Oroscopo del Giorno 6 Agosto 2022 Sabato

SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 6 Agosto 2022 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La mattina di solito non è il momento migliore per te, Ariete. Non sei completamente sveglio fino al pomeriggio. Tuttavia, cerca di non sottovalutare gli eventi di questa particolare mattinata. Molto probabilmente, prima di mezzogiorno godrai della tua migliore lucidità mentale. Sorprenderai le persone con un atteggiamento ottimista e una soluzione per ogni problema che ti si presenta.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le cose sembrano andare abbastanza bene per te sotto molti aspetti, Leone. Il tuo pensiero è chiaro, le tue emozioni sono sotto controllo e i pezzi del puzzle sono a posto. Questo è il tuo momento per sfruttare questa fortuna e trasformarla in qualcosa di enorme. Hai il potere di far succedere qualsiasi cosa, specialmente ora.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: È un nuovo giorno in cui il desiderio di completezza con la persona amata, di fusione emotiva, di maturità in ogni campo ti invade, con la Luna tornata favorevole nel tuo segno. Anche in famiglia scopri che hai da curare intensamente i rapporti, che devi riprendere alcuni discorsi interrotti, ritrovare alcuni fili di dialogo che si erano spezzati. La salute psicofisica è eccellente, anche se quest’oggi piccoli episodi di nervosismo possono attraversare il tuo orizzonte quotidiano.

Il mondo dei sentimenti è in pieno rigoglio quest’oggi e sotto i benefici influssi della Luna, del Sole e Giove in angolo benefico. Se sei single è molto facile si creino le condizioni giuste per un incontro, un innamoramento, lo scoppio di una scintilla che provoca un batticuore inaspettato. Questa ipotesi previsionale è più in evidenza se festeggi il tuo compleanno dal 30 di novembre al 4 di dicembre.

Organizza le ultime fasi del lavoro che ti restano prima della chiusura definitiva per le ferie con grande rapidità. Se sei responsabile del rendimento di altre persone Saturno in angolo armonico ti rende autorevoe ma non autoritario, specie se festeggi il tuo compleanno dal 10 al 14 di dicembre.

Oroscopo del Giorno 6 Agosto 2022 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo mondo potrebbe sembrare piuttosto rigido stamattina Toro, ma la buona notizia è che le difficoltà tendono a dissolversi con l’avanzare della giornata. Non dare per scontato che le opinioni siano fisse nella pietra. Le cose possono cambiare in un istante. Anche se a un certo punto sembrano a senso unico, molto probabilmente si manifesteranno in modo completamente diverso in seguito.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐EXCELLENT:Il tuo motore potrebbe scoppiettare stamattina mentre le tue marce iniziano a ingranare, Vergine. Potrebbe essere che stai elaborando qualcosa di importante nella tua mente che aiuta a chiarire le tue emozioni. La risposta che cerchi probabilmente non è come quella che troverai. Quando arriverà la notte, avrai capito tutto. Tutte le risposte di cui hai bisogno saranno proprio lì davanti a te.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:A volte le tue emozioni superano i tuoi pensieri razionali Capricorno, e finisci per agire d’impulso. Oggi scoprirai che la tua testa e il tuo cuore sono allineati su questioni importanti e che stanno lavorando bene insieme. Cerca di non oscillare dall’altra parte diventando troppo razionale. Il tuo obiettivo è trovare il miglior equilibrio!

Oroscopo del Giorno 6 Agosto 2022 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è uno di quei giorni in cui preferisci stare dietro e guardare le tue emozioni intellettualmente, Gemelli. La tua natura amante della libertà non è costruita per affrontare un pesante bagaglio emotivo, quindi non preoccuparti. Sii particolarmente attento a coloro che sembrano farti notare un problema e si aspettano che tu lo affronti.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Fai attenzione a non esagerare oggi, Bilancia. Potresti voler raggiungere i tuoi obiettivi in ​​modo così zelante da superare il limitedi un bel pò. Sentiti libero di esprimere la tua esuberanza e lascia che il tuo entusiasmo risplenda in qualunque cosa tu faccia. Allo stesso tempo, fai attenzione a non lasciarti trasportare così tanto da non accorgerti di aver già raggiunto il traguardo.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Rivedi la tua giornata mentre guardi il tramonto e osservi le nuvole che passano dal bianco al viola, Acquario. Assicurati che la tua testa sia in sintonia con il tuo cuore. Pensa alle emozioni e ai modelli di pensiero della giornata e a come hanno influenzato le tue azioni. Determina se le tue azioni sono il risultato della tua mente razionale o di stati d’animo fluttuanti.

Oroscopo del Giorno 6 Agosto 2022 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Preparati per una sorpresa oggi, Cancro. Forse verrà da qualcuno o forse da te. Ad ogni modo, di sera ti sentirai piuttosto amorevole. Cedi all’atteggiamento letargico che potrebbe travolgerti. Questo è il tuo momento per giocare, quindi metti da parte il lavoro e divertiti lasciando che le tue emozioni dettino le tue azioni.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Gli animi potrebbero diventare caldi oggi quando qualcuno dice qualcosa che ti trafigge fino al midollo. Affronta subito questo problema Scorpione, invece di lasciarlo marcire per il resto della giornata. La soluzione richiede sensibilità e cura. Fai sapere a chi di dovere che ti ha ferito in modo significativo, se questo è davvero il caso. Non c’è bisogno che cerchi di nascondere i tuoi sentimenti.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:La tua mente ronza come un’ape, Pesci. È probabile che tu possa scoprire che c’è ben poco che puoi fare per rallentarla. Assicurati di aggiungere compassione alla catena che tiene insieme tutto. Assicurati anche di non diventare una vittima dei tuoi pensieri perdendo il controllo semplicemente perché la voce nella tua testa ha completamente preso il sopravvento.