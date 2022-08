Oroscopo del Giorno 5 Agosto 2022 Venerdì

Oroscopo del Giorno 5 Agosto 2022 Venerdì

PESCI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 5 Agosto 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le persone intorno a te tendono ad essere permalose Ariete, quindi fai attenzione a come interagisci con loro. Sii onesto sulla tua opinione, indipendentemente da come pensi che sarà accolta. Questo è il tuo approccio migliore a una determinata situazione, soprattutto perché la verità emergerà in ogni caso.

LEONE ⭐ EXCELLENT:Potrebbero esserci delle forze forti che mettono in discussione i tuoi sogni più cari, Leone. Fai attenzione a confrontarti con gli altri. Potresti finire per sentirti come un palloncino bucato che si sta lentamente sgonfiando. Fai tutto il possibile per evitare che l’aggressività sul lavoro ti abbatta. Non lasciare che gli altri ti provochino.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentire il bisogno di aggiungere un pò di fantasia alla tua routine quotidiana oggi, Sagittario. Hai in mente qualcuno che vorresti che la freccia di Cupido colpisse? Bene, non fare affidamento su un cherubino per fare il lavoro al posto tuo. Esci e fai un pò di pratica con il bersaglio in modo da essere preparato quando vedrai l’oggetto del tuo desiderio in una stanza affollata. Mantieni le cose leggere e allegre.

Oroscopo del Giorno 5 Agosto 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Mentre altre persone possono essere confuse e angosciate, in realtà sei tu quello con tutte le risposte, Toro. In effetti, sei molto ben equipaggiato per affrontare le situazioni difficili che potrebbero sorgere in una giornata come questa. Hai la capacità di vedere attraverso muri spessi che altri erigono come barriere. Niente impedirà ai tuoi occhi penetranti di vedere l’inganno di qualcun altro!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei in una posizione unica per capire tutti i lati dei problemi, Vergine. Sebbene questo possa darti un enorme vantaggio rispetto a coloro che hanno ancora la testa nascosta nella sabbia, questa conoscenza ti dà anche una maggiore responsabilità verso gli altri. Sai intuitivamente cosa è meglio e ora devi trovare un modo per avvicinare gli altri e aiutarli a vederlo dal tuo punto di vista.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo senso psichico tende ad essere acuto mentre riempi la tua mente di scenari fantasiosi, Capricorno. Queste immagini nella tua testa non sono così inverosimili come potresti pensare. Oggi sarebbe il giorno giusto per ascoltare la tua guida interiore, l’aspetto di te stesso che è incentrato sull’ascolto di messaggi importanti e sottili. Non tutti possono prenderli.

Oroscopo del Giorno 5 Agosto 2022 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sii appassionato della cosa che ami di più, Gemelli. Invece di provare a mangiare ogni singola cosa al tavolo del buffet, scegli uno o due cibi che ti piacciono di più e mangiali con grande divertimento. Sentiti libero di prenderne un pò per dopo. Non permettere a nessuno di convincerti su un piatto che non ti piace. Sei l’unico che sa di cosa hai veramente fame.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti piuttosto ansioso, Bilancia. Forse hai un grande appuntamento in arrivo e la tua mente è in fermento su come fare la migliore impressione. Ricorda che più ci provi, più lontano spingerai l’oggetto del tuo desiderio. La parte più importante per impressionare un altro è avere fiducia. Rilassati. Cerca di non essere troppo preso da te stesso.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti avere difficoltà a trasmettere le tue opinioni agli altri, Acquario. Per alcuni, le tue idee potrebbero sembrare troppo egocentriche. Per altri invece, potresti sembrare insensibile alla situazione. Fai del tuo meglio per capire cosa ti dicono gli altri. Non sorprenderti se non ricevi le carezze amorevoli che senti di meritare. Questo è un giorno per osservare e imparare.

Oroscopo del Giorno 5 Agosto 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti come un disco che gira, Cancro. Sei stato graffiato e maltrattato, e ora continui a ripetere la stessa cosa più e più volte finché non hai portato a casa il tuo punto di vista. Non è opera tua, quindi non preoccuparti se senti proteste che stai mandando gli altri oltre il limite. Questa potrebbe essere proprio la cosa necessaria a tutti voi per avanzare al passaggio successivo.

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT:Questo potrebbe essere uno di quei giorni in cui ti senti come se non riuscissi a fare niente di buono, Scorpione. Nel tentativo di placare le altre persone, potresti pensare di dover apportare alcune modifiche che ti fanno sentire a disagio. Questa sensazione spiacevole potrebbe trasformarsi in nervosismo, irrequietezza e infine rabbia. Non pensare di dover essere tu a fare sacrifici in questo momento.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cielo di agosto che ti trova in una condizione mentale e fisica perfetta. Urano, Luna, Venere, Marte e Nettuno si occupano di donarti una smagliante forma psicofisica che metti in evidenza nella tua cerchia di amicizie.

Momento di appassionato coinvolgimento e emozioni alle stelle, specie se appartieni alla seconda decade pescina. Urano continua a sorriderti e a regalarti un’estate quasi magica: sta solo a te saper cogliere adesso i doni che la il Dio delle occasioni ti fa, sia che sei single oppure che hai un rapporto d’amore stabile.