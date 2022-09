Oroscopo del Giorno 20 Settembre 2022 Martedì

Oroscopo del Giorno 20 Settembre 2022 Martedì

GEMELLI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 20 Settembre 2022 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un’entusiasmante telefonata o e-mail potrebbe arrivare da un amico che ha delle ottime notizie per te, Ariete. L’amore e il successo nelle arti sono tutti evidenziati ora e questa comunicazione potrebbe portarlo alla tua attenzione. Le conversazioni potrebbero portare ispirazione e la tua mente è incline a percorrere mille miglia all’ora per la maggior parte della giornata. Sfruttala al meglio!

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sei sentito stagnante ultimamente Leone, come se la tua vita non stesse andando da nessuna parte? Quello che succede oggi potrebbe cambiarla. Un insolito evento di gruppo potrebbe metterti in contatto con persone che ti aprono nuove porte intellettuali, di carriera o spirituali. Conversazioni stimolanti potrebbero farti girare la testa verso opportunità di cui non eri mai venuto a conoscenza prima. Avanti così!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un incontro appassionato con il partner potrebbe cementare il legame tra di voi così profondamente da iniziare a parlare di impegno o persino di matrimonio. Una foschia romantica può permeare le tue interazioni. Tuttavia, metti un pò di moderazione nell’esprimere i tuoi sentimenti. Colpire la tua metà con troppo in una volta potrebbe avere l’effetto opposto a quello che speri. Sii paziente!

Oroscopo del Giorno 20 Settembre 2022 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potrebbe formarsi un gruppo online Toro, forse amici coinvolti nelle arti, nella meditazione o negli studi spirituali. È probabile che questo gruppo sia vicino, probabilmente attraverso interessi reciproci, quindi comunicare con loro questa sera dovrebbe essere sia intellettualmente stimolante che emotivamente gratificante. Ciò che accade oggi potrebbe anche portare guarigione di qualche tipo, per te o per qualcun altro.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’ispirazione potrebbe arrivare oggi, Vergine. È una bella sensazione, ma potresti non essere sicuro di come canalizzarla. Potrebbe rappresentare una svolta spirituale, un’ispirazione artistica, una maggiore comprensione degli altri o tutto quanto. Quello che è quasi certo è che vorrai passare del tempo da solo per prendere tutto e capire come usarlo. Non scartare nessuna possibilità, per quanto oltraggiosa possa sembrare.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ti sei sentito meno te stesso del normale, Capricorno? Se è così, oggi potresti improvvisamente riprendere le forze ed essere impaziente di partire. Potresti anche essere tentato di iniziare un rigoroso programma di esercizi. Vai avanti e inizia, ma cerca di non recuperare il tempo perso tutto in una volta. Devi rilassarti. Magari inizia con un pò di yoga.

Oroscopo del Giorno 20 Settembre 2022 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Profilo dei transiti decisamente positivo per voi oggi. Mercurio, vostro principale nume tutelare, è in una posizione molto congeniale: nel segno della Bilancia. Si possono prevedere il diradarsi dei problemi che costellano la vostra vita pratica, scompaiono i frequenti nervosismi, specie se siete nati nelle prime due decadi del vostro segno. Superate ogni imprevisto con brillanti colpi di genio. Inoltre, la capacità di adattamento e un tocco di fantasia vi aiutano a volgere le situazioni a vostro completo vantaggio. Se siete nati nella terza decade gemellina potete avvertire ancora un poco di stanchezza dovuta al peso degli impegni giornalieri. Nettuno nei Pesci vi consiglia di programmarvi momenti di relax a contatto con la natura e, se gli amate, anche con gli animali.

Nutrite il sentimento d’amore con l’ascolto paziente e la comprensione garbata delle esigenze del (o della vostra) partner. Aumenta così in voi la facoltà di attenzione per l’altro, indispensabile per giungere a una perfetta intesa. Ventaglio di possibilità che si aprono se siete single: dovete solo avere l’iniziativa di accoglierle.

C’è una possibile fase di rotazione delle cariche e dei ruoli al lavoro, in special modo se siete nati nella prima decade. Preparatevi, con Mercurio e Marte molto positivi, a significativi cambiamenti di rotta professionali.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti avere la possibilità di parlare con nuove persone in campi interessanti, forse di paesi stranieri, Bilancia. Le tue capacità di conversazione sono ai massimi livelli, quindi non solo ti divertirai a parlare con tutti, ma anche a loro si divertiranno a parlare con te. Idee intriganti e informazioni utili potrebbero farti ronzare la mente tutta la notte. Prova a fare una passeggiata la sera per schiarirti le idee.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore e il romanticismo non fanno solo parte della tua vita oggi Acquario, sono tutta la tua vita. Se sei single, un potenziale partner potrebbe farti vacillare. Se sei attualmente coinvolto invece, gli eventi recenti potrebbero aver creato un legame così potente tra te e la tua amata che pensi che non finirà mai. Considera cosa ha portato a questa sensazione e trova un modo per ripeterla.

Oroscopo del Giorno 20 Settembre 2022 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Cancro, potrebbe arrivarti la possibilità di aumentare le tue entrate partecipando a un progetto artistico di qualche tipo. Potresti prendere parte al lavoro creativo o promuoverlo a livello commerciale. Qualunque cosa sia, è probabile che nel processo creerai delle solide amicizie. Se sei single, uno dei tuoi colleghi potrebbe rivelarsi un potenziale partner d’amore. Divertiti!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le informazioni raccolte da fonti sorprendenti potrebbero portare a improvvise e fortunate interruzioni di carriera, Scorpione. Potresti esplorare campi completamente nuovi, anche se questo potrebbe essere temporaneo. I tuoi sforzi dovrebbero attirare l’attenzione di coloro che contano e alla fine portare a un avanzamento o un aumento. Non aver paura di continuare a esplorare queste fonti. Continua così!

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua casa sembra essere stata colpita da un ciclone? La tua natura ordinata dovrebbe spingerti a riordinarla. Nel corso della confusione, non sorprenderti se scoprirai degli oggetti che pensavi di aver perso per sempre. Una volta finito, probabilmente scoprirai che il posto è bellissimo, meglio di prima. Qualcosa di buono può davvero venire fuori dal caos.