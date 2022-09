Oroscopo del Giorno 16 Settembre 2022 Venerdì

SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 16 Settembre 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Dovresti essere in ottima salute oggi, Ariete. Ti senti particolarmente in forma e il tuo aspetto probabilmente lo riflette. Stai cercando attività salutari che ti diano anche piacere, come l’esercizio fisico e una dieta corretta. Trova un ricettario pieno di gustose ricette e provale. Le tue relazioni con gli altri dovrebbero essere calde, amorevoli e amichevoli. Fai esercizio con gli amici, se puoi, dovrebbe incoraggiarti a continuare a fare un buon lavoro!

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una piacevole sorpresa arriva quando ricevi un regalo o una piccola somma di denaro, magari per posta, Leone. Qualcuno ti restituirà un prestito o potresti ricevere un regalo per qualche piccolo servizio che hai svolto per qualcuno. Potresti essere tentato di cambiare idea e comprare un regalo per qualcun altro con quei soldi. Aspettati alcune chiamate che si traducono in conversazioni lunghe e significative!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Si uniscono pianeti lenti e rapidi in segni amici e fanno sì che il vostro calore umano e la indubitabile bontà si dispieghino in tutta la loro intensità. La vostra risolutezza ha modo di esprimersi proprio a partire da oggi, con Giove e Mercurio ospitati tra Ariete e Bilancia, segni che formano un aspetto magnifico con il Sagittario. Conterete su una forza dinamica che saprete mettere in atto soprattutto nell’attività concreta, in famiglia e sul posto di lavoro. Saturno vi è vicino dall’Aquario e infonde sicurezza in voi stessi. Il prorompente Marte pur negativo in Gemelli, vi stimola a dare di più in palestra. Fate attenzione ancora un poco prima di lanciarvi però come vorreste.

I rapporti consolidati ricevono l’incondizionata approvazione celeste. E arriva da Giove, che dà la sua benedizione più autorevole, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 24 novembre al 3 dicembre. Sono prevedibili convivenze, matrimoni, figli che suggellano le unioni stabili. I single vivono sorprese di incontri insperati che riaccendono in loro l’eros, specie se sono nati in dicembre.

Alcune incognite pongono la necessità di una maggiore organizzazione del vostro lavoro. E voi con il vostro senso pratico e la capacità di semplificare riuscite a trovare la soluzione più opportuna.

Oroscopo del Giorno 16 Settembre 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’amore sboccia nelle relazioni strette mentre la comunicazione scorre liberamente. Sei intuitivo per natura Toro, ma oggi ti senti particolarmente in sintonia con i pensieri, i sentimenti, i bisogni e i desideri degli altri. Non sorprenderti se ti avvicinerai a chi ti circonda. I bambini, in particolare, dovrebbero fornire calore e amore. Se sei artisticamente incline, inizia un nuovo progetto oggi.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che la comunicazione sia calda, informativa e amichevole oggi Vergine, e probabilmente ti avvicinerai a coloro che ti circondano. La tua ispirazione e immaginazione fluiscono liberamente e probabilmente vorrai incanalare gran parte della tua energia in progetti creativi. Potresti anche telefonare a un amico che condivide i tuoi interessi artistici.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potrebbe arrivare un messaggio o una telefonata di una persona cara che vive lontano. È da un pò ce pensi a questa persona Capricorno, quindi non sorprenderti se la sentirai. Sei particolarmente in sintonia con i pensieri e i sentimenti degli altri in questo momento. In effetti, potresti sentirti particolarmente ispirato a lavorare su progetti tuoi, poiché è probabile che le idee ti riempiano la testa. Divertiti!

Oroscopo del Giorno 16 Settembre 2022 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La felicità regna quando tu e la tua famiglia intraprendete uno o più progetti che potrebbero rendere la vostra casa più allegra, Gemelli. Conversazioni amichevoli implicano la condivisione di informazioni interessanti e vi avvicinano. I visitatori potrebbero passare e altre persone potrebbero chiamare con notizie interessanti. Questo è un buon giorno per organizzare una festa improvvisata. Buona giornata!

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se sei musicalmente o artisticamente incline Bilancia, oggi potresti avere visioni o melodie nella tua testa che chiedono semplicemente di essere scritte. Se sei uno scrittore, potresti essere pieno di idee per le storie. Qualunque siano i tuoi interessi creativi, l’ispirazione abbonda. È una buona idea iniziare a lavorare su questi progetti oggi!

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I sogni ad occhi aperti e le fantasticherie potrebbero ispirare nuove idee per progetti creativi oggi. Visioni, storie o melodie potrebbero inondare la tua mente e potrebbe essere una buona idea scriverle prima che scompaiano. È anche probabile che ti senta più in sintonia del solito con i pensieri e i sentimenti degli altri. Non sorprenderti se darai alle persone intuitivamente ciò che vogliono e di cui hanno bisogno prima che te lo chiedano.

Oroscopo del Giorno 16 Settembre 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una conversazione con qualcuno nel tuo quartiere potrebbe rivelarsi inaspettatamente piacevole e divertente. Potresti incontrare nuove persone e avvicinarti a quelle che già conosci. Potrebbero essere scambiate molte informazioni interessanti e utili. Potrebbe esserci un futuro incontro a cui vorresti partecipare Cancro, quindi hai qualcosa da aspettarti. Potresti anche prestare o prendere in prestito dei libri oggi.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi dovresti essere impegnato sotto il profilo della comunicazione, Scorpione. Le chiamate e le e-mail alle persone a te vicine potrebbero richiedere molto tempo. Potresti organizzare una riunione o un evento sociale di qualche tipo. Probabilmente ti senti ottimista ed entusiasta e probabilmente diffonderai questi sentimenti agli altri. Sei anche più in grado di intuire cosa sta succedendo con loro.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’affetto sboccia nelle relazioni intime mentre ti sintonizzi con i pensieri, i sentimenti, i bisogni e i desideri di coloro che ti circondano. La comunicazione dovrebbe essere chiara, aperta e onesta senza essere brutale. Gli eventi sociali dovrebbero rivelarsi particolarmente divertenti oggi Pesci, poiché è probabile che attiri persone interessanti con informazioni utili e intriganti. Anche la lettura potrebbe rivelarsi utile ora. Buona giornata.