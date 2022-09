Oroscopo del Giorno 1 Settembre 2022 Giovedì

LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 1 Settembre 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Gli elogi che potresti ricevere questa mattina potrebbero farti sentire in cima al mondo Ariete, ma cerca di non lasciare che questa sensazione ti arrivi in testa. Rimani modesto nonostante le lodi che potrebbero essere riversate su di te. Entro la sera, non sarai in grado di cavartela solo parlando da solo. Le azioni parleranno molto più delle parole ed è importante che tu abbia una sorta di piano.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Esordio positivo del primo mese dell’autunno in cui il vostro carattere dinamico e vincente ha modo di esprimersi alla grande. Alla positività di Marte e Mercurio che sono rispettivamente ospitati, il primo a suo completo agio nei Gemelli, il secondo ancora in ottima posizione nella Bilancia, si aggiunge quella di Giove in angolo benefico dal Leone. Veri mattatori in famiglia e con il vostro gruppo di amici, riuscite ad alleggerire gli ambienti e le atmosfere più grigie con la vostra spumeggiante personalità. La forma fisica è ottima e gode di una solarità del temperamento notevole.

Molti pianeti sono a vostro favore in questa giornata, a darvi una considerevole fortuna in amore, ma non dimenticate che Urano orbita ancora in angolo sfavorevole e vi può far commettere gaffe o dire ciò che non vi conviene con la persona che avete adesso accanto. Se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 10 agosto state in guardia e siate attenti su come porgete gli argomenti di conversazione e, soprattutto, fate attenzione sul tono che usate.

Saturno in rapporto contrastante per voi Leoni di agosto può non rendervi oculati come di solito siete nella gestione del denaro. Sappiate ascoltare la vostra voce interiore che vi invita alla prudenza e al risparmio!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le persone potrebbero vederti come la personificazione del dramma, specialmente questa mattina, Sagittario. Questo è un buon momento per esprimere le tue emozioni. Assicurati di rilasciare qualsiasi emozione repressa che hai dentro. Entro il pomeriggio, potrebbe essere una buona idea sdraiarsi un pò. Rivolgi la tua energia verso l’interno e pianifica ciò che deve essere fatto.

Oroscopo del Giorno 1 Settembre 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Le cose dovrebbero migliorare per te con l’avanzare della giornata, Toro. La chiave è rimanere tranquilli e non preoccuparsi dell’esito della situazione. Il futuro è incerto. Non dovresti dipendere da qualcosa che può o non può andare nel modo desiderato. Potrebbe esserci qualche conflitto tra te e qualcuno con un forte ego al mattino, ma questo dovrebbe risolversi entro la sera.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Prendi un pò d’acqua oggi e riconnettiti con questo elemento, Vergine. Come quando sciabordi le onde sulla riva, potresti cambiare dolcemente il paesaggio intorno a te con ogni parola o azione. Non sottovalutare la tua forza interiore. Potrebbe essere che sembri sopraffatto dalle cose che accadono intorno a te, ma non lasciare che ti impediscano di essere la persona che sei veramente.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Capricorno, potrebbe esserci un peggioramento del tuo umore, soprattutto al mattino. Potrebbe sembrare che tutti si stiano divertendo tranne te. Divertirsi è più uno stato d’animo che altro. Cerca di non rimanere intrappolato in una mentalità scadente. Il tardo pomeriggio è un buon momento per radicare le tue emozioni. Opera da un punto di stabilità invece che di gelosia.

Oroscopo del Giorno 1 Settembre 2022 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le tue emozioni potrebbero essere limitate oggi Gemelli, una sensazione che potrebbe essere difficile da scrollarsi di dosso. Cogli l’occasione per calmarti e rilassarti. Ti godrai di più i bei momenti quando darai al tuo corpo il riposo di cui ha bisogno. Spingere sempre per avventure più grandi e migliori può essere divertente, ma può lasciarti troppo stanco per apprezzarle a pieno.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Emotivamente parlando, dovresti stare abbastanza bene oggi Bilancia, specialmente al mattino. Questo è un buon momento per farsi carico di progetti che richiedono una leadership definita. Non pensare di essere inferiore alle persone intorno a te. Comportati come se avessi la leadership e scoprirai che gli altri ti supporteranno automaticamente. Hai tutto quello che serve per guidare il gruppo.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe esserci qualche conflitto oggi Acquario, soprattutto al mattino. Il tuo umore generale è abbastanza buono, ma c’è una forte forza che ti chiede di essere più realistico nel tuo approccio. L’ultima cosa che vuoi è che qualcun altro getti un secchio d’acqua sul tuo furioso fuoco di divertimento, ma è probabile che ciò accada a meno che tu non affronti la realtà della situazione.

Oroscopo del Giorno 1 Settembre 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe essere difficile trovare un appoggio all’inizio della giornata, Cancro. Potrebbe essere meglio dormire a lungo. Fai una buona colazione e rilassati al mattino. Entro la sera, sarai rinfrescato, ricaricato e pronto per affrontare la città. Le tue emozioni potrebbero sentirsi limitate, il che potrebbe rendere difficile esprimerti pienamente. Faresti meglio a rivolgere questa energia verso l’interno ora.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti frustrato oggi Scorpione, specialmente al mattino quando l’ego delle altre persone sembra essere forte. Potrebbe essere difficile relazionarsi con persone che semplicemente rifiutano di accettare qualsiasi opinione tranne la propria. Le cose dovrebbero calmarsi entro il pomeriggio. Scoprirai che le persone inizieranno a vedere le cose dal tuo punto di vista. Rimani fiducioso della tua posizione nonostante le esitazioni degli altri.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua mente potrebbe essere un pò torbida per la maggior parte della giornata Pesci, e potresti avere difficoltà a radicarti. Può darsi che tu stia cercando di navigare in base alle stelle, ma sfortunatamente le nuvole si sono spostate e non ci sono punti di riferimento all’orizzonte. La buona notizia è che il cielo dovrebbe schiarirsi più tardi e scoprirai che non c’è altro da fare che una navigazione tranquilla per il resto della notte.