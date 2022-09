Oroscopo del Giorno 15 Settembre 2022 Giovedì

TORO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 15 Settembre 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti voler restare sul divano oggi, Ariete. Va bene. Non alzarti se non vuoi! Probabilmente faresti meglio a restare vicino a casa e goderti un bel film stasera. Se le persone ti chiedono come stai, sii onesto. Gli altri saranno in grado di vedere attraverso di te, quindi non cercare di nascondere i tuoi sentimenti. Oggi è un buon giorno per dire come ti senti veramente.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Chiama o scrivi una lettera a un amico oggi, Leone. Il tuo cervello potrebbe sentirsi come se fosse bloccato in una carreggiata, a cui probabilmente è meglio rimediare condividendo questi sentimenti con gli altri. Fai un passo alla volta e in cambio sii paziente con gli altri. Fai attenzione mentre ti avvicini alla fine. Assicurati di indossare il giubbotto di salvataggio.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentirti come se fossi bloccato in una palude, quindi indossa le tue galosce e fai del tuo meglio. Questo è tutto ciò che puoi fare. Le persone possono essere molto permalose e impazienti con battute ridicole, anche se sono educate. Cerca di non dare un senso alle cose che ora sembrano confuse. Torna da loro tra un paio di giorni!

Oroscopo del Giorno 15 Settembre 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: I moti planetari vi predispongono in questa giornata settembrina a vivere momenti di soddisfazione e di serenità. La Luna nel vostro segno vi spinge positivamente verso gli altri, dando modo di mostrare un comportamento socializzante, in famiglia e con gli amici di sempre, ambienti che vi vedono esibire una perfetta libertà di spirito. Resta comunque parallelamente la vostra tendenza a ricercare una solitudine ricca di riflessioni, ma senza che diventi troppo condizionante per voi e per chi vi sta attorno. Lasciate da parte i pensieri, a volte ossessivi quotidiani e ritempratevi con i vostri piaceri, anche quelli gastronomici e quelli del “nutrimento dell’anima”, che sanno offrire arte e cultura.

Preoccupazioni lavorative e familiari non avvicinano con spensieratezza all’amore e all’eros, specie se festeggiate il vostro compleanno in aprile. Con l’appoggio emotivo del vostro (o della vostra) partner, vi saprete, tuttavia lasciare alle spalle, in questa giornata, le incertezze che provengono dal quotidiano. Grandi successi dei single nati in maggio.

Una configurazione astrale non proprio equilibrata non vi aiuta a spendere i vostri soldi come vorreste. Specie se siete nati nella terza decade taurina, potreste subire qualche piccolo imprevisto che vi darà noia, come multe e tassazioni che non avevate messo nel conto.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le cose vanno bene per te oggi Vergine, quindi crogiolati al sole che questo giorno ti offre. Il tuo intuito è particolarmente forte e hai una straordinaria capacità di cogliere i sentimenti degli altri. I tuoi doni curativi sono molto richiesti da coloro che ti circondano. Avranno bisogno di una spalla sensibile su cui appoggiarsi. Assicurati solo di non perderti durante il processo. Risparmia un pò di energia per te.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo intuito è molto acuto oggi Capricorno, e il tuo obiettivo mentale è azzeccato. Altre persone possono sprofondare nella palude, ma tu sei la zattera di salvataggio a cui possono aggrapparsi. La tua straordinaria chiarezza mentale sarà inestimabile per tutto il giorno. Sarai in grado di comunicare chiaramente i tuoi sentimenti e dovresti trovare la loro ricettività ai tuoi pensieri molto più grande del solito.

Oroscopo del Giorno 15 Settembre 2022 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Dai alle persone il beneficio del dubbio, Gemelli. Non essere così frettoloso nelle tue azioni e prenditi il ​​tempo per pensare alle cose. Oggi hai una connessione speciale con i tuoi sentimenti che può aiutarti a schiarire parte della nebbia nel tuo pensiero. La tua sensibilità verso gli altri è straordinariamente forte. Le persone saranno particolarmente attratte da questo lato di te, specialmente stasera.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’indecisione delle altre persone potrebbe farti sentire frustrato e bloccato oggi, Bilancia. Non pensare di dover aspettare che gli altri prendano una decisione prima di agire. Fai quello che devi fare e gli altri ti raggiungeranno quando saranno pronti. Non sei responsabile del loro benessere. Concentrati su di te.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti trovare l’atmosfera di oggi un pò troppo cupa per i tuoi gusti, Acquario. Perché sono tutti così seri? Indipendentemente dal fatto che tu sappia la risposta o meno, sappi solo che probabilmente non è qualcosa che hai fatto tu. È probabile che le emozioni che si sono accumulate si esprimano ora, proprio come un vulcano che esplode sotto la pressione di tonnellate di lava fusa.

Oroscopo del Giorno 15 Settembre 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Metti da parte la tua natura professionale per la giornata e concentrati sui tuoi sentimenti, Cancro. Potresti essere un pò protettivo nei confronti delle tue emozioni, ma renditi conto che gran parte di ciò che provi si sperimenta al meglio esprimendolo agli altri. Entra in profondità ed entra in contatto con ciò che credi veramente essere il cuore del problema. Il tuo pensiero è chiaro come può esserlo oggi, quindi divertiti!

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potrebbe essere molto più facile del solito esprimere le tue emozioni a qualcuno oggi, Scorpione. Se c’è qualcosa nella tua mente da un pò, ora è il momento di dirlo. Sarai in grado di dipingere un quadro chiaro dei tuoi veri sentimenti. Esprimiti con sicurezza in modo da non sembrare indifeso o appiccicoso. La tua sensibilità è un dono che gli altri riconosceranno e apprezzeranno.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:Sì, potresti avere un altro biscotto, Pesci. Divertiti e non sentirti in colpa. Il senso di colpa è inutile. Oggi, sbarazzati del rimpianto. Esprimi le tue emozioni ma non soffermarti troppo su di esse. La tua sensibilità è acuta, quindi alza il tuo scudo psichico. Potresti raccogliere l’intensa energia degli altri, quindi fai attenzione. Simpatizzare con gli altri, ma non accettare la loro spazzatura. Hanno bisogno di portare fuori la propria spazzatura.