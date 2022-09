Guerlain Private Lounge Milano

Un’oasi di benessere esclusiva nel cuore della città

Guerlain Private Lounge Milano, in Via Monte Napoleone 1, è la nuova area esclusiva firmata Guerlain, in cui vivere l’esperienza di servizi personalizzati: dai trattamenti viso alle consulenze su misura passando per eventi speciali.

Al suo interno racchiude la Facial Suite in cui è possibile vivere l’esclusiva esperienza dei trattamenti viso skincare personalizzati ispirati alla tradizione e ai valori della Maison. Un lussuoso scrigno, intimo e riservato, per immergersi in un’esperienza olistica multisensoriale che dona beneficio a corpo e mente.

La Guerlain Private Lounge offre agli ospiti la possibilità di vivere l’esperienza dei servizi realizzati dai Guerlain Experts in un ambiente esclusivo tra cui:

Fragrance Consultation: per scoprire la passione di Guerlain nella celebrazione dell’arte dei profumi ed esplorare le proprie intime emozioni in una location unica e riservata.

Make-up Masterclass: il Make-up Artist Guerlain svela i segreti per un make-up perfetto, personalizzato e adatto alle diverse occasioni.

Skincare Facialist Consultation: consigli dei Guerlain Experts e gestuelle di bellezza e per scoprire la routine skincare più adatta alle proprie esigenze.

La nuova oasi di benessere nata per vivere l’esperienza di servizi personalizzati offerti dai Guerlain Experts, è accessibile solo su appuntamento.