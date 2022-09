Cocktail Autunnali: i più buoni da gustare a casa con l’arrivo del freddo

Cosmopolitan

Lasciati trasportare nell’atmosfera unica dell’autunno a New York con il Cosmopolitan, il cocktail più glamour che esista!

Con il suo colore rosa acceso, il Cosmopolitan saprà catturarti già dal primo sguardo e non potrai fare a meno di immortalarlo in una bella foto insieme ai tuoi amici, nelle vostre serate in compagnia. Dopo la vista, sarai sicuramente appagato anche dal suo gusto equilibrato, tra il dolce e l’acido.

Negroni

È il cocktail più bevuto secondo la rivista inglese Drinks International e, in effetti, non c’è bancone in giro per il mondo dove non si serva. Il drink nato a Firenze da una richiesta del conte Camillo Negroni, si prepara versando in un tumbler basso parti uguali di gin, vermouth e bitter (30 ml). Infine si aggiunge il ghiaccio e si decora con una fettina d’arancia.

Manhattan

Un drink dal sapore caldo e intenso, l’ideale da gustare dopo una giornata trascorsa fuori casa al freddo. Inventato nel cuore di New York, si è diffuso rapidamente in tutta Europa, gustato come un delizioso aperitivo, o un rilassante cocktail dopo cena. Il calore del whiskey Bourbon Bulleit si sposa perfettamente con il Vermouth Cocchi che gli dona una nota di dolcezza con chiare note di vaniglia e cannella.

Gimlet

Fortunatamente l’autunno sa ancora regalarci alcune giornate miti e tiepide dal cielo terso. Immaginati di poter godere ancora dell’aria aperta, magari per un pranzo in giardino con gli amici. Quel che viene subito in mente è un cocktail fresco e aromatico, dal retrogusto sapido, così come il Gimlet. Perfetto da abbinare al pesce, da sostituire alla solita bottiglia di vino bianco, per stupire i tuoi ospiti.

Rob Roy

Un grande classico oggi molto in voga, il Rob Roy è ideale per i bevitori di Manhattan che vogliono provare un’alternativa a base di Scotch. Per prepararlo è necessario munirsi di un mixing glass e versare, con l’aiuto di un jigger, 45 ml di whisky scozzese, 25 ml di vermouth rosso e, in ultimo, un dash di Angostura. Una volta ottenuta la giusta diluzione mescolando, è possibile filtrare il drink in una coppetta ben fresca e guarnire con una scorza di limone.