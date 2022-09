Tendenze Casa Autunno 2022

Comfort e sostenibilità!

L’obiettivo delle Tendenze Casa Autunno 2022 è quello di creare un ambiente che rispetti la personalità di chi abita la casa, ma che sappia essere accogliente.

Dopo la pandemia il modo in cui si vivono gli spazi della casa è radicalmente cambiato e le abitazioni sono sempre più volte a spazi funzionali, essenziali ed open space dove “rifugiarsi” e lavorare. Le Tendenze Casa Autunno 2022 vedono un ritorno al minimalismo con linee nette e pulite negli arredi e alla naturalità nella scelta dei materiali, per un mondo abitativo sempre più attento all’ecosostenibilità ed alla natura. I più usati saranno vetro, legno, pietra e metallo, ma sempre personalizzabili per esprimere il carattere di chi vive questi ambienti.

Nelle Tendenze Casa Autunno 2022 è molto in voga l’upcycling, la nuova tendenza di ridare vita a mobili antichi e a complementi d’arredo dimenticati o conservati in soffitta e cantina, donando loro un nuovo utilizzo. Da qui possono scaturire continue idee e soluzioni creative che creeranno atmosfere uniche e daranno quel pizzico di magia in più.

I colori avranno carattere e personalità forti. Toni decisi, scuri ma anche brillanti che si contrapporranno a quelli più tenui e delicati. Ancora grande protagonista sarà il verde oliva, che da mesi è entrato di diritto tra le tinte più di moda. Una tonalità perfetta in contrapposizione con materiali caldi come il legno, che dona un’aria di relax ad ogni ambiente.

Ottimo anche in contrapposizione a tinte neutre come il bianco ed il grigio. Ma potrai scegliere anche toni caldi e terrosi che diano un pò la sensazione di rannicchiarsi accanto al camino. L’arancione e l’ambra evocheranno alla perfezione la sensazione di un vero e proprio fuoco, mentre i dettagli in legno scuro completeranno l’ambiente.

Pantone propone un nuovo tono “Very Peri”, un colore di transizione, proprio come il periodo storico estremamente difficile che stiamo vivendo. Bellissimo in contrapposizione a bianco e blu sia su pareti che su mobili, tessuti e complementi d’arredo.

La parola chiave delle zone relax delle Tendenze Casa Autunno 2022 sarà morbidezza e comodità, per trasformare le nostre case in veri e propri rifugi dal grigio delle città. Ed ecco pouf, coperte di lana e plaid dai colori e dalle fantasie più svariate.

Non aver mai paura di osare, crea i tuoi interni così come li sogni!