Oroscopo del Giorno 3 Settembre 2022 Sabato

Oroscopo del Giorno 3 Settembre 2022 Sabato

ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 3 Settembre 2022 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Aspettati di innamorarti a prima vista oggi, Ariete. Qualcuno di nuovo entrerà in scena e tu sentirai un’attrazione immediata. Se si trasformi in qualcosa di duraturo o meno non è certo, ma qualunque cosa accada, ricorderai questa persona per molto tempo! Potresti anche avere un improvviso interesse per nuove forme di espressione artistica e voler iniziare a imparare la videografia o la grafica.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Leone, sviluppi bizzarri e inaspettati potrebbero sconvolgere la tua vita. Potrebbero essere coinvolti soldi. Potrebbero arrivare nuove persone che aprono porte che alla fine conducono a una nuova vita. Potresti anche innamorarti a prima vista. Non è facile fare previsioni per una giornata strana come questa. Stai certo che quando andrai a letto non sarai la stessa persona che eri quando ti sei svegliato.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un viaggio in aereo potrebbe essere nell’aria, Sagittario. Potresti avere in programma di visitare stati lontani o terre straniere. Potresti andare con amici o un gruppo a cui sei associato. Nuovi interessi insoliti potrebbero catturare la tua attenzione, invogliandoti a studiare ulteriormente. Potresti iscriverti a un seminario online. Stai cercando di espandere i tuoi orizzonti. Fai attenzione a non allargarti troppo.

Oroscopo del Giorno 3 Settembre 2022 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le meraviglie della tecnologia potrebbero arrivare a casa tua oggi, Toro. Potresti acquistare nuove apparecchiature come computer o telefono o decidere di scegliere un centro di intrattenimento domestico all’avanguardia. Qualunque cosa sia, aspettati molte attività dentro e fuori casa mentre i membri della famiglia imparano a usare i tuoi nuovi giocattoli. Sarà emozionante per tutti!

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti essere affascinato da film, musica e video. Potresti scoprire un nuovo interesse per il cinema, l’ingegneria del suono o la videografia. Potresti decidere di leggere questi campi e applicare ciò che impari ai film che vedi e alla musica che ascolti. Se sei seriamente intenzionato a imparare queste abilità, questo è il momento di provarci. Ti divertirai!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Esperienze insolite possono dare origine a un nuovo interesse per le scienze o le pratiche occulte come la magia o l’alchimia. Questo è un ottimo momento per iniziare a esaminare tali argomenti Capricorno, o intraprendere uno studio formale di astrologia. Una fortunata pausa di denaro potrebbe arrivarti proprio oggi. Potrebbe essere un regalo o un prestito rimborsato. La tua inclinazione potrebbe essere quella di uscire e spendere tutto. Stai attento!

Oroscopo del Giorno 3 Settembre 2022 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Informazioni preziose e interessanti potrebbero arrivare attraverso la tecnologia. Potresti scoprire nuove informazioni online che risvegliano un nuovo eccitante interesse per te, forse legato alle scienze, all’occulto o alla metafisica. Potresti anche scoprire un talento per l’astrologia. Anche le attività di gruppo online possono essere interessanti ora, in particolare quelle riguardanti le attività umanitarie!

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti avere un forte bisogno di cercare l’avventura, Bilancia. Potresti voler fare un viaggio in un luogo esotico, incontrare nuove persone o provare nuovi passatempi, forse spericolati come il paracadutismo. Provaci se puoi, ma questo impulso potrebbe indicare la noia in qualche parte della tua vita. Cosa puoi cambiare del tuo stile di vita per evitare la stagnazione futura?

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Panorama planetario di questa giornata abbastanza positivo con molti pianeti che vi sorridono. Mercurio in Bilancia vi fa proprio andare “dove vi porta il cuore” in questa giornata che si rivelerà unica, specie se siete single e se festeggiate il vostro compleanno dal 24 al 28 di gennaio. Una persona conosciuta da poco e quasi casualmente, vi rallegra lo spirito e promette piacevoli conseguenze sentimentali.

Chi di voi, invece ha un rapporto rodato, con Marte nel segno dei Gemelli segno affine al vostro e direttamente in rapporto con l’Aquario, se ha in mente progetti da realizzare per il futuro, vede la possibilità di segnare punti e andare avanti nella conquista delle mete di coppia. Se siete nati dal 2 al 7 di febbraio si possono profilare matrimoni o, addirittura, voli di cicogna, in arrivo sul vostro nido.

Un bel Saturno nel vostro segno sostiene le vostre iniziative, specie se fate un lavoro di tipo intellettuale e se siete nati dal 10 al 14 di febbraio. Il pianeta vostro nume tutelare, perché in Aquario è idealmente a casa sua, dio della razionalità, del rigore, della fiducia nei tempi lunghi e ben programmati, favorisce una vostra lenta, ma costante scalata al successo.

Oroscopo del Giorno 3 Settembre 2022 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le finanze potrebbero assumere una nuova dimensione mentre guardi alla tecnologia per aiutarti ad aumentare il tuo saldo bancario. Potresti decidere di investire online o provare nuovi mezzi di archiviazione. Qualunque cosa proverai farà ben sperare per il tuo futuro finanziario. Aspettati anche una o due occasioni fortunate.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un’inaspettata pausa di carriera potrebbe arrivare, Scorpione. Dovrebbe essere eccitante e incoraggiante, e un pò spaventosa! Non lasciare che l’ansia ti blocchi. Non vorrai lasciarti sfuggire questa opportunità. La tua fortuna potrebbe suscitare invidia in alcuni dei tuoi colleghi, ma non lasciare che questo ti infastidisca. Fai semplicemente quello che devi fare e poi vai avanti.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti ricevere notizie sconvolgenti sul tuo lavoro, Pesci. Potrebbe esserci uno scossone nella gerarchia o qualcuno in una posizione di autorità potrebbe andarsene bruscamente. Tu e i tuoi colleghi potreste avere dei timori momentanei sulla sicurezza del lavoro, ma probabilmente non sono giustificati. La tua sicurezza sopravviverà a questi eventi e probabilmente starai meglio di prima.