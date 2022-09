Oroscopo del Giorno 2 Settembre 2022 Venerdì

SCORPIONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 2 Settembre 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una coppia che conosci da molto tempo potrebbe venire a trovarti a casa oggi, Ariete. Non sorprenderti se ti diranno quanto è meraviglioso il posto. La conversazione dovrebbe essere vivace e divertente, anche se dovresti evitare qualsiasi discussione su argomenti controversi. I dibattiti su tali questioni potrebbero diventare molto accesi. Potrebbe essere saggio offrire ai tuoi ospiti cibo piuttosto che alcol!

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è probabile che tu stia lavorando sodo dietro le quinte, magari preparando un progetto per altri da rendere pubblico o allenando le persone per una sorta di performance virtuale. Spenderai molte energie nel corso del completamento di questo lavoro, ma probabilmente sentirai che ne è valsa la pena. Non aspettarti di andare a casa presto, Leone. Probabilmente andrai oltre quello che è il tuo dovere.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il denaro è probabilmente nella tua mente ora, Sagittario. Il desiderio di una maggiore sicurezza finanziaria potrebbe costringerti a cercare lavoro o investimenti che ti ripagherebbero alla grande. È probabile che le opportunità per uno o entrambi arrivino attraverso amici, forse qualcuno con cui hai già lavorato in precedenza. È probabile che per ora realizzerai ciò che desideri, ma non è chiaro se continuerai su questa strada in futuro.

Oroscopo del Giorno 2 Settembre 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Toro, potresti passare molto tempo in macchina a fare commissioni nel quartiere. È probabile che vedrai persone che conosci che hanno notizie interessanti. Potrebbero aprire nuove attività nelle vicinanze. Medici, dentisti e altri professionisti potrebbero aggiungere consulenze virtuali, rendendo più comoda la tua routine quotidiana. Alcuni di loro potrebbero essere tuoi vicini o parenti.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Gli amici potrebbero invogliarti a unirti a loro per una breve gita di un giorno, magari in campagna. Questo è un grande giorno per fare una gita del genere, Vergine. Probabilmente hai lavorato sodo e hai bisogno di allontanarti per un pò. Non sorprenderti se ci sarà un ritardo, però. Tu o uno dei tuoi amici potreste essere in attesa di parlare con qualcuno.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐EXCELLENT:Non aspettarti di passare molto tempo a casa oggi, Capricorno. È più probabile che tu sia in macchina e lontano da casa. Potrebbero esserci commissioni e altri obblighi da adempiere. Cerca di tenere il ritmo in qualunque cosa tu faccia, altrimenti potresti essere esausto entro la fine della giornata. Prenditi il ​​tempo per fermarti e divertirti. Ciò garantirà una giornata divertente e non stancante.

Oroscopo del Giorno 2 Settembre 2022 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:I soldi che guadagni già da molto tempo potrebbero finalmente arrivare oggi Gemelli, ma non sorprenderti se dovrai correre molto per ottenerli. Potrebbero venire fuori progetti per futuri progetti di guadagno, anche se è importante considerare tutto attentamente e non saltare troppo rapidamente alle conclusioni. Questo è un ottimo momento per imparare una nuova abilità nel fare soldi.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le emozioni potrebbero essere intense al lavoro oggi mentre progetti importanti si avvicinano alle loro scadenze, Bilancia. Potresti dedicarci più tempo del solito. Gli animi potrebbero infiammarsi e i colleghi si scontreranno, quindi mantieni la calma e vai avanti. Sul lato positivo, i guadagni finanziari e di riconoscimento per qualsiasi cosa tu realizzerai oggi dovrebbero rivelarsi buoni.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le turbolenze emotive sul lavoro potrebbero stressarti troppo. Mal di testa o ipertensione temporanea potrebbero affliggerti se non stai attento. Non spingerti troppo. Ricordati di fare delle pause Acquario, e di fare una passeggiata all’ora di pranzo. Non aver paura di rimandare i compiti non essenziali. Andrà tutto bene. Perché rendere la giornata di lavoro più difficile del necessario?

Oroscopo del Giorno 2 Settembre 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:La persona speciale della tua vita potrebbe avere qualche problema con i colleghi. Non confortarlo, Cancro. È improbabile che la tua dolce metà voglia simpatia. Servono soluzioni. Se non ne hai, sii solo un buon ascoltatore. È importante per te uscire e fare esercizio fisico. Se il tempo è bello, fai una passeggiata. In caso contrario, partecipa a una lezione di esercizi online. Ti sentirai meglio.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Configurazione planetaria molto promettente accompagnati da una splendida Luna in congiunzione, testimoniando di una fase di “raccolto”, in senso materiale, affettivo, morale. Siete investiti da suggestioni e sensazioni che non sapete ben chiarire neanche a voi stessi. Sicuramente la vostra percezione della realtà è profonda e sfaccettata.

Da bravi Scorpioni, come vogliono tutti i sacri testi di astrologia, siete acuti, penetranti, privilegiate la parte passionale dell’amore e non ha importanza se siete uomini o donne, poiché il vostro carattere è dominato totalmente da una intensa pulsione all’emozionalità. Questa giornata di settembre, Plutone, transitante nel segno eroticamente prorompente del Capricorno, vi suggerisce di affinare la vostra sensualità e lasciare un attimo da parte alcune vostre propensioni, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 13 al 16 di novembre. Il partner, fisso o occasionale che sia, ve ne renderà ampio merito!

Con l’intuito prodigioso che possedete, riuscite a schivare qualche piccola prepotenza dei vostri superiori e evitate abilmente di entrare in contatto o, addirittura, di farvi coinvolgere in situazioni che vi avrebbero innervosito. Con Nettuno, dio che vi dona una visione lungimirante delle cose al vostro fianco, vi mostrate sicuri delle vostre mosse e ottenete apprezzabili risultati.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo dovrebbe essere un giorno fortunato per te, Pesci. Tutto ciò che proverai a fare dovrebbe andare abbastanza liscio. Le relazioni con gli altri sono calde, amichevoli e congeniali. Eventuali lavoretti o altri lavori in sospeso dovrebbero essere completati in modo rapido ed efficiente. Se hai intenzione di iniziare un nuovo progetto, questo è il giorno giusto per farlo. L’amore dovrebbe essere intenso e appassionato ora, quindi sfruttalo al meglio!