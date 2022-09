Oroscopo del Giorno 23 Settembre 2022 Venerdì

Oroscopo del Giorno 23 Settembre 2022 Venerdì

BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 23 Settembre 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Circostanze al di fuori del tuo controllo potrebbero frustrare il tuo desiderio di stare insieme al partner oggi, Ariete. Gli obblighi di lavoro o familiari potrebbero interferire. Se il tuo partner deve elemosinare, non arrabbiarti. Questo non aiuterà e potrebbe metterlo sulla difensiva. Pianifica di incontrarti un altro giorno. L’assenza fa crescere il desiderio!

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Dovresti essere particolarmente attraente, Leone. Potresti avere un aspetto etereo e mistico su di te che attira l’attenzione degli estranei. Neanche questo andrà perso per i tuoi amici. Potresti trovarlo inquietante, in particolare se le persone diventano troppo attente o se il partner diventa geloso. Rilassati e divertiti comunque. Inutile dire che questo è un ottimo giorno per acquistare online i vestiti!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’ispirazione per la scrittura, la musica, il disegno, la pittura o altre attività creative potrebbe essere fuori portata oggi, Sagittario. Grandi idee potrebbero spuntare nella tua testa e uscire altrettanto rapidamente. L’unico modo per evitare la frustrazione di perdere idee meravigliose è scriverle non appena arrivano. Prendere appunti può anche stimolare ulteriore ispirazione. Fallo!

Oroscopo del Giorno 23 Settembre 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La famiglia che significa molto per te può rendere la tua casa un luogo ancora più caldo e accogliente, Toro. Probabilmente passerai molto tempo a sistemarla per ricevere complimenti. L’unico aspetto negativo potrebbe essere che il tuo partner potrebbe non essere presente a causa di circostanze al di fuori del controllo di chiunque. Goditi comunque la visita e invita la tua famiglia a tornare quando il tuo partner sarà lì.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo telefono potrebbe sembrare infestato dai fantasmi oggi, Vergine. Le chiamate potrebbero essere piene di elettricità statica, potresti ricevere degli squilli o i chiamanti potrebbero insistere ripetutamente. Probabilmente non c’è alcuna forza soprannaturale al lavoro, ma potrebbe essere una buona idea verificare con la tua compagnia telefonica. Potrebbero esserci problemi!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti imbatterti in un vecchio amico e vederlo improvvisamente sotto una luce diversa. Un’attrazione romantica e sensuale che non avresti mai creduto possibile potrebbe sembrare improvvisamente travolgente. Prova a valutare se questa persona la vede allo stesso modo. Non cancellare questa possibilità solo perché hai etichettato questa persona come “amica”.

Oroscopo del Giorno 23 Settembre 2022 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐EXCELLENT:Una telefonata lunga ma necessaria da parte di un caro amico o del partner potrebbe arrivare oggi al lavoro, Gemelli. Le questioni di interesse immediato devono essere risolte. Potresti essere a disagio nel prendere tempo in compagnia e potresti persino attirare molta attenzione, ma devi fare questa conversazione ora. Probabilmente non avrà alcun effetto negativo a lungo termine, quindi fai quello che devi fare. Ti sentirai molto meglio!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Evento del giorno è il crearsi del magico equinozio d’autunno che avviene proprio nel vostro segno per la precisione alle ore 3 e 05 del mattino. In questa configurazione molto positiva si accentuano i valori di determinazione, di tensione verso il successo per voi. Marte infatti vi sostiene e lo stesso fa l’arguto Mercurio. La Luna invece, si occupa di mettere sulla vostra strada la buona fortuna, essenziale per farvi trovare di fronte a occasioni uniche. Giove e Plutone sono contrari e dal segno dell’Ariete e del Capricorno, specie se siete nati nella terza e prima decade e vi invitano a dedicarvi al rafforzamento dei vostri affetti sinceri.

Questa bella giornata dell’equinozio autunnale vi trova decisamente propensi a lasciarvi andare ai sentimenti. Marte in Gemelli vi spinge alla sensualità e all’eros, aumenta il vostro charme, specie se appartenete alla seconda decade e se siete ancora in cerca dell’anima gemella. Però smettetela con le esitazioni! Datevi da fare e non lasciatevi sfuggire le occasioni che il cielo ha predisposto per voi.

Meditate quanto avete lavorato, sia da soli che in equipe. Un bel Mercurio vi ricompensa adesso fornendovi ottime prospettive per la vostra attività futura, che vi stimolerà a dare sempre meglio e di più.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Una relazione d’amore attuale o potenziale potrebbe incontrare un intoppo in quanto hai uno scontro di volontà. Se uno di voi è testardo, questo potrebbe trasformarsi in una spiacevole lotta di potere. Cerca di elaborare una linea d’azione che crei una situazione obiettiva in modo che nessuno di voi si senta compromesso. In questo modo, lo sviluppo della tua relazione progredirà anziché regredire.

Oroscopo del Giorno 23 Settembre 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti scoprire un talento precedentemente non sfruttato Cancro, forse un dono artistico. Potrebbe essere elettrizzante, ma probabilmente ci vorrà un pò per abituarsi. I tuoi primi sforzi potrebbero essere incerti, ma questo è ciò che di solito accade quando impari una nuova mansione. Non scoraggiarti ancora! Concediti tempo. Alla fine probabilmente amerai quello che farai.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei attratto da qualcuno che conosci attraverso il lavoro, Scorpione? Se è così, questo non è un buon momento per perseguire questo desiderio. Potresti forzare troppo la mano e sarebbe inquietante per il tuo amico, che potrebbe addirittura sabotare i risultati che speri. Sii paziente e lascia che la relazione si sviluppi naturalmente. I tuoi sentimenti potrebbero benissimo essere reciproci!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Pesci, potrebbe presentarsi un’opportunità per aumentare le tue entrate lavorando in modo artistico o innovativo. Potrebbero essere coinvolte tecnologie come film o grafica. Potresti avere dei dubbi sulla tua capacità di affrontarlo, ma questa è solo la tua insicurezza. Non essere timido. Abbi un pò di fiducia in te stesso. Considera tutto con attenzione. Se ti sembra fattibile, fallo!