aggrappati alla tua grande energia, passione ed entusiasmo. Le porte stanno per aprirsi per te. Preparati a attraversarle!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei in un’ottima posizione per raccogliere i frutti di tutto il tuo duro lavoro passato, Bilancia. Nelle prossime settimane potrai realizzare importanti guadagni nella tua carriera e nei tuoi progetti personali. Non solo dovresti vedere progressi significativi nella tua vita lavorativa, ma otterrai anche una maggiore felicità personale. Hai un grande slancio, quindi continua così e realizzerai i tuoi obiettivi.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi senti il ​​tuo potere e la tua forza, Acquario. Hai lavorato duramente per rimetterti in forma fisica. Allo stesso modo, hai esercitato una grande quantità di energia nella tua vita lavorativa e sta dando i suoi frutti. Con l’energia planetaria di oggi, puoi anche aspettarti una maggiore intimità nella tua vita personale. Goditi questo momento speciale.

Oroscopo del Giorno 22 Settembre 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei molto apprezzato nella tua professione grazie al tuo forte acume per gli affari e al tuo approccio senza fronzoli alla risoluzione dei problemi. I recenti successi potrebbero prepararti per il prossimo balzo nella progressione. Sii aperto alle opportunità che coinvolgono Internet. Questa giornata potrebbe essere infarcita di ogni tipo di comunicazione da parte degli amici.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’orizzonte è nitido, anzi illuminato da un vigoroso Plutone, nume tutelare scorpionico, che vi guarda benevolo. Saldezza di nervi, presenza di spirito e voglia di sorridere non vi difettano. Anche Mercurio, altro vostro astro guida, vi è amico, quindi quasi nessuno è in grado di ingannarvi, specie se siete nati nella scorpionica prima e terza decade. Viene però fuori anche il vostro carattere un pò pungente: fate attenzione a non esprimere, sia pure con il brillante senso dell’umorismo che vi contraddistingue, i vostri veri pensieri. Una salute ottimale e un felice stato del tono e dell’umore vi permettono di dedicarvi alle vostre passioni con animo aperto. Le prospettive sono ottime, sia per l’attività fisica che per quella intellettuale.

Con Venere in felice transito per il vostro segno il lato sentimentale dell’amore può prendere il sopravvento su quello passionale. Cercate di sintonizzare le vostre esigenze con quelle della vostra dolce metà. Non vi sarà difficile soprattutto se siete nati in novembre.

Con Plutone, Nettuno, Venere, Sole al vostro fianco è impossibile tenervi testa. Siete vere e proprie macchine di efficienza e di attivismo e riuscite, spesso con facilità, dove altri hanno fallito, specie se appartenete alla seconda e alla terza decade del vostro segno.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È il momento giusto per proseguire la formazione per una particolare abilità o finire una laurea in un campo di tuo interesse, Pesci. Attualmente, un grande successo e una buona fortuna sono indicati quando affermi la tua notevole energia e ti concentri sull’argomento. Se stai pensando di affinare le tue capacità comunicative, prendi in considerazione un corso di scrittura. Forse vuoi organizzare un viaggio tanto desiderato.