Cosmetici naturali dal Mediterraneo

Le chicche bio e km zero

Quattro marchi di cosmetici naturali dal Mediterraneo ispirati alla bellezza del mare.

Brand italiani, francesi o greci sfruttano tutto il potere degli ingredienti del territorio recuperando tradizioni e sapori locali. Quattro marchi di cosmetici naturali ispirati alla bellezza del Mediterraneo si prendono cura di viso e corpo, infondendo una libertà simile a un tuffo rinfrescante.

Bionike, sostenibilità in fondo al mar. Bio per vita, Nike per vittoria. Ispirata all’etimologia greca, nel 1960, parte l’esperienza dermatologica di BioNike, grazie all’intuizione di creare skincare ad alta tollerabilità per curare le allergie da contatto scatenate dai metalli pesanti. La linea di creme solari Defence Sun rispetta la pelle ed è a sostegno dell’habitat marino.

Caudalie, in vino veritas… Caudalie nasce nel 1993 allo Château Smith Haut Lafitte, vicino al Canal du Midi che collega la Garonna al Mediterraneo. Qui i fondatori scoprono che i vinaccioli d’uva sono gli antiossidanti vegetali più potenti. Delle cinque fragranze della collezione Eau Fraîche di Caudalie, Thé Des Vignes è la più languida, con zenzero, neroli e muschio. La co-fondatrice di Caudalie, Mathilde Thomas, per crearla, si è ispirata al crepuscolo.

Apivita, piano Bee Apivita è traducibile come la vita dell’ape. Le formule, sostenibili e tracciabili, sfruttano la potenza della natura greca, come miele e piante medicinali, per proteggere e rigenerare in maniera green la pelle di viso e corpo. Bee Sun Safe è la nuova linea di solari con ingredienti attivi delle alghe marine che crescono nelle coste del Mediterraneo.

CosmeNos, dal mare alle creme, e agli oli Giorgia Savaglio, make-up artist, e Leonardo Giordano, chimico, hanno unito le loro conoscenze sulla biodiversità del Mediterraneo per creare CosmeNos, brand di cosmetici eco-dermo-sostenibili di alta-qualità, con ingredienti provenienti dalle nostre coste. Nettare degli Dei è tra i best seller di CosmeNos. Un olio per viso, corpo, capelli e barba dalla miscela di oli del Mediterraneo, privo di conservanti, è un elisir naturale a 360°.