Oroscopo del Giorno 17 Settembre 2022 Sabato

Oroscopo del Giorno 17 Settembre 2022 Sabato

LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 17 Settembre 2022 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Qualcuno che non hai mai incontrato prima e che trovi estremamente attraente potrebbe svoltarti la giornata. Potresti decidere di andare a salutarlo e scoprire non solo un’attrazione fisica ma anche una compatibilità mentale. Probabilmente i tuoi sentimenti sono ricambiati! Se sei single, vale la pena perseguire questa attrazione. Se sei già impegnato, magari potresti farti un nuovo amico!

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Una bella configurazione planetaria amplifica oggi la vostra energia, il vostro slancio vitale, la capacità di farvi avanti e impegnarvi in prima persona. La volontà di assumervi responsabilità è una delle costanti di questa giornata, portata avanti con orgoglio e senso di lealtà. Va inoltre osservato, inoltre che, a fronte di varie difficoltà sia in casa che fuori, la calma razionale che il cielo vi invia, sarà il mezzo con cui ogni intoppo verrà superato. Siete in un ottimo stato di salute, avete solo l’imbarazzo della scelta su come impiegare il vostro tempo libero. Marte Gemelli vi stimola a esercitare il fisico in nuovi interessi sportivi, specie se appartenete alla leonina seconda decade.

Mercurio, in angolo positivo dalla fedele Bilancia, vi fa altruisti in amore: anticipate ogni piccolo desiderio del vostro partner. Nuovi progetti, matrimoni, convivenze, figli, sono alle porte. In special modo per le ultime due decadi del vostro segno. I single provano momenti di conferma del loro fascino sessuale sempre prorompente, specie se appartengono alla prima decade ora gratificata da Giove.

Se aspettate cambiamenti di lavoro che giochino a vostro vantaggio, il momento è arrivato, grazie a ottimi aspetti planetari per i nati in agosto. Nuove opportunità si prospetteranno, migliorando la vostra attuale condizione.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti ritrovarti a vacillare per lo shock quando un vecchio amico sembra improvvisamente mostrare un interesse amoroso per te. Potrebbero emergere emozioni contrastanti, ma non cancellarle immediatamente. Potrebbe esserci il potenziale per un buon rapporto con questa persona. Prova a tastare le acque per un pò!

Oroscopo del Giorno 17 Settembre 2022 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le questioni di carriera e di denaro continuano ad andare bene per te Toro, e probabilmente anche l’amore. La tua vita può essere invidiata dagli altri, ma probabilmente senti che manca ancora qualcosa. Questo è un buon giorno per esplorare gli studi metafisici e spirituali. È un momento di transizione e questo tipo di interesse può semplificarti le cose, soprattutto se le persone a te vicine condividono il tuo interesse.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai pensato di cambiare carriera, Vergine? Potresti sentire parlare di alcune opportunità oggi, forse tramite un collega. Questo potrebbe essere il momento giusto per fare un cambiamento. Gli sviluppi professionali positivi sono nell’aria. Elenca le tue opzioni e poi fai qualche ricerca. Potresti essere diretto verso alcune possibilità eccitanti.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi ti potrebbe essere chiesto di parlare a un incontro virtuale o di guidare un gruppo di discussione online, Capricorno. Tendi ad essere timido, ma oggi sarai favorevole e ti divertirai a essere sotto i riflettori, anche se per poco. Brillerai sicuramente e gli altri potrebbero farti complimenti sinceri. Dopo l’evento, goditi il ​​resto della giornata. Te lo sei meritato!

Oroscopo del Giorno 17 Settembre 2022 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’amore e la creatività sono le forze trainanti della tua vita oggi, Gemelli. Potresti scoprire che i sentimenti per una persona speciale forniscono molta ispirazione per progetti creativi. La tua energia creativa ti rende molto più attraente per la persona che ami. Questa potrebbe rivelarsi una giornata emotivamente ed esteticamente soddisfacente. Sfruttala al meglio!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti particolarmente caloroso e affettuoso Bilancia, e l’amore potrebbe essere nella tua mente. Il tempo trascorso con il partner di un altro stato o paese potrebbe sembrare particolarmente allettante. Questo è un ottimo giorno per programmare una serata intima da soli e vedere dove ti porta. Tutti i segni indicano che il tuo amico ricambia i tuoi sentimenti e potresti finire proprio dove vuoi!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore continua a crescere oggi, Acquario. Dovresti sentirti particolarmente sexy. È probabile che attirerai sguardi ammirati da coloro che ti circondano, compresi gli estranei. Se sei single, potresti persino attirare un nuovo eccitante partner. Se sei già coinvolto invece, la tua amata potrebbe innamorarsi di nuovo di te. Programma una serata intima insieme e sfruttala al meglio!

Oroscopo del Giorno 17 Settembre 2022 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Tendi ad essere semplice e pratico Cancro, ma ora hai voglia di indulgere in alcuni voli di fantasia. I romanzi potrebbero essere particolarmente attraenti in questo momento. Potresti anche giocare con l’idea di scriverne uno tuo. Se al momento hai una relazione sentimentale, la tua dolce metà potrebbe voler fare qualcosa di speciale con te stasera. Buona giornata.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: I sogni erotici potrebbero farti svegliare di uno strano umore, Scorpione. Potresti desiderare un incontro romantico, ma è probabile che l’impatto sia più forte di quello che pensavi. Questi sogni intensi potrebbero stimolare i tuoi succhi creativi. Se al momento non stai lavorando ad un progetto, le idee potrebbero inondare la tua immaginazione. uona giornata.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti un milionario, Pesci. Le questioni di denaro sembrano superare le tue aspettative. Potresti voler passare del tempo a sistemare la tua casa o magari fare shopping. Una maggiore fiducia in te stesso aggiunge ancora più succo a un aspetto già migliorato. Vestiti con i tuoi colori preferiti e divertiti.